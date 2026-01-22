Airplane Facts: गोल क्यों होती हैं प्लेन की खिड़कियां? अगली बार फ्लाइट में बैठिए तो याद रखें ये 5 चीजें

Airplane Mystery: अक्सर लोग विंडो सीट इसलिए पसंद करते हैं ताकि बाहर के खूबसूरत नजारे देख सकें और तस्वीरें खींच सकें. लेकिन हकीकत यह है कि हवाई जहाज की खिड़कियां गोल होना सिर्फ डिजाइन या सुंदरता की वजह से नहीं है. इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा रहस्य छुपा हुआ है. गोल खिड़कियों की सबसे बड़ी वजह सुरक्षा है.

गोल आकार की क्या है वजह?

गोल आकार दबाव को हर तरफ समान रूप से बांट देता है, जिससे खिड़की पर किसी एक जगह ज्यादा जोर नहीं पड़ता. इसके उलट चौकोर खिड़कियों के कोनों पर दबाव ज्यादा पड़ता है और वहां से दरार शुरू होने का खतरा बढ़ जाता है. ऊंचाई पर उड़ते समय यह खतरा और भी बढ़ जाता है.

क्या केबिन प्रेशर का है इससे सीधा रिश्ता?

जब विमान ऊंचाई पर जाता है तो बाहर की हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, जबकि केबिन के अंदर दबाव बनाए रखा जाता है. इस अंतर की वजह से विमान के ढांचे पर जबरदस्त तनाव पड़ता है. गोल खिड़कियां इस दबाव को बेहतर तरीके से सहन कर पाती हैं और टूटने की संभावना कम हो जाती है.

क्या इससे विमान की भी बढ़ जाती है उम्र?

हर उड़ान के साथ विमान का ढांचा बार-बार दबाव और ढीलापन झेलता है, जिससे मेटल थकान पैदा होती है. गोल खिड़कियां इस तनाव को कम कर देती हैं और विमान के फ्रेम को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती हैं. इससे एयरलाइंस को मरम्मत पर कम खर्च करना पड़ता है और विमान ज्यादा समय तक सुरक्षित उड़ान भर सकता है.

आपात स्थिति में कैसे आता है काम?

अगर किसी वजह से केबिन का दबाव अचानक बढ़े या घटे, तो गोल खिड़कियां ज्यादा मजबूत साबित होती हैं. चौकोर खिड़कियों में टूटने का खतरा ज्यादा होता है, जिससे बीच हवा में बड़ा हादसा हो सकता है. गोल डिजाइन यात्रियों को एक अतिरिक्त सुरक्षा परत देता है.

गोल खिड़कियां देखने में भी आरामदायक

गोल खिड़कियां विमान के घुमावदार ढांचे के साथ ज्यादा मेल खाती हैं और अंदर से देखने पर भी आंखों को आराम देती हैं. यही वजह है कि यात्रियों को इनसे बाहर झांकना ज्यादा सहज और सुंदर लगता है. अगली बार जब आप विंडो सीट पर बैठें, तो याद रखें कि यह गोल खिड़की आपकी सुरक्षा और आराम दोनों के लिए बनाई गई है.