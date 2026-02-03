Do you Know: प्लेन की खिड़की में छोटा सा छेद? घबराएं नहीं, ये आपकी जान बचाने के लिए है! जानें इसके पीछे के 2 बड़े कारण

Airplane Facts: जब आप प्लेन की खिड़की के नीचे एक छोटा सा छेद देखते हैं तो कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यह किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग गलती नहीं है. इसे ब्रीदर होल या ब्लीड होल कहा जाता है. यह छेद खिड़की की बाहरी परत तक नहीं जाता बल्कि बीच की परतों में बना होता है और इसका काम बेहद अहम होता है.

खिड़की कांच की क्यों नहीं होती?

प्लेन की खिड़कियां साधारण कांच की नहीं होतीं बल्कि कई लेयर वाले मजबूत प्लास्टिक यानी प्लेक्सीग्लास या स्ट्रेच्ड एक्रेलिक से बनती हैं. आमतौर पर इसमें तीन या चार लेयर होती हैं ताकि ऊंचाई और ठंड के बीच भी यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके. यही लेयर सिस्टम इस छोटे से छेद को असरदार बनाता है. जब हवाई जहाज जमीन से छह से सात मील ऊपर उड़ता है तो बाहर का एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है जबकि अंदर केबिन में सामान्य दबाव बनाए रखा जाता है. इस फर्क की वजह से खिड़की पर जबरदस्त दबाव पड़ता है. अगर यह प्रेशर बैलेंस न किया जाए तो खिड़की में दरार आने का खतरा बढ़ सकता है.

छेद से सेफ्टी कैसे बढ़ती है?

यह छोटा सा छेद अंदर और बाहर की लेयर के बीच प्रेशर को संतुलित करता है. इससे खिड़की पर सीधा दबाव नहीं पड़ता और अगर किसी वजह से खिड़की में क्रैक आ भी जाए तो अंदर वाली परत सबसे आखिरी में टूटती है. यही वजह है कि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है. ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट मैकेनिक नियमित रूप से खिड़कियों की जांच करते हैं. अगर कहीं भी कमजोर हिस्सा दिखता है तो उसे तुरंत बदल दिया जाता है. फ्लाइट के दौरान अगर कभी कोई क्रैक आ भी जाए तो केबिन क्रू उससे निपटने के लिए ट्रेनिंग ले चुके होते हैं और प्लेन सुरक्षित तरीके से लैंड कर सकता है.

नमी से यह छेद कैसे बचाता है?

इस छेद का दूसरा बड़ा काम खिड़की को साफ रखना है. उड़ान के दौरान नमी जमा होकर कंडेनसेशन बना सकती है, जिससे खिड़की धुंधली हो जाती. यह छोटा सा छेद नमी को बाहर निकलने देता है ताकि आपकी विंडो साफ रहे और आप बाहर का खूबसूरत नज़ारा बिना किसी रुकावट के देख सकें.