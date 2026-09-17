/अंबोली वॉटरफॉल में खौफनाक पल: बच्चे को गोद में लिए शख्स के कंधे पर आ गिरा सांप; Video वायरल

बारिश के मौसम में वॉटरफॉल और पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं. महाराष्ट्र का अंबोली भी ऐसी ही जगहों में शामिल है, जहां मानसून के दौरान चारों तरफ हरियाली और झरनों का नजारा देखने को मिलता है. लेकिन इसी खूबसूरत माहौल में एक परिवार को अचानक ऐसा डरावना अनुभव हुआ, जिसे शायद वे लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स छोटे बच्चे को गोद में लेकर झरने के पास से गुजरता दिखाई देता है. आसपास उसके परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद हैं. सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था और लोग बारिश के मौसम का मजा लेते दिखाई दे रहे थे.
वीडियो में सबसे डराने वाला पल तब आता है, जब अचानक चट्टानों के ऊपर से एक बड़ा सांप नीचे गिरता है और सीधे बच्चे को गोद में लिए शख्स के कंधे पर जा पहुंचता है. शख्स को शायद कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता. सांप उसके कंधे से फिसलकर नीचे की तरफ चला जाता है और पास मौजूद चट्टानों की छोटी-छोटी दरारों में छिपने लगता है. कुछ ही पल पहले जहां लोग झरने का आनंद ले रहे थे, वहां अचानक चीख-पुकार मच जाती है. आसपास खड़े लोग भी तेजी से पीछे हटते दिखाई देते हैं.
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चिंता बच्चे की सुरक्षा को लेकर दिखाई देती है. शख्स के हाथ में बच्चा था और उसी दौरान सांप उसके कंधे पर गिरा था. ऐसे समय में अचानक घबराने या तेज कदम उठाने से बच्चे को भी खतरा हो सकता था. वीडियो में आसपास मौजूद लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं. कुछ लोग सांप को देखकर चिल्लाते हैं और वहां से दूर जाने लगते हैं. दूसरी तरफ बच्चे को लेकर जा रहा शख्स भी इस अचानक हुए हादसे से घबराया हुआ नजर आता है.
झरनों में नहाने वालो सावधान हो जाओ
वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग
वाटरफॉल में नहा रहे थे तभी अचानक ऊपर
से कोबरा...Real news pic.twitter.com/9UAAuUgat1
— desikishu (@desikishu) September 13, 2026
वीडियो में एक व्यक्ति को सांप को देखकर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह बहुत बड़ा सांप है और वह इसे कोबरा बता रहा है. हालांकि, सिर्फ वीडियो या मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति के अनुमान के आधार पर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा सांप था. इसलिए इसे कोबरा बताने का दावा फिलहाल पक्का नहीं माना जा सकता. वीडियो में सांप दिखाई जरूर देता है, लेकिन उसकी सही पहचान के लिए साफ तस्वीर और एक्सपर्ट की पुष्टि जरूरी होगी.
शख्स के कंधे से नीचे गिरने के बाद सांप ज्यादा देर खुले में नहीं रहा. वह आसपास मौजूद चट्टानों के बीच बनी छोटी जगहों में घुसता दिखाई दिया. इसके बाद वह वहां से निकल गया. जंगली इलाकों में सांप अक्सर ऐसी ही सुरक्षित जगहों में छिपते हैं. बारिश के मौसम में चट्टानों, झाड़ियों और जमीन के आसपास उनकी मौजूदगी बढ़ सकती है. यही वजह है कि झरने या जंगल वाले इलाकों में घूमते समय सिर्फ खूबसूरत नजारे पर ध्यान देना काफी नहीं है.
अंबोली जैसे पहाड़ी इलाके मानसून में बेहद खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन इसी मौसम में वहां खतरे भी बढ़ जाते हैं. लगातार बारिश के कारण चट्टानें फिसलन भरी हो जाती हैं. पानी बढ़ने के साथ कई छोटे जीव-जंतु भी अपनी जगह बदलते हैं. झाड़ियों, पत्थरों के बीच की दरारों और दूसरी छिपी हुई जगहों में सांप या दूसरे जीव मौजूद हो सकते हैं. ऐसे में टूरिस्ट अगर बिना देखे किसी चट्टान पर हाथ रख दें या बहुत करीब जाकर फोटो लेने लगें तो परेशानी हो सकती है.
इस घटना का वीडियो किसी टूरिस्ट ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था. अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं कि एक सामान्य फैमिली आउटिंग के दौरान इतना बड़ा डरावना पल इतनी अचानक सामने आ गया. कई लोग इस घटना को देखकर दूसरों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. खासकर छोटे बच्चों को लेकर झरने और चट्टानों के बेहद करीब जाने से बचने की बात कही जा रही है.
बारिश के मौसम में झरने पर जाते समय कुछ छोटी सावधानियां बड़ा हादसा टाल सकती हैं. फिसलन वाली चट्टानों पर जाने से बचना चाहिए और घनी झाड़ियों या ऐसी जगहों में हाथ नहीं डालना चाहिए, जहां अंदर कुछ दिखाई न दे. चट्टानों की दरारों और झाड़ियों के पास बच्चों को लेकर जाने में भी खास सावधानी जरूरी है. वन्यजीव वाले इलाकों में किसी सांप या दूसरे जानवर को देखकर उसे पकड़ने, छेड़ने या उसके करीब जाकर वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.
अंबोली वॉटरफॉल की यह घटना बताती है कि मानसून में पहाड़ और झरने जितने खूबसूरत दिखते हैं, वहां उतनी ही सावधानी की जरूरत भी होती है. वायरल वीडियो में सांप की प्रजाति की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बच्चे को गोद में लिए शख्स के कंधे पर उसका अचानक गिरना निश्चित तौर पर डराने वाला पल था. बारिश के मौसम में प्रकृति का मजा लेने जाएं, लेकिन उसकी सीमा का भी ध्यान रखें. आखिर एक खूबसूरत ट्रिप की सबसे जरूरी बात यही है कि यादें अच्छी रहें, डरावनी नहीं.
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