Advertisement
trendingNow13136675
Hindi Newsजरा हटकेतीन रईस भाई, तीनों दरिंदे... 60 लड़कियों संग रेप, उनकी चीखें करते थे रिकॉर्ड! कोर्ट में चला वो खौफनाक वीडियो

तीन रईस भाई, तीनों दरिंदे... 60 लड़कियों संग रेप, उनकी चीखें करते थे रिकॉर्ड! कोर्ट में चला वो खौफनाक वीडियो

न्यूयॉर्क और मियामी के लग्जरी रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े एलेक्जेंडर ब्रदर्स को सेक्स ट्रैफिकिंग केस में दोषी ठहराया गया है. 60 से ज्यादा महिलाओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे और अदालत में चौंकाने वाले सबूत सामने आए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तीन रईस भाई, तीनों दरिंदे... 60 लड़कियों संग रेप, उनकी चीखें करते थे रिकॉर्ड! कोर्ट में चला वो खौफनाक वीडियो

Sex Trafficking Trial New York: न्यूयॉर्क और मियामी के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में मशहूर एलेक्जेंडर ब्रदर्स को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. मैनहैटन की फेडरल जूरी ने सोमवार को तीनों भाइयों को सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया. इनमें जुड़वां भाई ओरेन एलेक्जेंडर और अलोन एलेक्जेंडर शामिल हैं, जबकि तीसरे भाई का नाम ताल एलेक्जेंडर है. ओरेन और ताल लग्जरी रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी ऑफिशियल के को-फाउंडर हैं और उन्हें इंडस्ट्री में 'ए टीम' के नाम से जाना जाता था.

कितने समय तक चला यह मामला?

जांच एजेंसियों के अनुसार तीनों भाइयों ने लगभग 13 साल तक यह साजिश चलाई. यह सिलसिला करीब 2008 से 2021 तक चलता रहा. इस दौरान 60 से ज्यादा महिलाओं ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए. इनमें से कम से कम 11 महिलाओं ने अदालत में गवाही भी दी. इन महिलाओं ने दावा किया कि तीनों भाई एक ही तरीके से महिलाओं को अपने जाल में फंसाते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

महिलाओं को कैसे फंसाया जाता था?

कोर्ट में बताया गया कि तीनों भाई महिलाओं को लग्जरी ट्रिप्स का लालच देते थे. वे उन्हें निजी जेट से हैम्प्टन्स या कैरेबियन जैसे महंगे पर्यटन स्थलों पर ले जाते थे. वहां पार्टियों के दौरान महिलाओं को ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता था. कई महिलाओं ने कहा कि ड्रिंक पीने के बाद उन्हें अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता था, जिसके बाद उनके साथ यौन शोषण किया जाता था.

कोर्ट में कौन से चौंकाने वाले सबूत सामने आए?

ट्रायल के दौरान कोर्ट में कई हैरान करने वाले सबूत पेश किए गए. इनमें कुछ वीडियो भी शामिल थे, जिनमें आरोप है कि भाइयों ने खुद ही महिलाओं के साथ किए गए कृत्यों को रिकॉर्ड किया था. एक मामले में बताया गया कि ओरेन एलेक्जेंडर ने 17 साल की एक लड़की को नशीला पदार्थ देकर उसका शोषण किया और उसका वीडियो भी बनाया, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर दिखाया गया.

बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?

तीनों भाइयों के वकीलों ने अदालत में कहा कि वे सिर्फ महिलाओं के साथ रिश्ते बनाने वाले लोग थे और उनकी बातचीत भले ही आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन सभी संबंध सहमति से बने थे. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि कई महिलाएं पैसों के लिए आरोप लगा रही हैं. हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया.

यह भी पढ़ें: सुबह जन्म, शाम को मौत! मिलिए दुनिया के उन 7 जीवों से जिनकी कुछ घंटों में खत्म हो जाती है पूरी जिंदगी

कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा?

आखिरकार जूरी ने तीनों भाइयों को कुल 19 आरोपों में दोषी पाया. इनमें सेक्स ट्रैफिकिंग, गंभीर यौन शोषण और नाबालिग के यौन शोषण जैसे आरोप शामिल हैं. यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि आरोपी पहले लग्जरी रियल एस्टेट की दुनिया में बड़े नाम माने जाते थे और उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ सौदे भी किए थे. अब इस फैसले के बाद उनका करियर और छवि दोनों गंभीर सवालों के घेरे में आ गए हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

sex trafficking

Trending news

होर्मूज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मूज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
Meghalaya News
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
LPG Crisis
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
AIR INDIA
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज