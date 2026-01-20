Advertisement
trendingNow13080828
Hindi Newsजरा हटकेAllu Arjun को देखते ही फूट-फूट कर रोने लगी जापानी लड़कियां; Pushpa 2 के टोक्यो इवेंट का इमोशनल VIDEO वायरल

Allu Arjun को देखते ही फूट-फूट कर रोने लगी जापानी लड़कियां; Pushpa 2 के टोक्यो इवेंट का इमोशनल VIDEO वायरल

अल्लू अर्जुन 'पुष्पा 2' के प्रमोशन के लिए आयोजित एक मीट-एंड-ग्रीट इवेंट के दौरान फैंस से बातचीत करते नजर आए. इसी दौरान जब वे फैंस से मिलने से लिए गए तो वहां मौजूद एक्टर ने भीड़ में एक जापानी फैन को पहचान लिया. वह उसके पास गए, जिसके बाद वह रोने लगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Allu Arjun को देखते ही फूट-फूट कर रोने लगी जापानी लड़कियां; Pushpa 2 के टोक्यो इवेंट का इमोशनल VIDEO वायरल

साउथ सिनेमा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा. सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुके हैं. ‘पुष्पा 2: द रूल’ की रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए जब अल्लू अर्जुन जापान के टोक्यो पहुंचे, तो वहां जो नजारा देखने को मिला, उसने हर किसी का दिल जीत लिया. फैंस का उत्साह चरम पर था, कैमरे चालू थे और माहौल पूरी तरह फिल्मी हो चुका था. इसी इवेंट से जुड़ा एक इमोशनल वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अल्लू अर्जुन को देखते ही जापानी लड़कियां फूट-फूट कर रोने लगती हैं. यह पल बताता है कि ‘पुष्पा’ अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इमोशन बन चुकी है.

जापान टोक्यो इवेंट में भावुक पल

टोक्यो में आयोजित ‘पुष्पा 2’ के प्रमोशनल इवेंट के दौरान अल्लू अर्जुन अपने फैंस से मुलाकात कर रहे थे. इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक जापानी फैन को उन्होंने पहचान लिया. अल्लू अर्जुन खुद चलकर उस फैन के पास पहुंचे और उससे हाथ मिलाया. बस फिर क्या था अचानक वह लड़की भावुक हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी. उसके साथ मौजूद दोस्त उसे संभालते नजर आए. यह पूरा सीन कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नेटिज़न्स ने इस पल को “दिल छू लेने वाला” बताया और अल्लू अर्जुन की सादगी की जमकर तारीफ की.

Add Zee News as a Preferred Source

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस इवेंट में मौजूद इंफ्लुएंसर कंचन पृथ्वी ने अल्लू अर्जुन के फैंस के साथ इंटरैक्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए. इन क्लिप्स में अल्लू अर्जुन ऑटोग्राफ देते, फैंस से बात करते और मुस्कुराते नजर आए. वायरल वीडियो पर लोगों के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. कोई लिख रहा है, “स्टार हो तो ऐसा,” तो कोई कह रहा है, 'भाषा अलग है, लेकिन इमोशन सेम.” फैंस का मानना है कि अल्लू अर्जुन का यही डाउन-टू-अर्थ नेचर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी खास बनाता है. वीडियो ने साबित कर दिया कि सच्चा स्टारडम बॉडीगार्ड्स से नहीं, दिलों से बनता है.

 

 ‘पुष्पा 2’ की जापान रिलीज और रिकॉर्डतोड़ 

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रमोशन के लिए टोक्यो पहुंचे थे. यह फिल्म जापान में 16 जनवरी 2026 को रिलीज हुई. पहले से ही यह फिल्म दुनियाभर में 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था. मेकर्स ने इसके तीसरे भाग ‘पुष्पा 3: द रैम्पेज’ का भी ऐलान कर दिया है. अब सबकी नजर जापान बॉक्स ऑफिस पर है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Allu Arjunpushpa 2Tokyo eventJapanese fan

Trending news

क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी