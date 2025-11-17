'जहर का घूंट और आंखों का अंधेरा...', खिलजी के वफादार गुलाम की विश्वासघाती साजिश; पहले भेजा 6000 बैलगाड़ी सोना फिर कर दिया था ये खौफनाक काम

Alauddin Khilji Story: एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था. भारत देश में इतनी ज्यादा बेशकीमती चीजें थी कि लोगों का ध्यान इसपर लगा रहता था. इस पाने के लिए मुगल, खिलजी सहित कई अन्य राजाओं ने काफी क्रूरता दिखाई, ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के सबसे वफादार गुलाम मलिक काफूर के बारे में. मलिक काफूर की वफादारी की चर्चा इतनी ज्यादा थी कि आज भी लोग जब अलाउद्दीन का जिक्र करते हैं तो मलिक काफूर का भी जिक्र करते हैं. जानिए काफूर अलाउद्दीन के खेमें में कैसे आया?

कैसे काफूर आया करीब?

लेखक देवदत्त पटनायक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी पहली बार गुजरात के ‘बच्चा बाजी’(गुलामों के बाजार) में काफूर से मिला था. मलिक काफूर को देखते ही वह उस पर फिदा हो गया और भारी-भरकम रकम देकर उसे खरीद लिया. बढ़ते हुए दिन के साथ काफूर ने अपने कला और कौशल के बदौलत खिलजी के दिल में अपनी अलग जगह बना ली और अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का सबसे वफादार आदमी बन गया. इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अलाउद्दीन पूरी तरह से अनपढ़ था जिसकी वजह से वो मलिक काफूर पर निर्भर होने लगा और काफूर ने इसका फायदा उठाया और खिलजी की सेना का ताकतवर जनरल बन गया.

6000 बैलगाड़ियों से भिजवाया सोना

इतिहासकर मोहम्मद कासिम फेरिश्ता के मुताबिक सबसे वफादार जनरल बनने के बाद मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने तेलंगाना में काकतीय साम्राज्य पर हमला करने के लिए कमान सौंपी, कई असफल प्रयासों के बावजूद मलिक डटा रहा और हार नहीं मानी, इस बीच काकतीय साम्राज्य की रक्षा करने के लिए कई हिंदू राजाओं ने भी साथ दिया, इसके बावजूद भी राजा प्रताप रूद्र ने आत्म समर्पण कर दिया. समर्पण के बाद रुद्र ने 300 हाथी, 7000 घोड़े और सोने- चांदी के हीरे-जवाहरात खिलजी को पेश किए, समर्पण के बाद करीब 6000 बैलगाड़ियों को भरकर सोना खिलजी को भेजा था.

निकलवा ली थी आंखें

लगातार क्रूरता दिखाने के बाद आखिरकार 6 जनवरी 1316 को खिलजी का निधन हो गया. उसके निधन को लेकर इतिहासकारों का मानना है कि इसकी वजह मलिक काफूर ही था. काफूर को ऐसा लगने लगा की वो गद्दी अपने कब्जे में ले लेगा, ऐसे में उनसे उसे धीमा जहर दे दिया और उसकी मौत के बाद उसके 3 साल के बेटे को राजसिंहासन पर बैठा दिया. इसके अलावा उसके अन्य बेटों की आंखे निकला ली थी. काफूर के क्रूरता को देखते हुए खिलजी के अन्य वफादार ने उसे मौत के घाट उतार दिया.