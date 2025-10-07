अद्भुत: बिना अंगूठे के पैदा हुआ ये शख्स, लेकिन दुनिया को हंसाकर बन गया वायरल सेंसेशन!

Qiao Aalbers: कहते हैं, अगर इंसान में आत्मविश्वास हो तो कोई भी कमी उसकी ताकत बन सकती है. कुछ ऐसा ही किया 26 साल के Qiao Aalbers ने, जो बिना अंगूठे के पैदा हुए थे. उनके दोनों हाथों में केवल आठ उंगलियां हैं, लेकिन उन्होंने इसे कमजोरी नहीं, अपनी पहचान बना लिया. आज वे सोशल मीडिया पर अपनी ह्यूमर और पॉजिटिविटी से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं. उनकी कहानी बताती है कि शारीरिक सीमाएं इंसान के हौसले को नहीं रोक सकतीं.

बचपन में महसूस की असुरक्षा, मिला आत्मविश्वास

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किआओ जब चार महीने के थे, तब उन्हें एक डच कपल ने गोद लिया और वे नीदरलैंड्स में पले-बढ़े. बचपन में उन्हें अपनी इस अलग पहचान के कारण कई सवालों और जिज्ञासाओं का सामना करना पड़ा. लेकिन यूरोप में की गई यात्राओं ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्होंने अपनी इस अनोखी पहचान को गर्व के साथ स्वीकार किया. धीरे-धीरे उन्होंने सीखा कि जो चीज़ उन्हें अलग बनाती है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

बिना अंगूठे के भी संभालते हैं हर काम

किआओ रोजमर्रा के सारे काम बेहद आसानी से करते हैं, जैसे पानी की बोतल खोलना, ड्रिंक डालना और वस्तुएं पकड़ना. सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं कि उन्हें चिप्स के डिब्बे में हाथ डालने में कोई दिक्कत नहीं होती. Qiao इंस्टाग्राम (@qiaodi_lucky_8) पर अपनी जिंदगी के मजेदार पल शेयर करते हैं और पेशे से इंग्लिश टीचर हैं. एक वीडियो में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें मैनीक्योर पर 20% डिस्काउंट मिलता है और वे हैंडकफ से आसानी से निकल सकते हैं.

'अंगूठा नहीं, आत्मविश्वास जरूरी है'

किआओ अपने हालात को “गिफ्ट” मानते हैं. उनका कहना है कि अगर एक दिन वे अंगूठों के साथ जागे भी, तो वे उन्हें नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने 26 साल बिना अंगूठों के जीना सीखा है. उनका मानना है कि “थंब्स जरूरी नहीं, आत्मविश्वास जरूरी है.” उनके इस पॉजिटिव रवैये ने लोगों का दिल जीत लिया है. एक यूजर ने लिखा, “मैं एक मैजिशियन हूं और मेरे अंगूठे जख्मी हैं, लेकिन इस वीडियो ने मुझे हिम्मत दी कि हमेशा रास्ता निकलता है.” लोगों ने Qiao की ह्यूमर और जिंदादिली को सलाम किया.

सोशल मीडिया पर छाया किआओ का जज्बा

किआओ के वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज़ पा रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने पहले नोटिस ही नहीं किया कि उनके अंगूठे नहीं हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास सब पर भारी पड़ता है. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा, “अगर मेरे पंख या पूंछ होती तो मैं भी रख लेता.” किआओ की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि यह सबक भी है कि शारीरिक कमियां नहीं, मानसिक हिम्मत ही इंसान को खास बनाती है.