Video: जंगल घूमने आए पर्यटकों पर हाथी ने ऐसे किया हमला, देखकर खराब हो जाएगी हालत

Viral Video: जंगल में रहने वाले जानवर(Elephant Video) हमेशा इंसानों से दूर रहना चाहते हैं. वह भी इंसानों (Elephant Attack Tourists) की तरह अपने घर में सुकून से जीना पसंद करते हैं, जहां कोई उनकी जिंदगी में दखल ना दे, लेकिन इंसान अपने मनोरंजन के लिए जंगलों (Elephant Attack on Tourist Jeep) में भी पहुंच जाते हैं. कई बार इंसानों के लिए यह घातक भी होता है और वह जंगली जानवरों (Elephant Viral Video) का शिकार बन जाते हैं. आपने कई ऐसे वीडियो (Elephant Attack Video) देखे होंगे जिसमें जंगली जानवरों ने इंसानों पर हमला कर दिया.

ऐसा ही एक वीडियो आज हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला. यहां जंगल घूमने आए पर्यटकों की जीप देखकर हाथी गुस्से में आ गए. इसके बाद उन्होंने जीप पर हमला कर दिया. वायरल वीडियो को IFS अधिकारी परवीन कासवान ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जंगल में पर्यटक जीप में सवार होकर मनोरंजन करने पहुंचे हैं.

आप देख सकते हैं कि जंगल में कुछ हाथी मौजूद हैं. ऐसा लगता है कि पर्यटक हाथियों को देखने के लिए ही जंगल आए हुए थे. इसके बाद पर्यटकों की नजर जैसे ही हाथियों के झुंड पर पड़ती है, वह उनकी फोटो क्लिक करना शुरु कर देते हैं. यह देखकर हाथियों को अच्छा नहीं लगता. इसके बाद वह तेजी से पर्यटकों की तरफ आने लगते हैं.

वीडियो में आप हाथी के गुस्से को देख सकते हैं. एक हाथी इतने ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है कि वह पर्यटकों की गाड़ी में तोड़-फोड़ मचा देता है. वह हाथी अपनी सूंड़ से गाड़ी में जोर-जोर से धक्का मारने लगता है. गुस्साए हाथी के अचानक हुए इस हमले से पर्यटक बुरी तरह डरकर जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं. देखें वीडियो-

Then you go to their homes and try to harass also. Behave. Via WA. pic.twitter.com/QDY7ZzwvET

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 30, 2021