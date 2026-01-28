Ajit Pawar: मैं तो शपथ ले रहा हूं, इनका नहीं पता... जब अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था मजाक, हंस पड़े थे फडणवीस-शिंदे

Ajit Pawar press conference Video: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बुधवार को बारामती में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनके निधन के बाद पार्टी और उनके शुभचिंतक उनकी पुरानी यादों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो महाराष्ट्र की एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ मौजूद थे. यह वह दौर था, जब राज्य की राजनीति में सत्ता और शपथ को लेकर चर्चाएं तेज थीं और मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा था.

पत्रकार के सवाल पर क्या हुआ था?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने एकनाथ शिंदे से सवाल किया कि क्या आप तीनों नेता शाम तक शपथ लेने जा रहे हैं. शिंदे जवाब देने ही वाले थे कि तभी अजित पवार ने बीच में हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी कर दी. अजित पवार ने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं तो शपथ ले रहा हूं, इनका नहीं पता”. यह सुनते ही वहां मौजूद नेता, पत्रकार और खुद देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे भी हंस पड़े. गंभीर राजनीतिक माहौल में यह एक ऐसा पल था, जिसने माहौल को हल्का कर दिया.

Best of all, his ability to turn even the most serious moments into humour was unmatched. Gone too soon pic.twitter.com/GbTeRET99L https://t.co/mZie60BsVs — Meme Farmer (@craziestlazy) January 28, 2026

यह वीडियो दोबारा क्यों चर्चा में है?

इस पुराने वीडियो को एक्स पर @craziestlazy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. पोस्ट के साथ लिखा गया कि राजनीतिक सभाओं और बातचीत में अजित पवार का ह्यूमर हमेशा याद रखा जाएगा. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और लोग कमेंट्स में अजित पवार के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि राजनीति जैसे गंभीर क्षेत्र में इस तरह की सहज मुस्कान बहुत कम देखने को मिलती है.