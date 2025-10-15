बड़ी खतरनाक एक्टिंग करता है ये बच्चा, पलभर में किसी को भी बना सकता है मूर्ख

Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चे अपना टैलेंट दिखाते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक बच्चे का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो पलभर में ही आंसुओं से रोने लगता है. ऐसी खतरनाक एक्टिंग आपने पहले कभी नहीं देखी होगी.
Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो तारीफ करने पर मजबूर कर देते हैं. देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. अगर आपके पास टैलेंट है तो सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक एक लड़का कलाम की एक्टिंग करता है. ये छोटा बच्चा मिनट भर के अंदर आंसुओं के साथ रोने लगता है. अब इस बच्चे के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स पूछ रहे हैं कि भाई क्या याद करके रोता है.
कैसे रोता है ये बच्चा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक छोटा-सा बच्चा रोने की एक्टिंग करके दिखाता है. ये एक्टिंग बिल्कुल रियल लगती है. वीडियो देखकर लगता ही नहीं कि ये बच्चा एक्टिंग कर रहा है. ऐसा लगता है जैसे वो सच में ही रो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक छोटा बच्चा कहता है, "मैं आपको रोने की एक्टिंग करके दिखाऊंगा, आप वीडियो लाइक कर देना." इसके बाद ये बच्चा रोना शुरू करता है और खूब जोर से रोता है. कुछ की सेकेंड में आंखों में आंसू भर आते हैं और फिर तुरंत रोना बंद करता है और उन्हीं आंसुओं के साथ हंस कर दिखाता है. अब ये कमाल के टैलेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @amar_umer_comedy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके है. यानी यूजर्स इस बच्चे की एक्टिंग को खूब पसंद कर रहे हैं. इतना ही नहीं, जितने यूजर्स ने इस बच्चे की वीडियो को लाइक किया है उससे भी ज्यादा 5.4 लाख यूजर्स इस वीडियो वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई ये तो सबसे बड़ा एक्टर है." दूसरे यूजर ने लिखा, "माय गॉड ऐसा भी होता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "मगरमच्छ के आंसू."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.