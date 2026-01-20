Allu Arjun को देखते ही फूट-फूट कर रोने लगी जापानी लड़कियां; Pushpa 2 के टोक्यो इवेंट का इमोशनल VIDEO वायरल

साउथ सिनेमा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा. सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुके हैं. ‘पुष्पा 2: द रूल’ की रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए जब अल्लू अर्जुन जापान के टोक्यो पहुंचे, तो वहां जो नजारा देखने को मिला, उसने हर किसी का दिल जीत लिया. फैंस का उत्साह चरम पर था, कैमरे चालू थे और माहौल पूरी तरह फिल्मी हो चुका था. इसी इवेंट से जुड़ा एक इमोशनल वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अल्लू अर्जुन को देखते ही जापानी लड़कियां फूट-फूट कर रोने लगती हैं. यह पल बताता है कि ‘पुष्पा’ अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इमोशन बन चुकी है.

जापान टोक्यो इवेंट में भावुक पल

टोक्यो में आयोजित ‘पुष्पा 2’ के प्रमोशनल इवेंट के दौरान अल्लू अर्जुन अपने फैंस से मुलाकात कर रहे थे. इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक जापानी फैन को उन्होंने पहचान लिया. अल्लू अर्जुन खुद चलकर उस फैन के पास पहुंचे और उससे हाथ मिलाया. बस फिर क्या था अचानक वह लड़की भावुक हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी. उसके साथ मौजूद दोस्त उसे संभालते नजर आए. यह पूरा सीन कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नेटिज़न्स ने इस पल को “दिल छू लेने वाला” बताया और अल्लू अर्जुन की सादगी की जमकर तारीफ की.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस इवेंट में मौजूद इंफ्लुएंसर कंचन पृथ्वी ने अल्लू अर्जुन के फैंस के साथ इंटरैक्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए. इन क्लिप्स में अल्लू अर्जुन ऑटोग्राफ देते, फैंस से बात करते और मुस्कुराते नजर आए. वायरल वीडियो पर लोगों के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. कोई लिख रहा है, “स्टार हो तो ऐसा,” तो कोई कह रहा है, 'भाषा अलग है, लेकिन इमोशन सेम.” फैंस का मानना है कि अल्लू अर्जुन का यही डाउन-टू-अर्थ नेचर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भी खास बनाता है. वीडियो ने साबित कर दिया कि सच्चा स्टारडम बॉडीगार्ड्स से नहीं, दिलों से बनता है.

‘पुष्पा 2’ की जापान रिलीज और रिकॉर्डतोड़

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रमोशन के लिए टोक्यो पहुंचे थे. यह फिल्म जापान में 16 जनवरी 2026 को रिलीज हुई. पहले से ही यह फिल्म दुनियाभर में 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था. मेकर्स ने इसके तीसरे भाग ‘पुष्पा 3: द रैम्पेज’ का भी ऐलान कर दिया है. अब सबकी नजर जापान बॉक्स ऑफिस पर है.