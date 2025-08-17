Ajab Gajab: महिला को हर रात 40 लोग सोते हुए देखना करते हैं पसंद, एक आदमी से 9500 रुपये तक करती है चार्ज; जानें क्या है अजीबोगरीब काम?

Ajab Gajab Job: ‘नींद’ हर किसी के लिए बहुत जरूरी होती है लेकिन कमाने-खाने के लिए कई बार नींद गवानी पड़ती है. कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके लिए 8-9 घंटे की नींद तो दूर की बात है वो 7 घंटे तक सो नहीं पाते हैं. कामकाज भार कहें या जिम्मेदारी, उन्हें सोने नहीं देती है. मगर आज एक हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लाखों रुपये सिर्फ सोने के ही मिलते हैं. जी हां, जानकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये सच है कि महिला हर रात सोती है और उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपये जमा हो जाते हैं. दावे अनुसार हर रात 40 से ज्यादा लोग सोते हुए देखते हैं और उसकी कमाई कराते हैं.

सोना और कमाना है काम

शुरुआत में महिला को भी ये काम थोड़ा अजीब लगा था लेकिन समय के साथ उसने भी इसे अपना लिया और वो ये मान चुकी है कि लोगों को किसी और को शांति से सोना देख पसंद होता है. दरअसल, ब्राजील की एक 32 वर्षीय इन्फ्लुएंसर डेबोरा पिक्सोटो की एक अनोखी स्ट्रीमिंग है जो पैसे कमाने में मदद करती है. बताया जा रहा है कि डेबोरा की कमाई उनके फैंस कराते हैं जब वो हर रात अपनी सोते हुए लाइव स्ट्रीमिंग को चलाती है.

रात भर चलता है सोते हुए लाइव

इन्फ्लुएंसर डेबोरा के मुताबिक उनके फैंस उन्हें सोते हुए लाइव देखना पसंद करते हैं और इसके लिए 84 पाउंड यानी करीब 115 डॉलर जो भारतीय रुपये अनुसार लगभग 9,500 रुपये हैं. इस वीडियो में वो सिर्फ सोती है और इसके लिए एक आदमी से करीब 9000 से 9500 रुपये तक चार्ज करती है.

‘नाइट टाइम रियलिटी शो’

इन्फ्लुएंसर डेबोरा ने एक शो शुरू किया है जिसका नाम नाइट टाइम रियलिटी शो है. इसमें दर्शकों को वो सोती हुई दिखती है. पूरी रात वो सिर्फ सोती है और लोग उसे देखना पसंद करते हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों को शांति और अपनापन महसूस होता है, वो इस खामोशी को पसंद करते हैं. डेबोरा ने अपना रूम ऐसे सजा रखा है जैसे सिक्योरिटी कैमरा फुटेज होता है. एक फिक्स्ड कैमरा एंगल, कमरे में हल्की रोशनी और किसी तरह का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या कट नहीं है. इस शो को हर रात लगभग 40 लोग उन्हें सोते हुए लाइव देखना पसंद करते हैं.

अजीबोगरीब काम

ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब है और कमाई के लिए अजीबोगरीब काम भी माना जा सकता है लेकिन डेबोरा का कहना है कि पूरा स्ट्रीमिंग सिस्टम उनके कंट्रोल में है और उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है. बस कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि दर्शकों लगे जैसे वो मेरे रूम में ही है. अभी तक 40 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन बेच चुकी हैं. इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.