तीन रईस भाई, तीनों दरिंदे... 60 लड़कियों संग रेप, उनकी चीखें करते थे रिकॉर्ड! कोर्ट में चला वो खौफनाक वीडियो

Sex Trafficking Trial New York: न्यूयॉर्क और मियामी के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में मशहूर एलेक्जेंडर ब्रदर्स को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. मैनहैटन की फेडरल जूरी ने सोमवार को तीनों भाइयों को सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया. इनमें जुड़वां भाई ओरेन एलेक्जेंडर और अलोन एलेक्जेंडर शामिल हैं, जबकि तीसरे भाई का नाम ताल एलेक्जेंडर है. ओरेन और ताल लग्जरी रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी ऑफिशियल के को-फाउंडर हैं और उन्हें इंडस्ट्री में 'ए टीम' के नाम से जाना जाता था.

कितने समय तक चला यह मामला?

जांच एजेंसियों के अनुसार तीनों भाइयों ने लगभग 13 साल तक यह साजिश चलाई. यह सिलसिला करीब 2008 से 2021 तक चलता रहा. इस दौरान 60 से ज्यादा महिलाओं ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए. इनमें से कम से कम 11 महिलाओं ने अदालत में गवाही भी दी. इन महिलाओं ने दावा किया कि तीनों भाई एक ही तरीके से महिलाओं को अपने जाल में फंसाते थे.

महिलाओं को कैसे फंसाया जाता था?

कोर्ट में बताया गया कि तीनों भाई महिलाओं को लग्जरी ट्रिप्स का लालच देते थे. वे उन्हें निजी जेट से हैम्प्टन्स या कैरेबियन जैसे महंगे पर्यटन स्थलों पर ले जाते थे. वहां पार्टियों के दौरान महिलाओं को ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता था. कई महिलाओं ने कहा कि ड्रिंक पीने के बाद उन्हें अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता था, जिसके बाद उनके साथ यौन शोषण किया जाता था.

कोर्ट में कौन से चौंकाने वाले सबूत सामने आए?

ट्रायल के दौरान कोर्ट में कई हैरान करने वाले सबूत पेश किए गए. इनमें कुछ वीडियो भी शामिल थे, जिनमें आरोप है कि भाइयों ने खुद ही महिलाओं के साथ किए गए कृत्यों को रिकॉर्ड किया था. एक मामले में बताया गया कि ओरेन एलेक्जेंडर ने 17 साल की एक लड़की को नशीला पदार्थ देकर उसका शोषण किया और उसका वीडियो भी बनाया, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर दिखाया गया.

बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?

तीनों भाइयों के वकीलों ने अदालत में कहा कि वे सिर्फ महिलाओं के साथ रिश्ते बनाने वाले लोग थे और उनकी बातचीत भले ही आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन सभी संबंध सहमति से बने थे. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि कई महिलाएं पैसों के लिए आरोप लगा रही हैं. हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया.

कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा?

आखिरकार जूरी ने तीनों भाइयों को कुल 19 आरोपों में दोषी पाया. इनमें सेक्स ट्रैफिकिंग, गंभीर यौन शोषण और नाबालिग के यौन शोषण जैसे आरोप शामिल हैं. यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि आरोपी पहले लग्जरी रियल एस्टेट की दुनिया में बड़े नाम माने जाते थे और उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ सौदे भी किए थे. अब इस फैसले के बाद उनका करियर और छवि दोनों गंभीर सवालों के घेरे में आ गए हैं.