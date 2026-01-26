Advertisement
trendingNow13086943
Hindi Newsजरा हटकेAirplane Facts: अगर प्लेन पर आसमानी बिजली गिर जाए तो क्या होगा? जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे

Airplane Facts: अगर प्लेन पर आसमानी बिजली गिर जाए तो क्या होगा? जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे

Airplane Facts: आसमान में उड़ते विमान पर बिजली गिरने की खबर डरावनी लग सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि आधुनिक प्लेन ऐसे बनाए जाते हैं कि बिजली भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाती.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 26, 2026, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Airplane Facts: अगर प्लेन पर आसमानी बिजली गिर जाए तो क्या होगा? जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे

Airplane Facts: जब कोई विमान तूफानी बादलों के पास से उड़ता है और बाहर तेज रोशनी चमकती है तो ज्यादातर यात्रियों का दिल जोर से धड़कने लगता है. लेकिन हकीकत यह है कि यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है. नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार, एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट पर औसतन साल में एक या दो बार बिजली गिरती है, और ज्यादातर बार यात्रियों को इसका अहसास तक नहीं होता.

क्या यात्रियों को इस झटके का पता नहीं चलता?

अक्सर ऐसा होता है कि प्लेन पर बिजली गिरने के बावजूद केबिन के अंदर बैठे लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता. बाहर बस एक हल्की सी चमक या तेज रोशनी दिख सकती है, लेकिन प्लेन सामान्य तरीके से उड़ता रहता है. यही वजह है कि पायलट और क्रू इसे एक रूटीन घटना की तरह देखते हैं, न कि किसी आपात स्थिति की तरह.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- Airplane Facts: टेकऑफ-लैंडिंग के वक्त प्लेन की विंडो बंद है, तो आप खतरे में हैं! जानें पायलट-क्रू क्यों देते हैं ये खास निर्देश

मॉडर्न प्लेन में अब नहीं कोई दिक्कत

आज के एयरक्राफ्ट को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बिजली का करंट उनके बाहरी ढांचे से होकर निकल जाए और अंदर मौजूद महत्वपूर्ण सिस्टम सुरक्षित रहें. विमान का धातु या कंपोजिट ढांचा एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे बिजली का रास्ता कंट्रोल्ड तरीके से बाहर निकल जाता है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान नहीं होता.

कैसे बनी रहती है नॉर्मल सिचुएशन?

विमान के इंजन, कॉकपिट और नेविगेशन सिस्टम को बिजली से बचाने के लिए कई लेयर की सुरक्षा दी जाती है. केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को खास शील्डिंग के अंदर रखा जाता है ताकि किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक झटका अंदर तक न पहुंचे. इसलिए भले ही बाहर बिजली चमके, अंदर सब कुछ सामान्य बना रहता है. यह जानकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि अमेरिका में 1963 के बाद से बिजली गिरने की वजह से कोई भी कमर्शियल विमान क्रैश नहीं हुआ है. तकनीक के आगे बढ़ने के साथ विमानों की सेफ्टी भी लगातार बेहतर होती गई है. आज की एविएशन इंडस्ट्री में बिजली गिरना एक मैनेज्ड रिस्क माना जाता है, न कि जानलेवा खतरा.

यह भी पढ़ें- Airplane Facts: प्रशांत महासागर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते प्लेन? जानें वो सबसे बड़ा 'सीक्रेट' जिससे पैसेंजर्स हैं अनजान

यात्री ऐसे समय क्या करें?

जब आपकी फ्लाइट किसी तूफान के पास से गुजर रही हो और बाहर चमक दिखाई दे, तब घबराने की जरूरत नहीं होती. पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार मौसम और विमान की स्थिति पर नजर रखते हैं. आधुनिक तकनीक और डिजाइन के कारण प्लेन ऐसे हर झटके को आसानी से झेल लेता है, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित बनी रहती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Airplane Facts

Trending news

'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
India-EU
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
77th Republic Day 2026
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
bengal election
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
Republic Day 2026
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
UGC New Guidelines
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
Republic Day
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
गणतंत्र दिवस पर US समेत कई देशों ने भारत को दी बधाई; ट्रंप और जिनपिंग ने लिखी ये बात
Republic Day
गणतंत्र दिवस पर US समेत कई देशों ने भारत को दी बधाई; ट्रंप और जिनपिंग ने लिखी ये बात
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी
77th Republic Day 2026
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी
'सूर्यास्त्र' ने कर्तव्य पथ पर किया डेब्यू, गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी ताकत
77th Republic Day 2026
'सूर्यास्त्र' ने कर्तव्य पथ पर किया डेब्यू, गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी ताकत
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
HIV Virus
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..