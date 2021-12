23 करोड़ में मिलती है एक मछली, खूबी है हैरान करने वाली; पकड़ने पर सीधा होती है जेल

Ajab Gajab News: आज हम आपको एक ऐसी मछली (Worlds Most Expensive Fish) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कीमत (Most Expensive Fish) सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक मछली 23 करोड़ रुपये की मिलती है. यह मछली दुनिया की सबसे महंगी मछली (Most expensive fish in world) के रूप में जानी जाती है.

कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

इस मछली का नाम है अटलांटिक ब्लूफिन टूना मछली (Atlantic Bluefin Tuna Fish). दरअसल, यह मछली (Atlantic Bluefin Tuna) विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी है. इसलिए यह मछली इतनी महंगी मिलती है. इस मछली का खून बेहद गर्म होता है. इसकी मांसपेशियों में बहुत अधिक गर्मी होती है, जिसकी वजह से यह बहुत तेजी से तैरती है. दुनिया के मार्केट में इसकी कीमत 23 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा भी हो सकती है.

अटलांटिक ब्लूफिन टूना नाम की इस मछली को पिछले दिनों इंग्लैंड में देखा गया था. इस मछली के संरक्षण के लिए दुनियाभर में हर साल 2 मई को 'वर्ल्ड टूना डे' भी मनाया जाता है. साल 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर हर साल 'वर्ल्ड टूना डे' मनाने का फैसला किया है.

पकड़ने पर होगी जेल की सजा

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मछली के शिकार पर पूरी तरह बैन लगा हुआ है. ब्रिटेन सरकार ने इस मछली के शिकार पर पूर्णतया बैन लगाया है. इसके बाद भी अगर कोई इस मछली को पकड़ता है तो उसे सीधे जेल की सजा होगी. इसके अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं यदि किसी ने इस मछली को गलती से पकड़ लिया, तो तुरंत ही इसे समुद्र में छोड़ना होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 23 अक्टूबर को एक शख्स ने कई ब्लूफिन टूना मछलियों को समुद्र में एक साथ देखा था. इन मछलियों को देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था. दरअसल, इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में यह मछली 100 सालों से देखी नहीं गई थी. हालांकि धीरे-धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है और अब गर्मी के मौसम में यह मछली अक्सर दिखाई देती है.

खूबी है हैरान करने वाली

इस मछली की खूबी हैरान करने वाली है. यह बहुत ही ज्यादा तेज तैरती हैं. इस मछली की रफ्तार पंडुब्बी से निकलने वाले टॉर्पीडो हथियार के जैसी है. अपने आकार की वजह से टूना मछली समुद्र में काफी लंबी दूरी तक तेज रफ्तार में तैरती है. इसकी लंबाई अधिकतम 3 मीटर होती है, जबकि वजन 250 किलो तक हो सकता है. सबसे अहम बात है कि यह इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती.

