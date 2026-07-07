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आर्टिफिशियल पैर, लेकिन हौसला पहाड़ से भी ऊंचा... बैसाखी के सहारे अमरनाथ यात्रा पर निकली महिला, VIDEO वायरल

अमरनाथ यात्रा के दौरान एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को भावुक कर रहा है. सड़क हादसे में एक पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने आर्टिफिशियल पैर, बैसाखी और मजबूत इरादों के दम पर कठिन बालटाल मार्ग पैदल पार करना शुरू किया. उनके इस जज्बे ने लोगों को प्रेरित किया, वहीं कई यूजर्स ने यात्रा के बदलते स्वरूप पर भी सवाल उठाए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 07, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:43 PM IST
आर्टिफिशियल पैर, लेकिन हौसला पहाड़ से भी ऊंचा... बैसाखी के सहारे अमरनाथ यात्रा पर निकली महिला, VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@ampu_tea_nehaaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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