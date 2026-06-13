Alien Autopsy Scandal: एक चौंकाने वाली घटना साल 1995 में हुई थी, जब टीवी पर एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो रिलीज किया गया था. इस वीडियो में दावा किया गया था कि अमेरिकी सरकार ने 1947 में रोसवेल में क्रैश हुए एक यूएफओ से एलियन की लाश निकाली थी और डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे. इस वीडियो के सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था. लोगों को लगा कि आखिरकार दूसरे ग्रह के जीवों का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है. लेकिन क्या यह वीडियो वाकई सच था या फिर यह इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल और धोखा था?
उस वायरल वीडियो में एक अजीबोगरीब जीव को एक मेडिकल टेबल पर लेटा हुआ दिखाया गया था. उस जीव का सिर बहुत बड़ा था, उसकी आंखें पूरी तरह काली और बड़ी थीं, और उसके हाथ-पैरों में छह उंगलियां थीं. वीडियो में सफेद रंग का प्रोटेक्टिव सूट पहने कुछ डॉक्टर उस जीव के शरीर को चीरते हुए और उसके अंदरूनी अंगों को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे थे. दावा किया गया कि यह वीडियो अमेरिकी सेना के एक रिटायर्ड कैमरामैन ने गुप्त रूप से लीक किया था.
रोसवेल क्रैश की रहस्यमयी कहानी
मिरर में छपी खबरों के मुताबिक, इस पूरे स्कैंडल की जड़ें साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में हुई एक घटना से जुड़ी हैं. वहां के एक रेगिस्तान में कुछ अजीब सा मलबा मिला था. पहले तो अमेरिकी सेना ने कहा कि यह एक 'फ्लाइंग सॉसर' यानी उड़न तश्तरी है, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने बयान बदल दिया और कहा कि यह सिर्फ एक मौसम का हाल बताने वाला बैलून था. इसी पल से लोगों के मन में शक पैदा हो गया कि सरकार हमसे कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है. लोगों का मानना था कि सरकार ने मलबे के साथ एलियंस के शवों को भी छुपा दिया है.
कैसे खुला इस महा-धोखे का राज?
सालों तक इस वीडियो को लेकर साइंटिस्ट और रिसचर्स के बीच बहस चलती रही. लेकिन कुछ समय बाद इस वीडियो को दुनिया के सामने लाने वाले ब्रिटिश फिल्म प्रोड्यूसर रे संतिली ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया. उन्होंने माना कि वह वीडियो शत-प्रतिशत असली नहीं था. उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक असली फुटेज मिली तो थी, लेकिन वह बहुत खराब क्वालिटी में थी. इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर लंदन के एक फ्लैट में नकली एलियन का पुतला बनाकर उस पूरे पोस्टमार्टम सीन को दोबारा री-क्रिएट किया था.
पुतले के अंदर भरी गई थी भेड़ की आंतें
इस धोखे को सच बनाने के लिए कला और स्पेशल इफेक्ट्स का गजब का इस्तेमाल किया गया था. नकली एलियन के पुतले के अंदर मांस की दुकानों से लाई गई भेड़ की आंतें, चिकन के टुकड़े और अन्य जानवरों के अंग भरे गए थे ताकि जब डॉक्टर कट लगाएं, तो वो बिल्कुल असली लगे. इस खुलासे के बाद दुनिया भर के यूएफओ प्रेमी खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे. इसे इतिहास के सबसे बड़े कमर्शियल स्कैंडल्स में से एक माना गया.
साजिश की थ्योरी आज भी है जिंदा
भले ही उस वीडियो को एक धोखा साबित कर दिया गया हो, लेकिन यूएफओ और एलियंस पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि सच को दबाने के लिए ही इस धोखे की कहानी गढ़ी गई. उनका कहना है कि सरकारें असलियत को छुपाने के लिए जानबूझकर ऐसी नकली कहानियां बाजार में लाती हैं ताकि लोग असली यूएफओ घटनाओं को भी सिर्फ एक मजाक समझने लगें. खैर, सच जो भी हो, लेकिन 'एलियन ऑटोप्सी' के इस स्कैंडल ने आज भी रहस्य की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना रखी है.