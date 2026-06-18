Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /Amazon कंपनी में लगी जॉब तो बेटी ने मां-बाप को दिखलाया अपना ऑफिस, Video देखकर लाखों लोग रो पड़े

Amazon कंपनी में लगी जॉब तो बेटी ने मां-बाप को दिखलाया अपना ऑफिस, Video देखकर लाखों लोग रो पड़े

हैदराबाद में अमेजन कंपनी की कर्मचारी श्रेयशी ने अपने माता-पिता को ऑफिस का दौरा कराया और एक भावुक वीडियो शेयर किया. उन्होंने इसे हर लड़की का सपना बताया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 18, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:09 AM IST
Amazon कंपनी में लगी जॉब तो बेटी ने मां-बाप को दिखलाया अपना ऑफिस, Video देखकर लाखों लोग रो पड़े

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Amazon कंपनी में लगी जॉब तो बेटी ने मां-बाप को दिखलाया अपना ऑफिस, Video हुआ वायरल
amazon employee0 min ago
2
neet paper leak16 min ago
3
Steven Schwartz17 min ago
4
ncpi17 min ago
5
Gold Price18 min ago