Ajit Pawar: मैं तो शपथ ले रहा हूं, इनका नहीं पता... जब अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था मजाक, हंस पड़े थे फडणवीस-शिंदे

Ajit Pawar: महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का सेंस ऑफ ह्यूमर कई बार सुर्खियों में रहा है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके मजाक पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी हंस पड़े थे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:14 PM IST
Ajit Pawar press conference Video: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार को बारामती में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनके निधन के बाद पार्टी और उनके शुभचिंतक उनकी पुरानी यादों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.  सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो महाराष्ट्र की एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ मौजूद थे. यह वह दौर था, जब राज्य की राजनीति में सत्ता और शपथ को लेकर चर्चाएं तेज थीं और मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा था.

यह भी पढ़ें: VIP प्रोटोकॉल छोड़ जब 'मिसाल पाव' के दीवाने हुए थे अजित पवार! पुणे की गलियों से बारामती तक, देखें उनका देसी अंदाज

पत्रकार के सवाल पर क्या हुआ था?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने एकनाथ शिंदे से सवाल किया कि क्या आप तीनों नेता शाम तक शपथ लेने जा रहे हैं. शिंदे जवाब देने ही वाले थे कि तभी अजित पवार ने बीच में हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी कर दी. अजित पवार ने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं तो शपथ ले रहा हूं, इनका नहीं पता”. यह सुनते ही वहां मौजूद नेता, पत्रकार और खुद देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे भी हंस पड़े. गंभीर राजनीतिक माहौल में यह एक ऐसा पल था, जिसने माहौल को हल्का कर दिया.

यह भी पढ़ें: Airplane Facts: प्लेन क्रैश हो जाए तो क्यों जरूरी है ब्लैक बॉक्स? कैसे मिलती है हादसे के पहले की खुफिया जानकारी

यह वीडियो दोबारा क्यों चर्चा में है?

इस पुराने वीडियो को एक्स पर @craziestlazy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. पोस्ट के साथ लिखा गया कि राजनीतिक सभाओं और बातचीत में अजित पवार का ह्यूमर हमेशा याद रखा जाएगा. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और लोग कमेंट्स में अजित पवार के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि राजनीति जैसे गंभीर क्षेत्र में इस तरह की सहज मुस्कान बहुत कम देखने को मिलती है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

ajit pawar diesAjit Pawar

