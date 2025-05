सपने में भी नहीं मिलती ऐसी नौकरी, कंपनी ने 5 लाख से सीधे 45 लाख का दिया पैकेज; बताया कैसे मिला?

Delhi Devloper: दिल्ली के एक युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर देवेश ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सैलरी एक साल में 5.5 लाख रुपये से बढ़कर 45 लाख रुपये सालाना हो गई. देवेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने आईबीएम में 5.5 लाख रुपये की सैलरी के साथ करियर शुरू किया था. अब उन्हें 45 लाख रुपये का ऑफर मिला है. उनकी इस पोस्ट को काफी नोटिस किया गया. कुछ लोग उनकी उपलब्धि की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ को इस पर शक है.

देवेश का प्रेरणादायक संदेश

देवेश ने लिखा, “मेरे जैसे मध्यमवर्गीय लड़के के लिए यह एक सपना जैसा है.” उन्होंने नौकरी की शुरुआत करने वाले युवाओं को सलाह दी कि वे सैलरी से ज्यादा स्किल्स और अनुभव पर ध्यान दें. स्किल्स पर बात करते हुए कहा, “करियर की शुरुआत में पैसों से ज्यादा सीखने को प्राथमिकता दो. अगर अच्छा पैकेज न मिले तो कम सैलरी पर शुरू करो और मेहनत से बड़ा जंप लो.”

Never mentioned it but tbh, I still sometimes think I am still in a dream, bcoz I started my full time career last year at IBM with just a CTC of 5.5 LPA, and now having an offer of over 45 LPA CTC in hand within an year, for a middle class guy like me, it's still a dream.

— Devesh (@theywayshhh) May 26, 2025