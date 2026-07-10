/Video: पहुंचने वाले हो दोस्त... भारतीय जवान के इन जादुई शब्दों ने अमरनाथ यात्रा में थके भक्तों में फूंक दी नई जान!

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्तों पर हमारे देश के जवान सिर्फ सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए सहारा भी बनते हैं. अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक भारतीय जवान थके-हारे श्रद्धालु को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है. जवान के इस जज्बे ने इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत लिया है.
अमरनाथ यात्रा के रास्ते बेहद ऊंचे, पथरीले और दुर्गम हैं. यहां ऑक्सीजन की कमी और लगातार चढ़ाई की वजह से अच्छे-अच्छे लोग भी थक जाते हैं. इस बीच पहाड़ी रास्ते से एक बेहद ही भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक श्रद्धालु चढ़ाई चढ़ते हुए बुरी तरह थक चुका था, तभी वहां तैनात भारतीय सेना का एक जवान उसके पास आता है और उसका हौसला बढ़ाने लगता है.
'बस पहुंचने वाले हो दोस्त'
सेना के जवान के शब्द और उसका अंदाज इतना प्यारा था कि वो किसी का भी दिल जीत ले. जवान ने थके हुए श्रद्धालु से बहुत ही प्यार से कहा, "चलते रहो, तुम बस पहुंचने वाले हो." इन शब्दों ने उस थके हुए यात्री के अंदर जैसे एक नई ऊर्जा भर दी. हाई-अल्टीट्यूड वाले इस खतरनाक इलाके में जवान की ये हमदर्दी और उसका यह प्यारा व्यवहार सोशल मीडिया पर लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.
ड्यूटी से बढ़कर निभाया फर्ज
आमतौर पर सुरक्षा बलों का काम सुरक्षा व्यवस्था देखना और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है. लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि हमारे जवान सिर्फ सुरक्षा नहीं करते, बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से श्रद्धालुओं को पूरा सपोर्ट देते हैं. मुश्किल रास्तों पर जब पैर जवाब दे जाते हैं, तब इन जवानों के हौसले ही श्रद्धालुओं की नैया पार लगाते हैं.
सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार
यह वीडियो इंस्टाग्राम से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स करके सेना के जवान की तारीफ कर रहे हैं. कोई लिख रहा है, "आर्मी है तो ये यात्रा है." तो कोई "सैल्यूट इंडियन आर्मी" बोलकर अपना सम्मान जाहिर कर रहा है. देश की जनता इस जवान के लिए "गॉड ब्लेस हिम" और "जय हिंद सर" जैसी दुआएं और सम्मान भेज रही है.