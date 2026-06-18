Amazon Employee Viral Video: हैदराबाद में अमेजन कंपनी में काम करने वाली एक लड़की ने अपने पेरेंट्स को अपना ऑफिस घुमाया, जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग काफी इमोशनल हो रहे हैं. इस वायरल वीडियो को श्रेयशी नाम की एक लड़की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. श्रेयशी पिछले एक साल से ज्यादा समय से अमेजन में काम कर रही हैं. उनका एक पुराना सपना था कि वो अपने माता-पिता को उस जगह लेकर आएं जहां वो दिन-रात मेहनत करती हैं.
वीडियो शेयर करते हुए श्रेयशी ने कैप्शन में लिखा, "इस सफर का सबसे खुशनुमा हिस्सा यहां पहुंचना नहीं था. जब आप अपने माता-पिता की आंखों में गर्व देखते हैं, तो सब कुछ वसूल महसूस होता है." इसके साथ ही उन्होंने वीडियो के ऊपर लिखा कि हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने परिवार को अपना वर्कप्लेस दिखाए.
वायरल हो रही इस रील में देखा जा सकता है कि श्रेयशी के माता-पिता जैसे ही अमेजन के बड़े से कैंपस में कदम रखते हैं, उनके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है. वे अपनी बेटी के काम करने की जगह को बड़े चाव से देखते हैं. वीडियो में आगे वे ऑफिस के खूबसूरत कोनों में खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और साथ में ऑफिस की कैंटीन में बैठकर खाना भी खाते हैं. यह नजारा इतना सुकून देने वाला है कि इसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं.
सोशल मीडिया पर उमड़ पड़ा प्यार
श्रेयशी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है. इसे अब तक 1 लाख 43 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और करीब 5500 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. यह वीडियो उन सभी लोगों के दिलों को छू गया है जो खुद भी कभी न कभी अपने माता-पिता को अपने ऑफिस ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं. लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और श्रेयशी को बधाई दे रहे हैं.
कमेंट बॉक्स में बहे 'खुशी के आंसू'
वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह असल जिंदगी का सबसे परफेक्ट मोमेंट है." वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "मुझे आप पर बहुत गर्व है, इसे देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए." ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को 'क्यूट' और 'ब्यूटीफुल' बताया है. वाकई, अपनी कामयाबी का जश्न अपने माता-पिता के साथ मनाने से बड़ी खुशी दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती.