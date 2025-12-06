Youti Yuanshi Fossil News: सोचिए अगर आपको एक ऐसा जीव मिले जो 52 करोड़ साल पुराना हो और फिर भी उसके दिमाग, नसें और पाचन तंत्र जैसे अंग आज भी वैसे ही सुरक्षित हों. तो क्या कहेंगे आप? हाल ही में वैज्ञानिकों को ऐसा ही एक जीव मिला है जिसका नाम योटी युआनशी (Youti Yuanshi) है. खसखस के दाने जितना छोटा ये जीव न सिर्फ दिखने में अनोखा है, बल्कि इसकी 3D संरचना ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है.

दरअसल, यह जीवाश्म किसी आम जीव की तरह नहीं, बल्कि बहुत खास तरीके से त्रि-आयामी (3D) रूप में संरक्षित है. आकार में यह खसखस के दाने जितना छोटा है, लेकिन इसके अंदर के अंग जैसे कि मस्तिष्क, पाचन ग्रंथियां और नसों की संरचना आज भी पूरी तरह सुरक्षित है.

वैज्ञानिकों ने कैसे की यह अनोखी खोज?

यह शोध ब्रिटेन की डरहम यूनिवर्सिटी के डॉ. मार्टिन स्मिथ और उनकी टीम ने किया. उन्होंने इस जीव की जांच डायमंड लाइट सोर्स नामक राष्ट्रीय प्रयोगशाला में सिंक्रोट्रॉन एक्स-रे टोमोग्राफी नाम की तकनीक से की. इस तकनीक की मदद से बिना किसी नुकसान के जीवाश्म के अंदर देखा जा सका. इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस जीव में प्रोटोसेरेब्रुम (प्राचीन मस्तिष्क भाग), पाचन ग्रंथियां, और परिसंचरण तंत्र के शुरुआती संकेत देखे. सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था आंखों और पैरों तक जाने वाली तंत्रिकाएं (नसें). डॉ. स्मिथ ने कहा, "जब मैंने इसकी त्वचा के नीचे इतने अद्भुत अंग देखे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं. सोचा नहीं था कि इतने जटिल हिस्से सड़ने-गलने से बच पाएंगे और आज देखने को मिलेंगे."

यह जीव क्यों है इतना खास?

यह खोज केवल एक जीव की नहीं, बल्कि पूरी जैव विकास यात्रा को समझने की दिशा में एक बड़ी छलांग है. इससे यह साफ होता है कि आर्थ्रोपोड जैसे जीव है. जिनमें आज के कीट, मकड़ियां, झींगे आते हैं. कैसे धीरे-धीरे खंडित शरीर, जटिल अंग और तंत्रिका तंत्र विकसित करने लगे. योटी युआनशी यह भी समझाने में मदद करता है कि आज जो जैव विविधता हम देखते हैं, उसकी जड़ें करोड़ों साल पुरानी हैं. कुछ शरीर संरचनाएं इतनी सफल थीं कि वे आज भी जीवों में मौजूद हैं.