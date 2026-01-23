Advertisement
Airplane Facts: प्लेन का कलर सफेद ही क्यों होता है? जान लीजिए क्या है पूरा सच

Airplane Facts: प्लेन का कलर सफेद ही क्यों होता है? जान लीजिए क्या है पूरा सच

Airplane Facts: क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर हवाई जहाज़ सफेद रंग के ही क्यों होते हैं, जानिए इसके पीछे छिपा वो वैज्ञानिक और सुरक्षा से जुड़ा कारण जो आपकी उड़ान को सुरक्षित बनाता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:56 AM IST
Airplane Facts: प्लेन का कलर सफेद ही क्यों होता है? जान लीजिए क्या है पूरा सच

Airplane Mystery: जब हम आसमान में उड़ते किसी विमान को देखते हैं, तो ज़्यादातर वह सफेद रंग का ही दिखाई देता है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सूरज की गर्मी है. सफेद रंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी वापस लौटा देता है. इससे विमान का शरीर ज्यादा गर्म नहीं होता और अंदर मौजूद सिस्टम, यात्रियों और ईंधन को सुरक्षित तापमान मिलता है.

गर्मी से बचाव कितना जरूरी है?

हवाई जहाज जब हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो वह तेज धूप के सीधे संपर्क में होता है. अगर विमान गहरे रंग का होता, तो वह ज्यादा गर्मी सोख लेता, जिससे फ्यूजलाज यानी विमान की बाहरी बॉडी को नुकसान हो सकता था. सफेद रंग इस खतरे को कम करता है और विमान को ठंडा बनाए रखता है. सफेद रंग का एक बड़ा फायदा यह भी है कि उस पर किसी भी तरह की दरार, डेंट या खरोंच तुरंत नजर आ जाती है. मेंटेनेंस इंजीनियर जब विमान की जांच करते हैं तो सफेद सतह पर खराबी पहचानना आसान होता है. इससे समय रहते मरम्मत हो जाती है और उड़ान सुरक्षित बनी रहती है.

सुरक्षा में यह रंग कितना मददगार है?

विमान की सुरक्षा केवल टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि सही निरीक्षण से भी जुड़ी होती है. सफेद रंग की वजह से छोटी से छोटी गड़बड़ी भी छुप नहीं पाती. यही कारण है कि एयरलाइंस सफेद पेंट को प्राथमिकता देती हैं ताकि सुरक्षा में कोई समझौता न हो. गहरे रंगों को बनाए रखने में ज्यादा खर्च आता है और उन्हें बार-बार रीपेंट करना पड़ता है. सफेद रंग लंबे समय तक साफ-सुथरा दिखता है, जिससे एयरलाइंस का खर्च कम भी होता है.

एयरलाइंस ब्रांडिंग कैसे करती हैं?

हालांकि विमान सफेद होते हैं, लेकिन एयरलाइंस अपनी पहचान के लिए उस पर लोगो और डिजाइन बनाती हैं. सफेद बैकग्राउंड पर यह रंग और डिजाइन ज्यादा उभरकर दिखते हैं, जिससे ब्रांडिंग भी बेहतर होती है. ज्यादातर कमर्शियल विमान सफेद ही होते हैं, लेकिन कुछ एयरलाइंस खास डिजाइन या प्रमोशनल स्कीम के लिए अलग रंग भी इस्तेमाल करती हैं. फिर भी बेस कलर आमतौर पर सफेद ही रखा जाता है ताकि उसके फायदे बने रहें.

