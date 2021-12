दुल्हन ने सहेली को बुलाया शादी में, उसने दूल्हे को ही पटा लिया; फिर हुआ कुछ ऐसा

Ajab Gajab News: शादियों के सीज़न (Wedding Season) में कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जो दूल्हा-दुल्हन को जीवनभर याद रहती हैं, लेकिन सोचिए अगर शादी में आया कोई शख्स दुल्हन को ही पटा ले अथवा कोई लड़की दूल्हे को ही पटा ले तो यह कुछ अलग ही होगा. ऐसा ही कुछ हुआ एक दुल्हन (Bride ditched by friends) के साथ. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुल्हन की एक सहेली ने ही शादी में दूल्हे को पटा (Bridesmaid hooked up with groom) लिया.

सहेली को शादी में बुलाना दुल्हन को पड़ा महंगा

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बात को हुए कुछ महीने बीत चुके हैं और सहेली का चक्कर आज भी दुल्हन के नए-नवेले पति से चल रहा है. इस बात की खबर अभी भी दुल्हन को नहीं हो पाई है. 'द मिरर' की खबर के अनुसार, हाल ही में ऑनलाइन शेयरिंग वेबसाइट Reddit पर एक लड़की ने इस बात का खुलासा किया. उसने बताया कि शादी में दुल्हन ने अपनी जिस सहेली को बुलाया था. उसने ही शादी से थोड़ा पहले दुल्हन का काम तमाम कर दिया.

दुल्हन की सहेली ने दूल्हे को ही पटा लिया

लड़की ने बताया कि शादी होने से पहले सहेली ने दूल्हे को ही पटा लिया. लड़की ने रेडिट पर बताया कि दुल्हन ने अपने साथ काम करने वाली दो लड़कियों को अपनी शादी में बुलाया था. यह शादी दो साल पहले तय हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से टलते-टलते साल 2021 तक पहुंच गई. हालांकि तब तक लड़कियां अलग-अलग जगहों पर काम करने लगीं. इसके बाद भी दुल्हन ने अपनी पुरानी सहेलियों को शादी में बुलाया था.

शादी में आई सहेली ने दूल्हे के साथ कर डाला 'कांड'

लड़की ने बताया कि शादी में पहुंची दुल्हन की एक दोस्त ने अलग ही कांड कर डाला. उसने बताया कि वेडिंग रिहर्सल के दौरान दूल्हा अपनी दुल्हन की सहेली के होटल के कमरे में भी गया था. इसके बाद जब शादी हो गई तब भी सहेली का चक्कर दूल्हे से चल रहा है. दोनों एक-दूसरे से मौका पाते ही मिलते हैं और इस बात की खबर दुल्हन को अभी तक नहीं हुई है. वह रोजाना मैसेज पर भी बातें करते हैं. यहां तक कि जब दूल्हा-दुल्हन हनीमून पर गई थे. इस दौरान की प्राइवेट बातें भी दूल्हे ने दुल्हन की सहेली को बताई.

