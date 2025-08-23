1000 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी और मौत का खेल! शख्स की बहादुरी देखकर घूम जाएंगा माथा
Advertisement
trendingNow12894099
Hindi Newsजरा हटके

1000 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी और मौत का खेल! शख्स की बहादुरी देखकर घूम जाएंगा माथा

Viral Cliff Cleaning Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स 1000 फीट ऊंचाई पर खड़ी चट्टान पर झाड़ू लगा रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और बहस कर रहे हैं कि यह असली है या नकली. इसे दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक बताया जा रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1000 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी और मौत का खेल! शख्स की बहादुरी देखकर घूम जाएंगा माथा

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं जो देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और बहस में उलझ जाते हैं. कभी-कभी लोग यह भी नहीं सोचते कि वीडियो असली है या नकली. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स 1000 फीट ऊंचाई पर खड़ी चट्टान पर झाड़ू लगाता दिख रहा है. वीडियो देखकर लोगों की सांसें रुक सी जाती हैं. शख्स रंग-बिरंगे कोट में खड़ा है और संकरी, खड़ी चट्टान पर झाड़ू लगा रहा है. नीचे हरी-भरी वादियां और बादलों से ढका आकाश दिखता है जो उसकी ऊंचाई का अंदाजा देता है.

ये भी पढ़ें: दुनिया की वो गुमनाम जनजाति, 55,000 साल बाद हुई इंसानों से मुलाकात; पेड़ों पर है इनका बसेरा

1000 फीट की ऊंचाई पर झाडू लगाते देख बहस में उलझे लोग

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो की शुरुआत में शख्स चट्टान पर खड़ा है और लाल रंग की झाड़ू से सफाई करता दिखता है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, वह लगातार झाड़ू लगाता है, मानो ज़मीन पर काम कर रहा हो. हर कदम बेहद खतरनाक लगता है क्योंकि एक भी गलत कदम उसे गहरी खाई में धकेल सकता है. इस साहसिक काम ने लोगों को हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर बहस हो रही है.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

कुछ यूजर्स ने वीडियो को देखकर इसे दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक बताया. एक यूज़र ने लिखा, “यह साहस की मिसाल है,” तो वहीं एक अन्य ने लिखा, “मैं तो 10 फीट की ऊंचाई पर भी डर जाता हूं, ये तो 1000 फीट पर काम कर रहा है.” वीडियो एक्स पर मोहित कुमार (@mohitkumarbhai) के नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसे अब तक 92 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. एक यूज़र ने पूछा कि कैमरा कौन पकड़ रहा है, जिससे यह शक पैदा हुआ कि वीडियो एआई या एडिटिंग का हो सकता है. वहीं कुछ लोग कैमरे के एंगल और दृश्य की तकनीक पर चर्चा कर रहे हैं. कुल मिलाकर, यह वीडियो खतरनाक काम और सोशल मीडिया पर वायरल होने के तरीके दोनों का उदाहरण बन गया है. हालांकि Z news इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral cliff cleaning video

Trending news

NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
West Bengal
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
PM Modi SPG security
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
Kiren Rijiju
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
jammu kashmir news
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
;