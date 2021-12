ट्रेन से उड़ गए कार के परखच्चे, लेकिन महिला ड्राइवर को नहीं आई खरोंच; ऐसे हुआ चमत्कार

Dangerous Car Accident: रेलवे क्रासिंग (Railway Crossing) पर कई खतरनाक एक्सीडेंट (Dangerous Accident) होते रहते हैं. कई बार इन एक्सीडेंट में लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है. आप सोच सकते हैं कि ट्रेन से कोई गाड़ी टकराएगी (Train Accident) तो वह भूसा हो जाएगी. ऐसे में कोई इंसान बच जाए तो वह 'कुदरत का करिश्मा' ही होगा. कुछ किस्मती इंसान मौत को भी चकमा दे देते हैं.

ऐसी ही एक घटना इंग्लैंड से सामने आई है, जहां एक महिला ने मौत को भी चकमा दे दिया. इस घटना में कार की हालत देखकर आप बिना सोचे ही बोल देंगे कि कार का ड्राइवर तो किसी भी हाल में नहीं बचा होगा. लेकिन इस कार को चला रही महिला ड्राइवर को खरोंच भी नहीं आई. यह घटना एसेक्स (Essex) में एक रेल क्रॉसिंग पर घटी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेंड्रा रेस्को नाम की एक महिला कार लेकर जा रही थी. तभी रेलवे क्रॉसिंग से पहले उसने अपनी कार पर नियंत्रण खो दिया था. महिला बताती हैं कि वहां इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी थी कि उनकी कार फिसलने लगी थी. वह ब्रेक लगा रही थीं, लेकिन कार उनके कंट्रोल (Control) से बाहर हो गई थी.

A train struck a car at a level crossing in Frating Abbey Farm Road this morning. Thankfully there are no casualties but the road will be closed while we work with partner agencies to clear the scene.

Please avoid the area.

Full details https://t.co/TR0qArO2bf pic.twitter.com/y66OFJTI5k

— Essex Fire Service (@ECFRS) December 7, 2021