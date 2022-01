टीचर को देखते ही फूट-फूटकर रोने लगे स्कूल के सभी छात्र, आखिर क्यों हुआ ऐसा? जानने के लिए देखें Video

Students Crying Video: गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है. गुरु-शिष्य का रिश्ता अटूट होता है. गुरु अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेता है कि वह अपने शिष्य को ज्ञान से परिपूर्ण रखेगा और उसे भविष्य में एक सही मार्ग तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा. फिलहाल, आज के समय में बेहद कम ही देखा गया है कि किसी गुरु के विदाई पर छात्र मायूस हो. इसके बदले फेयरवल पार्टी की परंपरा बन गई है. हालांकि कुछ जगह ऐसा नहीं देखा जाता. अपने गुरु के विदाई पर स्कूल के छात्र फूट-फूटकर रोते है. जी हां, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीचर के रिटायरमेंट पर स्कूल के सह-शिक्षक उन्हें सम्मान स्वरूप छात्रों द्वारा शॉल ओढ़ाया. उनकी विदाई पर स्कूल के सभी छात्र वहां पहुंचे और रिटायर्ड टीचर के पैर छूने लगे. वहां मौजूद सभी छात्र तब फूट-फूटकर रोने लगे जब वह स्कूल से विदा होने लगे. फूट-फूटकर रो रहे छात्रों ने अपने रिटायर्ड टीचर को गले लगा लिया. दर्जनों बच्चों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और जोर-जोर से रोने लगे. यह देखकर समझा जा सकता है कि छात्र अपने टीचर की विदाई इसलिए बर्दास्त नहीं कर पाएं, क्योंकि स्कूल के सभी छात्र-छात्राओं का उनसे बेहद लगाव था.

This is a teacher from a Government School on his retirement day.

What a moment. pic.twitter.com/qdILngGeAk

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) January 11, 2022