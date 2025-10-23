सेफ्टी, एंजॉय या फिर कोई और वजह? क्यों गोल बनाई जाती हैं हवाई जहाज की खिड़कियां?

Airplanes Round Windows Reason: कम समय में कहीं पर जल्दी पहुंचने के लिए लोग फ्लाइट का सहारा लेते हैं, प्लेन के जरिए लोगों का सफर भी आसान हो जाता है. सफर करते हुए काफी संख्या में लोग विंडो सीट पर बैठना पसंद करते हैं, इससे बाहर का नजारा अच्छी तरह से दिखता है. सफर करते समय आपने कभी महसूस किया कि फ्लाइट की खिड़कियां गोल होती हैं. कुछ लोगों को इसके पीछे की वजह पता होगी, हालांकि बहुत लोग इससे अनजान होंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में.

प्रेशर झेलती हैं खिड़कियां

फ्लाइट की खिड़कियों के गोल होने की कई वजह है. बता दें कि चौकौर खिड़कियां दबाव नहीं झेल पाती हैं और इसकी वजह से इसमें दरार पड़ जाती है. यहां तक की ये टूट भी सकती है. जबकि गोल खिड़कियां काफी ज्यादा मजबूत होती हैं और ऊंचाई पर उड़ने पर हवा के प्रेशर को अच्छे तरह से झेल लेती हैं.

इसलिए किया गया है डिजाइन

जब कोई विमान क्रूजिंग ऊंचाई पर होता है तो हवाओं का दबाव काफी कम हो जाता है जबकि केबिन पर दबाव रहता है.

दबाव का ये अंतर विमान की संरचना पर दबाव डाल सकता है. हालांकि गोल खिड़कियां मजबूत होती हैं और ये बार- बार पड़ने वाले दबाव को बेहतर तरीके से झेल लेती हैं. गोल खिड़कियां सुरक्षा के लिहाज से भी काफी ज्यादा अच्छी होती हैं. इसका डिजाइन ऐसे किया गया है कि ये हवा में टूटने से बच जाती हैं जबकि चौकोर खिड़कियां टूट सकती है, ऐसे में यात्रियों के लिए जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है.

ये भी है तर्क

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोल खिड़कियों से विमान के बाहर का नजारा काफी बेहतरीन दिखता है. इसके अलावा चौकोर खिड़कियों की अपेक्षा ये आसानी के साथ फिट भी हो जाती हैं. ऐसे में यात्रियों को चौकोर खिड़कियों की तुलना में गोल खिड़कियों से देखना भी आसान लगता है और लोग लुत्फ उठाते हैं.