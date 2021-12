कभी देखा है कुत्ते का ऐसा बर्थडे? अरबों की मालकिन ने जो किया देखकर डॉगी से हो जाएगी जलन

Dog Birthday Video: कई लोगों के लिए पालतू जानवर (Dog Birthday) परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं. उनके जन्मदिन को भी वह अपने बच्चों की जन्मदिन की तरह मनाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो (Dog Birthday Video Viral) आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं. जिसमें 'अरबों रुपयों की मालकिन' सुधा मूर्ति अपने कुत्ते के जन्मदिन पर कुछ ऐसा करती दिखाई दे रही हैं, जिसे देखकर आपको उस कुत्ते से जलन हो सकती है.

IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन (Infosys Foundation Chairman) सुधा मूर्ति (Sudha Murthy) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अपने कुत्ते गोपी (Sudha Murthy Dog Gopi) के जन्मदिन पर उसकी आरती उतारती नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर कुत्ते के जन्मदिन का यह वीडियो वायरल हो गया है.

सुधा मूर्ति ने अपने कुत्ते के लिए उसका जन्मदिन सबसे खास बना दिया. जब वह अपनी बहन के साथ अपने कुत्ते गोपी के जन्मदिन पर उसकी आरती उतारने लगीं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह अपने कुत्ते को प्यार से दुलारती भी नजर आ रही हैं और उसके लिए 'जन्मदिन गीत' भी गा रही हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग कुत्ते को 'किस्मत का धनी' बता रहे हैं.

बता दें कि सुधा मूर्ति अपने कुत्ते के साथ जो कर रही हैं, यह आरती से अलग होता है. मराठी भाषा में इसे 'औक्षण' कहा जाता है. हालांकि इसकी प्रक्रिया भी आरती के ही समान होती है. यह आमतौर पर किसी के जन्मदिन पर उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद देने जैसा है. इसके लिए घी का दीपक, पान-सुपारी, अंगूठी, हल्दी-कुमकुम और अक्षत के रूप में चावल की जरूरत पड़ती है. देखें वीडियो-

This is so cute. Sudha Murty and her sister doing Arti for their dog Gopi on his birthday (via WhatsApp) pic.twitter.com/7q21FWeihe

— Chandra R. Srikanth (@chandrarsrikant) December 6, 2021