24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ी हवाई जहाज की छत, हो सकती थी अहमदाबाद जैसी घटना, जानें कैसे बची 94 मुसाफिरों की जिंदगी
Advertisement
trendingNow12934501
Hindi Newsजरा हटके

24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ी हवाई जहाज की छत, हो सकती थी अहमदाबाद जैसी घटना, जानें कैसे बची 94 मुसाफिरों की जिंदगी

Plane Accident Story:1988 में हवाई की अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 में 24,000 फीट की ऊंचाई पर छत उड़ गई. पायलट्स की बहादुरी से 94 यात्री सुरक्षित बच गए. विमान पुराना था और मेटल में क्रैक थीं. हादसे ने नियमित मेंटेनेंस और प्रशिक्षित पायलट्स की अहमियत उजागर की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ी हवाई जहाज की छत, हो सकती थी अहमदाबाद जैसी घटना, जानें कैसे बची 94 मुसाफिरों की जिंदगी

Plane Accident News: कल्पना कीजिए कि आप 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में बैठे हैं और अचानक विमान की छत उड़ जाए. चारों तरफ तेज हवा चल रही हो, सामान उछल रहा हो और यात्री खुले आसमान के नीचे बैठे हों. यह सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन 1988 में हवाई में ऐसा सच में हुआ. चौंकाने वाली बात यह है कि इतने खतरनाक हालातों के बावजूद 94 लोगों की जान बच गई. आइए जानते हैं उस 36 साल पुराने हादसे की पूरी कहानी.

अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 इसी ऊंचाई पर उड़ रही थी जब जोरदार धमाके के साथ इसका बड़ा हिस्सा फट गया. 18 फीट लंबा छत का टुकड़ा हवा में उड़ गया और विमान के अंदर का माहौल तूफान जैसा हो गया.

पायलट्स की बहादुरी और तेजी से निर्णय

Add Zee News as a Preferred Source

कैप्टन रॉबर्ट शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन टॉम्पकिंस ने विमान को सिर्फ 13 मिनट में माउई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा. विमान की छत उड़ने से केबिन प्रेशर गिर गया और ऑक्सीजन की कमी हुई, जिससे कई यात्री बेहोश हो गए। हालांकि पायलट्स ने संयम बनाए रखा और इमरजेंसी प्रक्रियाओं का पालन किया। इंजन में आग लगने और तेज़ हवा के बावजूद उन्होंने विमान को नियंत्रण में रखते हुए यात्रियों की जान बचाई।

यात्री और क्रू की प्रतिक्रिया

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक,  इस हादसे में फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरेबेल लैंसिंग की मौत हो गई, जबकि बाकी 94 यात्री घायल होने के बावजूद बच गए. ग्राउंड स्टाफ और यात्रियों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने खराब हालात में विमान सुरक्षित उतर गया. यही कारण है कि इस घटना को आज भी “मिरेकल फ्लाइट” कहा जाता है. हादसे ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशिक्षित और शांत पायलट्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी तेजी से लिए गए निर्णय कई जीवन बचा सकते हैं.

विमान की तकनीकी वजह और सुरक्षा सबक

जांच में पाया गया कि विमान काफी पुराना था और कई फ्लाइट साइकिल्स पूरे कर चुका था. फ्यूजलेज (बॉडी) में मेटल फैटिग क्रेक पड़ गई थीं और एयरलाइन की मेंटेनेंस टीम इन्हें समय पर ठीक नहीं कर पाई. प्रेशर के झटके से कमजोर हिस्सा टूट गया और छत उड़ गई. इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को यह सिखाया कि नियमित मेंटेनेंस और निरीक्षण यात्रियों की सुरक्षा के लिए कितने जरूरी हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

plane accident storyaloha airlines flight 243

Trending news

Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
DNA
शहर-शहर निकल रहे 'I LOVE मोहम्मद' के जुलूस, कहीं शक्ति प्रदर्शन की साजिश तो नहीं?
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
;