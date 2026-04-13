'मैं हिंदू पैदा हुआ, पर हिंदू मरूंगा नहीं' आखिर क्यों आंबेडकर की पहली जीवनी इसी क्रांतिकारी बयान से शुरू हुई थी?

जब भी हम डॉ बीआर आंबेडकर के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में संविधान, नीले कोट वाले महानायक और ज्ञान का समंदर नजर आता है. लेकिन क्या आपको पता है कि जब बाबा साहेब अपनी सामाजिक क्रांति के चरम पर थे, तभी उनकी पहली बायोग्राफी प्रकाशित हो चुकी थी? दिलचस्प बात ये है कि महान ऐतिहासिक दस्तावेज किसी विदेशी भाषा में नहीं, बल्कि गुजराती में लिखा गया था. 28 अगस्त 1940 का वो दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है इसी दिन आंबेडकरवादियों को अपने नेता के जीवन का अनमोल आईना मिला था. आखिर उस किताब में ऐसा क्या था जिसे 'अनमोल' कहा गया और क्यों इसे लिखने के लिए लेखक को दर-दर भटकना पड़ा? आइए, हम इस ऐतिहासिक किताब की रोमांचक परतों को खोलते हैं.

किताबों का वो अनोखा संसार और बाबा साहेब का प्रेम

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दो ही चीजों का प्यार था. किताबें खरीदना और पढ़ना. जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, ये लगाव एक गहरे इश्क में तब्दील हो गया. 1940 में प्रकाशित उनकी पहली जीवनी में दर्ज है कि उस समय तक उनके पास करीब सात से आठ हजार बेशकीमती किताबें जमा हो चुकी थीं. उन दिनों के हिसाब से इन किताबों की कीमत 30 से 40 हजार रुपये के आसपास आंकी गई थी, जो आज के करोड़ों रुपये के बराबर है. उनके लिए किताबें केवल कागज के पन्ने नहीं, बल्कि समाज को बदलने का हथियार थीं.

28 अगस्त 1940: गुजराती भाषा में रची गई पहली गाथा

पूरे भारत के आंबेडकरवादियों के लिए 28 अगस्त का दिन विशेष महत्व रखता है. इसी दिन गुजरात की धरती पर गुजराती भाषा में बाबा साहेब की पहली जीवनी का जन्म हुआ. इस किताब का शीर्षक था: 'डॉ. बी.आर. आंबेडकर, एस्क्वायर'. ये महज एक बायोग्राफी नहीं थी, बल्कि एक जीवित महानायक के संघर्षों का तत्कालीन दस्तावेजीकरण था. ये किताब उस दौर में लिखी गई जब बाबा साहेब स्वयं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे. गुजरात में उनके विचारों को घर-घर पहुंचाने के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ.

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करशनदास लेउवा का संकल्प और जीवनी की तलाश

इस जीवनी के पीछे असली दूरदर्शी व्यक्ति करशनदास लेउवा थे, वो गुजरात में अनुसूचित जाति संघ के प्रमुख नेता थे. वे चाहते थे कि दुनिया बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को जाने, लेकिन उस समय दलितों में शिक्षा का अभाव एक बड़ी बाधा थी. करशनदास के मन में सवाल था कि अगर किताब लिख भी दी जाए, तो पढ़ने वाले कितने होंगे? लेकिन उनके अडिग संकल्प ने इस आशंका को हरा दिया. वे एक ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश में जुट गए जो न केवल बाबा साहेब का भक्त हो, बल्कि उनके विचारों की गहराई को भी समझता हो.

UM सोलंकी: वो लेखक जिसने लिखी आंबेडकर की पूरी दास्तां

आखिरकार करशनदास की तलाश UM सोलंकी पर जाकर खत्म हुई. सोलंकी कोई पेशेवर लेखक नहीं थे, लेकिन वे आंबेडकरवादी विचारधारा के पक्के सिपाही थे. वे अंग्रेजी और गुजराती दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे. सोलंकी ने बाबा साहेब के अंग्रेजी भाषणों और लेखों का बारीकी से अध्ययन किया. उन्होंने पूरी किताब अपने हाथों से लिखी. उनकी भाषा कोमल थी, लेकिन छुआछूत जैसी कुरीतियों पर उनके प्रहार बहुत तीखे थे. उन्होंने बिना कड़वाहट के सामाजिक अन्याय के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखा.

धन का अभाव और 'अनमोल' कीमत का रहस्य

जीवनी छपवाना उस दौर में किसी पहाड़ तोड़ने जैसा काम था. सबसे बड़ी बाधा थी धन की कमी. इसके लिए कांजीभाई बेचरदास दवे ने कुछ आर्थिक मदद दी, लेकिन वो काफी नहीं थी. करशनदास लेउवा ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली. जब किताब छपकर आई, तो उसकी कीमत की जगह केवल 'अनमोल' लिखा गया था. प्रकाशकों का मानना था कि बाबा साहेब के जीवन के संघर्षों की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती. ये शब्द उस किताब के ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्य को बयां करता था.

