VIP प्रोटोकॉल छोड़ जब 'मिसाल पाव' के दीवाने हुए थे अजित पवार! पुणे की गलियों से बारामती तक, देखें उनका देसी अंदाज

Ajit Pawar Food Lover: महाराष्ट्र की राजनीति में 'दादा' के नाम से मशहूर और अपने कड़क स्वभाव के लिए जाने जाने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार की सुबह प्लेन क्रैश में निधन हो गया है. उनका ठेठ मराठमोड़ा स्वाद और देसी खान-पान के प्रति प्यार हमेशा से रहा है. चाहे बारामती की गलियां हों या पुणे के बड़े आयोजन, अजित पवार को अक्सर वीआईपी प्रोटोकॉल तोड़कर आम जनता के बीच मिसाल-पाव और भेल-पूरी का आनंद लेते देखा गया है.

उनका 'मला रस्सा दे' (मुझे और तरी दो) वाला अंदाज न केवल वायरल हुआ, बल्कि इसने उनकी एक ऐसी छवि पेश की जिससे हर महाराष्ट्रियन जुड़ाव महसूस करता है और करता रहेगा. 10,000 किलो मिसाल वितरण जैसे कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय मौजूदगी यह बताती रही है कि राजनीति की गहमागहमी के बीच भी, वे अपने जड़ों से जुड़े स्वाद को कभी नहीं भूलते थे. अजित पवार को उनकी सादगी और जमीन से जुड़ी पसंद के लिए जाना जाता रहा है. देसी और मसालेदार महाराष्ट्रीयन खाना प्रेम अक्सर चर्चा में रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए ‘मला रस्सा दे’ जैसे क्लिप्स ने उनके खाने के शौक को आम लोगों के और करीब ला दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़ें: यह हैवी क्रैश था... अजित पवार का प्लेन बारामती में कैसे गिरा? कौन-कौन था, अब तक क्या पता चला

मिसल पाव से उनका खास जुड़ाव क्यों?

अजित पवार को कई मौकों पर मिसल पाव खाते हुए देखा गया है. पुणे और आसपास के आयोजनों में वे अक्सर इस लोकप्रिय डिश का स्वाद लेते नजर आए. मिसल की खास बात यह रही कि वे बिना प्याज और कम तेल वाली रस्सेदार मिसल पसंद करते दिखे, और कई बार खुले मंच से “थोड़ा और रस्सा” मांगते भी दिखाई दिए. महाराष्ट्र के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अजित पवार का मिसल पाव प्रेम साफ नजर आया. महात्मा फुले जयंती जैसे आयोजनों में, जहां हजारों लोगों को मिसल पाव परोसी गई, वहां वे खुद भी उसी लाइन में खड़े होकर मिसल का आनंद लेते दिखे. यही अंदाज उन्हें आम जनता से जोड़ता है.

#WATCH | Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Enjoys Misal At Phule Wada On Mahatma Phule Jayanti; 10,000 Kg Of Misal Prepared For Occasion #AjitPawar #misal #Pune pic.twitter.com/XJ2icHlaOv — Free Press Journal (@fpjindia) April 11, 2025

मिसल के अलावा और क्या पसंद करते थे अजित पवार?

सिर्फ मिसल ही नहीं, अजित पवार को भेल पूरी, चिवड़ा और लड्डू जैसे देसी स्नैक्स खाते भी देखा गया है. पारिवारिक कार्यक्रमों में वे सड़क किनारे मिलने वाली भेल का स्वाद लेते नजर आए थे और इशारों में उसकी तारीफ भी की थी. यह उनकी सादगी और आम स्वाद को दर्शाता है. बारामती की जड़ों से जुड़े अजित पवार को बाजरी की भाकरी, हरभरा दाल और साधारण सब्जियों वाला भोजन भी पसंद था. कई बार वे सड़क विक्रेताओं से सब्जी या चपाती खरीदते भी दिखे थे, जिसने उनकी डाउन-टू-अर्थ छवि को और मजबूत किया था.

हालांकि कोई आधिकारिक सूची नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मौकों पर उनकी मौजूदगी और बार-बार मिसल पाव खाते दिखना यह जरूर बताता है कि यह डिश उनके बेहद करीब है. उनका खान-पान बारामती की मिट्टी, सादगी और देसी स्वाद की झलक देता है, जो उन्हें जनता से जोड़ता है.