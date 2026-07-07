/आर्टिफिशियल पैर, लेकिन हौसला पहाड़ से भी ऊंचा... बैसाखी के सहारे अमरनाथ यात्रा पर निकली महिला, VIDEO वायरल

यह वीडियो सिर्फ एक महिला की यात्रा नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों, तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है. सड़क हादसे में एक पैर खोने के बाद भी नेहा ने हार नहीं मानी. उन्होंने यह साबित कर दिया कि शरीर की कमी कभी भी सपनों और आस्था के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट नहीं बन सकती. सोशल मीडिया पर लोग उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं. कई लोग उन्हें प्रेरणा बता रहे हैं, तो कई इस वीडियो को देखकर अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ने का हौसला जुटा रहे हैं. यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा का यह वीडियो अब सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि जज्बे और विश्वास की मिसाल बन चुका है.