अहमदाबाद का वो प्रेस जहां इतिहास छपा

इस ऐतिहासिक पुस्तक का प्रकाशन अहमदाबाद के दरियापुर स्थित 'महागुजरात दलित नवयुवक मंडल' ने किया था. इसकी छपाई धलावरगढ़ के 'मंसूर प्रिंटिंग प्रेस' में हुई थी. किताब में सम्मान के तौर पर लेखक UM सोलंकी, संरक्षक करशनदास लेउवा और दानकर्ता कांजीभाई दवे की तस्वीरें छापी गई थीं. उस समय ये किताब दलितों के बीच चेतना का संचार करने का सबसे बड़ा माध्यम बनी. अहमदाबाद के खानपुर रोड पर रानीकुंज में रहने वाले सोलंकी ने इसे अपनी साधना मानकर पूरा किया था.

पुनः प्रकाशन की कहानी और अमित ज्योतिकर का प्रयास

दशकों बाद इस अनमोल धरोहर के लुप्त होने का डर पैदा हो गया था. तब संपादक अमित प्रियदर्शी ज्योतिकर ने इसे फिर से जीवित करने का बीड़ा उठाया. 2023 में इस जीवनी को दोबारा प्रकाशित किया गया, इसमें मूल गुजराती के साथ-साथ अंग्रेजी अनुवाद भी शामिल किया गया ताकि यह वैश्विक स्तर पर पहुंच सके. अमित ज्योतिकर ने बताया कि उन्होंने मूल व्याकरण और भाषा की त्रुटियों को भी बरकरार रखा है ताकि किताब की ऐतिहासिक मौलिकता बनी रहे. ये अब केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक साक्ष्य है.

विजय सुरवड़े: फोटोकॉपी से बचाया गया इतिहास

इस किताब को बचाने में प्रसिद्ध आंबेडकरवादी लेखक विजय सुरवड़े की भूमिका किसी रक्षक जैसी रही. सुरवड़े बाबा साहेब की दूसरी पत्नी सविता आंबेडकर के करीबी सहयोगी थे और ऐतिहासिक दस्तावेजों के बड़े संग्रहकर्ता थे. 1993 में उन्हें अमित ज्योतिकर के पिता के पास इस जीवनी की एक मूल प्रति मिली थी. उन्होंने तुरंत इसकी फोटोकॉपी करवा ली थी. जब 2020 में मूल पुस्तक पढ़ने लायक नहीं रही, तो विजय सुरवड़े के पास सुरक्षित वही फोटोकॉपी काम आई, जिसे स्कैन करके दोबारा छपने लायक बनाया गया.

साहसिक घोषणा: 'मैं हिंदू मरूंगा नहीं' का जिक्र

इस जीवनी की शुरुआत ही एक धमाके के साथ होती है. इसमें नासिक के ऐतिहासिक येवला अधिवेशन का विस्तार से वर्णन है, जहां बाबा साहेब ने वो प्रसिद्ध घोषणा की थी कि वे हिंदू पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं. हालांकि उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन 1940 की इस किताब ने उनके आध्यात्मिक और वैचारिक बदलाव की शुरुआती लहर को दर्ज कर लिया था. ये दर्शाता है कि बाबा साहेब के मन में मुक्ति का विचार बहुत पहले ही आकार ले चुका था.

'जाति का विनाश' और लाहौर की घटना

किताब में लाहौर के उस 'जात-पात तोड़क मंडल' के निमंत्रण का भी जिक्र है, इसने बाबा साहेब को भाषण देने के लिए बुलाया था. जब आयोजकों ने बाबा साहेब के भाषण को पढ़ा, तो वे डर गए क्योंकि वो बहुत क्रांतिकारी था. उन्होंने निमंत्रण रद्द कर दिया, इसके बाद वो भाषण 'एनीहिलेशन ऑफ कास्ट' (जाति का विनाश) नामक अमर किताब बना. 1940 की इस जीवनी ने उस समय के इन तमाम तनावों और बाबा साहेब की अजेय तर्कशक्ति को बखूबी समेटा है.

गांधीजी के साथ वैचारिक मतभेद और वैश्विक नजरिया

ये पहली जीवनी केवल बाबा साहेब की प्रशंसा नहीं करती, बल्कि महात्मा गांधी और उनके बीच के गहरे वैचारिक मतभेदों को भी विस्तार से चर्चा में लाती है. जाति और धर्म पर बाबा साहेब के मूल विचार क्या थे, ये सोलंकी ने स्पष्टता से लिखा है. इसके अलावा, वैश्विक नेताओं के साथ उनकी बातचीत और उनकी अद्भुत शैक्षणिक यात्रा का भी इसमें विवरण मिलता है. ये किताब बताती है कि 1940 तक ही बाबा साहेब एक विश्वस्तरीय नेता के रूप में अपनी धाक जमा चुके थे.

ऐतिहासिक महत्व: अन्य 'बायोग्राफी' से कितनी अलग?

वैसे तो बाबा साहेब पर धनंजय कीर (1954) और चांगदेव खैरमोड़े (1952) जैसी कई महान बायोग्राफी लिखी गईं, लेकिन UM सोलंकी की ये कृति पहली होने के कारण 'नींव के पत्थर' जैसी है. ये बाबा साहेब के जीवित रहते लिखी गई थी, जो इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाती है. इसकी भाषा, छपाई की कहानी और इसे बचाने का संघर्ष हमें बताता है कि बाबा साहेब के विचारों को सहेजने के लिए उनके अनुयायियों ने कितनी कुर्बानी दी है. ये किताब हर आंबेडकरवादी के लिए एक पवित्र धरोहर है.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया और इतिहास कुछ किताबों के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.