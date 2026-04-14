मुर्दों से भी वसूला जाता है किराया! यहां के लोगों को मरने के बाद भी नहीं सुकून, हैरान कर देगी ये अनोखी व्यवस्था

Kabristan Ka Video: आम आदमी की जिंदगी रेंट और EMI भरने में निकल जाती है. इंसान यही सोचकर मेहनत करता रहता है कि शायद एक दिन आएगा जब उसे इन सब जिम्मेदारियों से छुटकारा मिलेगा और वो चैन की सांस लेगा. लेकिन अगर आपको बता चले कि एक ऐसी भी जगह है जहां पर मरने के बाद भी किराया देना पड़ता है. जी हां, इस अनोखी व्यवस्था के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं बोलिविया के ला पाज में बना 'Cementerio General' की. ये दुनिया के सबसे अजीबोगरीब कब्रिस्तान में से एक है. इस ​कब्रिस्तान में मुर्दों से किराया वसूला जाता है. अगर मरने वाले के परिजन कब्र का किराया समय पर नहीं देते हैं तो नगर पालिका वाले कब्र पर ​नोटिस चिपका देते हैं और बॉडी को कब्र से बाहर निकाल दिया जाता है. यानी जिस स्थान को लोग अंतिम मंजिल समझते हैं वहां भी सुकून नहीं है. ये व्यवस्था इस बात को सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की जिम्मेदारियां मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं. ये कब्रिस्तान काफी खास है. यहां करीब 20 लाख से ज्यादा लोगो कें अवशेष रखे हुए हैं. यहां जगह की कमी के चलते अनोखा सिस्टम बनाया गया है. यहां पर मरने वाले के लिए भी एक स्थाई कब्र नहीं मिलती बल्कि 'लीज' पर दफनाया जाता है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ क​ब्रिस्तान का वीडियो

इन दिनों सोशल मीडिया पर इसी कब्रिस्तान का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दीवार पर लगी छोटी हजारों कब्र दिखाई जाती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है​ कि दीवार पर छोटी छोटी कब्र बनी हैं जिसमें बॉडी के अवशेषों के साथ साथ उनकी यादें और तस्वीरें भी रखी हैं. इसके अलावा वीडियो बना रहा शख्स जानकारी देता है कि यहां जब लोग अपनों की याद में आते हैं तो वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद होता है. जैसे किसी को गाना सुनना पसंद है तो उसे गाना सुनाया जाता है. इस दौरान वहां एक शख्स गिटार बजाता हुआ भी दिखाई देता है.

10 साल के लिए लीज पर कब्र

जानकारी के अनुसार यहां लोग रोते नहीं है. ये कब्रिस्तान किसी आर्ट वॉल या गैलरी की तरह दिखाई देता है. वीडियो बना रहा शख्स जानकारी देता है कि ये छोटी कब्र 10 साल के लिए किराए पर मिलती हैं. अगर फैमिली रेंट नहीं भरती है तो मरने वाले के अवशेष को कब्र से निकाल दिया जाता है. इस कब्रिस्तान में एक बार में 50 हजार से लेकर 80 हजार तक डेड बॉडी रखी जा सकती हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

किसने शेयर किया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @cycle_baba नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.