24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ी हवाई जहाज की छत, हो सकती थी अहमदाबाद जैसी घटना, जानें कैसे बची 94 मुसाफिरों की जिंदगी

Plane Accident News: कल्पना कीजिए कि आप 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में बैठे हैं और अचानक विमान की छत उड़ जाए. चारों तरफ तेज हवा चल रही हो, सामान उछल रहा हो और यात्री खुले आसमान के नीचे बैठे हों. यह सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन 1988 में हवाई में ऐसा सच में हुआ. चौंकाने वाली बात यह है कि इतने खतरनाक हालातों के बावजूद 94 लोगों की जान बच गई. आइए जानते हैं उस 36 साल पुराने हादसे की पूरी कहानी.

अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 इसी ऊंचाई पर उड़ रही थी जब जोरदार धमाके के साथ इसका बड़ा हिस्सा फट गया. 18 फीट लंबा छत का टुकड़ा हवा में उड़ गया और विमान के अंदर का माहौल तूफान जैसा हो गया.

पायलट्स की बहादुरी और तेजी से निर्णय

कैप्टन रॉबर्ट शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन टॉम्पकिंस ने विमान को सिर्फ 13 मिनट में माउई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा. विमान की छत उड़ने से केबिन प्रेशर गिर गया और ऑक्सीजन की कमी हुई, जिससे कई यात्री बेहोश हो गए। हालांकि पायलट्स ने संयम बनाए रखा और इमरजेंसी प्रक्रियाओं का पालन किया। इंजन में आग लगने और तेज़ हवा के बावजूद उन्होंने विमान को नियंत्रण में रखते हुए यात्रियों की जान बचाई।

यात्री और क्रू की प्रतिक्रिया

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरेबेल लैंसिंग की मौत हो गई, जबकि बाकी 94 यात्री घायल होने के बावजूद बच गए. ग्राउंड स्टाफ और यात्रियों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने खराब हालात में विमान सुरक्षित उतर गया. यही कारण है कि इस घटना को आज भी “मिरेकल फ्लाइट” कहा जाता है. हादसे ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशिक्षित और शांत पायलट्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी तेजी से लिए गए निर्णय कई जीवन बचा सकते हैं.

विमान की तकनीकी वजह और सुरक्षा सबक

जांच में पाया गया कि विमान काफी पुराना था और कई फ्लाइट साइकिल्स पूरे कर चुका था. फ्यूजलेज (बॉडी) में मेटल फैटिग क्रेक पड़ गई थीं और एयरलाइन की मेंटेनेंस टीम इन्हें समय पर ठीक नहीं कर पाई. प्रेशर के झटके से कमजोर हिस्सा टूट गया और छत उड़ गई. इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को यह सिखाया कि नियमित मेंटेनेंस और निरीक्षण यात्रियों की सुरक्षा के लिए कितने जरूरी हैं.