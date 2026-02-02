Airplane Facts: प्लेन के भीतर बैन है स्मोकिंग, फिर भी क्यों रखा जाता है ऐशट्रे? नहीं पता तो जान लें वजह

Airplane Facts: कभी ऐसा समय था जब फ्लाइट के अंदर लोग सिगरेट पीते थे और धुएं से पूरा केबिन भर जाता था. अमेरिका में 1990 से घरेलू उड़ानों में स्मोकिंग पर पूरी तरह रोक लगाई गई और धीरे-धीरे यह नियम दुनिया के ज्यादातर देशों में लागू हो गया. आज बहुत कम एयरलाइंस हैं जो फ्लाइट में स्मोकिंग की इजाजत देती हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐशट्रे अब भी प्लेन में मौजूद हैं.

क्या ऐशट्रे आज भी किसी काम के हैं?

ऐशट्रे इसलिए नहीं रखे जाते कि लोग स्मोक कर सकें, बल्कि इसलिए कि अगर कोई नियम तोड़ दे तो वह सिगरेट को सुरक्षित जगह पर बुझा सके. अगर कोई सिगरेट को कूड़ेदान में फेंक दे तो वहां मौजूद ज्वलनशील सामान से आग लग सकती है. इसी खतरे को रोकने के लिए ऐशट्रे को प्लेन में जरूरी माना गया है. हैरानी की बात यह है कि सिगरेट से प्लेन में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं. साल 2016 में पेरिस से काहिरा जा रही इजिप्टएयर फ्लाइट 804 के क्रैश का कारण कॉकपिट में लगी आग माना गया था, जो कथित तौर पर पायलट की जली हुई सिगरेट से भड़की थी. यही वजह है कि विमान में आग को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है.

क्या ऐशट्रे रखना कानूनन जरूरी है?

अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने ऐशट्रे को न्यूनतम जरूरी उपकरणों की लिस्ट में शामिल किया है. इसका मतलब यह है कि अगर प्लेन में ऐशट्रे नहीं है या खराब है तो उस विमान को उड़ान की अनुमति नहीं मिल सकती. कई बड़े विमानों में एक से ज्यादा ऐशट्रे इसी वजह से लगाए जाते हैं ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे. पहले हर सीट के आर्मरेस्ट में ऐशट्रे लगे होते थे. स्मोकिंग बैन के बाद भी कई साल तक पुराने प्लेन में ये दिखाई देते रहे क्योंकि सीटें बदली नहीं गई थीं. अब ज्यादातर नए जेटलाइनर में सीटों में ऐशट्रे नहीं होते, लेकिन फिर भी प्लेन के टॉयलेट में इन्हें लगाया जाता है.

क्या टॉयलेट में स्मोक करना भारी पड़ सकता है?

कुछ यात्री चोरी-छिपे टॉयलेट में स्मोक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहां ऐशट्रे लगे होते हैं. लेकिन यह पूरी तरह गैरकानूनी है. प्लेन के टॉयलेट में स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं और पकड़े जाने पर 4000 डॉलर (3 लाख 70 हजार रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है. यह नियम ई-सिगरेट और वेप पर भी लागू होता है, जिससे साफ है कि ऐशट्रे सुरक्षा के लिए हैं, न कि स्मोकिंग के लिए.