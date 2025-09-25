अक्षित नाम है आपत्तिजनक... अमेरिकन महिला ने ऐसा क्यों कहा? जवाब में इंडियन यूजर ने जमकर लताड़ा
अक्षित नाम है आपत्तिजनक... अमेरिकन महिला ने ऐसा क्यों कहा? जवाब में इंडियन यूजर ने जमकर लताड़ा

Akshit Name Controversy: फ्लोरिडा की एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसने इंटरनेट पर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया. दरअसल, उन्होंने एक्सपीडिया कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ हुई चैट का स्क्रीनशॉट डाला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:28 AM IST
फ्लोरिडा की एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसने इंटरनेट पर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया. दरअसल, उन्होंने एक्सपीडिया कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ हुई चैट का स्क्रीनशॉट डाला. उस चैट में कर्मचारी का नाम था – अक्षित. महिला ने नाम को घेरते हुए लिखा, "क्या ये मजाक कर रहे हैं? इस नाम को बिना आपत्तिजनक बनाए कैसे बोला जा सकता है?"

अक्षित नाम पर क्यों हुआ विवाद?

अंग्रेजी में "Akshit" की ध्वनि एक स्लैंग शब्द से मिलती-जुलती लग सकती है, जिसका मतलब है मल (faeces). शायद इसी कारण महिला ने इसे आपत्तिजनक मान लिया. लेकिन असली सच यह है कि हिंदी और संस्कृत में अक्षित का अर्थ होता है – अविनाशी, अमर और अटूट. यानी यह नाम भारतीय संस्कृति में बेहद सकारात्मक और शक्तिशाली अर्थ रखता है.

भारतीयों ने कैसे किया जवाब?

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, भारतीय सोशल मीडिया यूज़र्स ने महिला को करारा जवाब देना शुरू किया. कई लोगों ने उसे नस्लभेदी करार दिया तो कुछ ने समझाते हुए लिखा, “अक्षित का मतलब है अविनाशी और अमर, इसे अपमानजनक समझना आपकी अज्ञानता है.” कमेंट्स सेक्शन में लोगों ने जमकर महिला की सोच की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, “यह तब होता है जब लोग पढ़े-लिखे नहीं होते और दूसरी भाषाओं को समझने की कोशिश नहीं करते.” दूसरे ने कटाक्ष करते हुए कहा, “औसत MAGA लेडी को अब एहसास हुआ कि और भी देश हैं.” कुछ लोगों ने उसे साफ संदेश दिया, “पहले एजुकेशन लो.”

 

 

क्या यह सिर्फ एंगेजमेंट का तरीका था?

कुछ यूजर्स का मानना है कि महिला ने यह पोस्ट जानबूझकर डाली ताकि गुस्सा और बहस छिड़े और उसकी पोस्ट पर एंगेजमेंट बढ़े. कई लोगों ने इसे रेजबेट करार दिया, यानी ऐसी पोस्ट जो केवल विवाद और प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए की जाती है. किसी भी शब्द को सिर्फ अंग्रेजी के चश्मे से देखने पर उसका असली अर्थ खो सकता है. भारतीय यूजर्स की प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया कि उनका नाम और संस्कृति अपमानजनक नहीं, बल्कि गर्व का प्रतीक है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

