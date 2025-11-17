Advertisement
trendingNow13007255
Hindi Newsजरा हटके

'जहर का घूंट और आंखों का अंधेरा...', खिलजी के वफादार गुलाम की विश्वासघाती साजिश; पहले भेजा 6000 बैलगाड़ी सोना फिर कर दिया था ये खौफनाक काम

Alauddin Khilji: अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता के किस्से पूरी दुनिया में फेमस हैं. ऐसे ही हम आपको बताने चल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के सबसे भरोसेमंद गुलाम की कहानी के बारे में, जिससे खिलजी को ही जहर देकर मार डाला था.

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 17, 2025, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जहर का घूंट और आंखों का अंधेरा...', खिलजी के वफादार गुलाम की विश्वासघाती साजिश; पहले भेजा 6000 बैलगाड़ी सोना फिर कर दिया था ये खौफनाक काम

Alauddin Khilji Story: एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था. भारत देश में इतनी ज्यादा बेशकीमती चीजें थी कि लोगों का ध्यान इसपर लगा रहता था. इस पाने के लिए मुगल, खिलजी सहित कई अन्य राजाओं ने काफी क्रूरता दिखाई, ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के सबसे वफादार गुलाम मलिक काफूर के बारे में. मलिक काफूर की वफादारी की चर्चा इतनी ज्यादा थी कि आज भी लोग जब अलाउद्दीन का जिक्र करते हैं तो मलिक काफूर का भी जिक्र करते हैं. जानिए काफूर अलाउद्दीन के खेमें में कैसे आया?

कैसे काफूर आया करीब?
लेखक देवदत्त पटनायक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी पहली बार गुजरात के ‘बच्चा बाजी’(गुलामों के बाजार) में काफूर से मिला था. मलिक काफूर को देखते ही वह उस पर फिदा हो गया और भारी-भरकम रकम देकर उसे खरीद लिया. बढ़ते हुए दिन के साथ काफूर ने अपने कला और कौशल के बदौलत खिलजी के दिल में अपनी अलग जगह बना ली और अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का सबसे वफादार आदमी बन गया. इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अलाउद्दीन पूरी तरह से अनपढ़ था जिसकी वजह से वो मलिक काफूर पर निर्भर होने लगा और काफूर ने इसका फायदा उठाया और खिलजी की सेना का ताकतवर जनरल बन गया. 

6000 बैलगाड़ियों से भिजवाया सोना
इतिहासकर मोहम्मद कासिम फेरिश्ता के मुताबिक सबसे वफादार जनरल बनने के बाद मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने तेलंगाना में काकतीय साम्राज्य पर हमला करने के लिए कमान सौंपी, कई असफल प्रयासों के बावजूद मलिक डटा रहा और हार नहीं मानी, इस बीच काकतीय साम्राज्य की रक्षा करने के लिए कई हिंदू राजाओं ने भी साथ दिया, इसके बावजूद भी राजा प्रताप रूद्र ने आत्म समर्पण कर दिया. समर्पण के बाद रुद्र ने 300 हाथी, 7000 घोड़े और सोने- चांदी के हीरे-जवाहरात खिलजी को पेश किए, समर्पण के बाद करीब 6000 बैलगाड़ियों को भरकर सोना खिलजी को भेजा था.

Add Zee News as a Preferred Source

निकलवा ली थी आंखें
लगातार क्रूरता दिखाने के बाद आखिरकार 6 जनवरी 1316 को खिलजी का निधन हो गया. उसके निधन को लेकर इतिहासकारों का मानना है कि इसकी वजह मलिक काफूर ही था. काफूर को ऐसा लगने लगा की वो गद्दी अपने कब्जे में ले लेगा, ऐसे में उनसे उसे धीमा जहर दे दिया और उसकी मौत के बाद उसके 3 साल के बेटे को राजसिंहासन पर बैठा दिया. इसके अलावा उसके अन्य बेटों की आंखे निकला ली थी. काफूर के क्रूरता को देखते हुए खिलजी के अन्य वफादार ने उसे मौत के घाट उतार दिया.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Alauddin Khilji Story

Trending news

कांग्रेस को वोट कौन देगा? आपने कभी सोचा है... बिहार की हार पर राहुल गांधी के नाम खुल
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट कौन देगा? आपने कभी सोचा है... बिहार की हार पर राहुल गांधी के नाम खुल
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था