1000 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी और मौत का खेल! शख्स की बहादुरी देखकर घूम जाएंगा माथा

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं जो देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और बहस में उलझ जाते हैं. कभी-कभी लोग यह भी नहीं सोचते कि वीडियो असली है या नकली. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स 1000 फीट ऊंचाई पर खड़ी चट्टान पर झाड़ू लगाता दिख रहा है. वीडियो देखकर लोगों की सांसें रुक सी जाती हैं. शख्स रंग-बिरंगे कोट में खड़ा है और संकरी, खड़ी चट्टान पर झाड़ू लगा रहा है. नीचे हरी-भरी वादियां और बादलों से ढका आकाश दिखता है जो उसकी ऊंचाई का अंदाजा देता है.

ये भी पढ़ें: दुनिया की वो गुमनाम जनजाति, 55,000 साल बाद हुई इंसानों से मुलाकात; पेड़ों पर है इनका बसेरा

1000 फीट की ऊंचाई पर झाडू लगाते देख बहस में उलझे लोग

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो की शुरुआत में शख्स चट्टान पर खड़ा है और लाल रंग की झाड़ू से सफाई करता दिखता है. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, वह लगातार झाड़ू लगाता है, मानो ज़मीन पर काम कर रहा हो. हर कदम बेहद खतरनाक लगता है क्योंकि एक भी गलत कदम उसे गहरी खाई में धकेल सकता है. इस साहसिक काम ने लोगों को हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर बहस हो रही है.

The World’s Most Dangerous Jobs — Would YOU Dare Do Them? 1. Some people are just built different…

Casually sweeping at 1,000 ft like it’s nothing. pic.twitter.com/37KzrhZvmr — Mohit Kumar (@mohitkumarbhai) August 21, 2025

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

कुछ यूजर्स ने वीडियो को देखकर इसे दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक बताया. एक यूज़र ने लिखा, “यह साहस की मिसाल है,” तो वहीं एक अन्य ने लिखा, “मैं तो 10 फीट की ऊंचाई पर भी डर जाता हूं, ये तो 1000 फीट पर काम कर रहा है.” वीडियो एक्स पर मोहित कुमार (@mohitkumarbhai) के नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिसे अब तक 92 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. एक यूज़र ने पूछा कि कैमरा कौन पकड़ रहा है, जिससे यह शक पैदा हुआ कि वीडियो एआई या एडिटिंग का हो सकता है. वहीं कुछ लोग कैमरे के एंगल और दृश्य की तकनीक पर चर्चा कर रहे हैं. कुल मिलाकर, यह वीडियो खतरनाक काम और सोशल मीडिया पर वायरल होने के तरीके दोनों का उदाहरण बन गया है. हालांकि Z news इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.