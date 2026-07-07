/आर्टिफिशियल पैर, लेकिन हौसला पहाड़ से भी ऊंचा... बैसाखी के सहारे अमरनाथ यात्रा पर निकली महिला, VIDEO वायरल

हर साल की तरह इस बार भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देशभर से हजारों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं. कोई पैदल चढ़ाई कर रहा है, तो कोई घोड़े या पालकी का सहारा लेकर गुफा तक पहुंच रहा है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जिस वीडियो ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है, वह एक ऐसी महिला का है, जिसने अपने हौसले से साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने शारीरिक कमजोरी भी छोटी पड़ जाती है.
वीडियो में दिखाई दे रही महिला एक आर्टिफिशियल पैर के सहारे अमरनाथ यात्रा के कठिन बालटाल मार्ग पर चढ़ाई करती नजर आती हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान है, हाथ में बैसाखी है और कदमों में ऐसा आत्मविश्वास है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया.
अमरनाथ यात्रा का बालटाल मार्ग सबसे चुनौतीपूर्ण रास्तों में गिना जाता है. यहां ऊंची चढ़ाई, पत्थरों से भरे रास्ते और लगातार बदलता मौसम श्रद्धालुओं की परीक्षा लेता है. इसी कठिन रास्ते पर महिला धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिखाई देती हैं. उनके एक हाथ में लकड़ी की छड़ी है और दूसरे हाथ में फोरआर्म क्रच का सहारा है. आर्टिफिशियल पैर होने के बावजूद वह बिना घबराए सावधानी से आगे बढ़ती रहती हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि उनके साथ एक युवक भी चल रहा है, जो जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर रहा है.
जानकारी के अनुसार, वीडियो में नजर आ रहीं महिला का नाम नेहा भट्ट है. बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में एक सड़क हादसे में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था. लेकिन इस दुर्घटना ने उनके हौसले को कमजोर नहीं किया. उन्होंने आर्टिफिशियल पैर के साथ नई जिंदगी शुरू की और अब उसी आत्मविश्वास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़ीं.
नेहा ने अपनी यात्रा का वीडियो Instagram पर शेयर किया. वीडियो के साथ उन्होंने अपने साथ चल रहे युवक का धन्यवाद भी किया. उन्होंने लिखा कि यात्रा के दौरान उनके छोटे भाई ने हर कदम पर उनका साथ दिया और मुश्किल रास्ते पार करने में मदद की. उनकी यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.
वीडियो में एक और बात लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है. जहां नेहा आर्टिफिशियल पैर के बावजूद पैदल यात्रा कर रही हैं, वहीं कई अन्य श्रद्धालु घोड़े और पालकी का सहारा लेते दिखाई देते हैं. यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने कहा कि जो लोग आसानी से पैदल चल सकते हैं, उन्हें भी कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार यात्रा करनी चाहिए. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि हर यात्री की स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है और किसी के बारे में केवल वीडियो देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.
वीडियो पर हजारों लोगों ने नेहा की हिम्मत की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि इंसान के इरादों में होती है. दूसरे ने कहा कि ऐसी महिलाएं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं. एक श्रद्धालु ने लिखा कि वह खुद यात्रा के दौरान हिम्मत हार चुके थे, लेकिन नेहा को देखकर उन्हें दोबारा आगे बढ़ने का साहस मिला.
कई लोगों ने इस वीडियो को आस्था से भी जोड़कर देखा. एक यूजर ने लिखा कि तीर्थ यात्रा हमेशा से धैर्य, विश्वास और समर्पण की परीक्षा मानी जाती रही है. उनका कहना था कि मॉर्डन सुविधाओं ने यात्रा को आसान जरूर बनाया है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी मूल भावना भी बदल रही है. हालांकि, कई लोगों ने इस सोच का विरोध भी किया और कहा कि हर श्रद्धालु की अपनी परिस्थितियां होती हैं.
कमेंट सेक्शन में कई श्रद्धालुओं ने लिखा कि अमरनाथ यात्रा केवल शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि मानसिक विश्वास का भी सफर है. उनके मुताबिक, नेहा का उदाहरण यही दिखाता है कि अगर मन मजबूत हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी पार की जा सकती है. कई लोगों ने इसे बाबा बर्फानी का आशीर्वाद बताया.
हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण रास्तों के बावजूद अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं. समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुफा तक पहुंचना आसान नहीं होता. इसके बावजूद देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं. इस बार भी कई प्रेरणादायक कहानियां सामने आई हैं, लेकिन नेहा की कहानी ने लोगों को सबसे ज्यादा भावुक किया है.
यह वीडियो सिर्फ एक महिला की यात्रा नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों, तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है. सड़क हादसे में एक पैर खोने के बाद भी नेहा ने हार नहीं मानी. उन्होंने यह साबित कर दिया कि शरीर की कमी कभी भी सपनों और आस्था के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट नहीं बन सकती. सोशल मीडिया पर लोग उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं. कई लोग उन्हें प्रेरणा बता रहे हैं, तो कई इस वीडियो को देखकर अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ने का हौसला जुटा रहे हैं. यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा का यह वीडियो अब सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि जज्बे और विश्वास की मिसाल बन चुका है.