Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /अंबोली वॉटरफॉल में खौफनाक पल: बच्चे को गोद में लिए शख्स के कंधे पर आ गिरा सांप; Video वायरल

अंबोली वॉटरफॉल में खौफनाक पल: बच्चे को गोद में लिए शख्स के कंधे पर आ गिरा सांप; Video वायरल

महाराष्ट्र के अंबोली में वॉटरफॉल घूमने पहुंचे एक परिवार के सामने ऐसा खौफनाक पल आया, जिसे देखकर आसपास मौजूद टूरिस्ट भी चीख पड़े. एक शख्स छोटे बच्चे को गोद में लेकर झरने के पास से गुजर रहा था, तभी ऊपर चट्टानों के बीच से एक बड़ा सांप अचानक उसके कंधे पर आ गिरा. कुछ ही सेकंड में सांप वहां से निकलकर चट्टानों की दरारों में छिप गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 17, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:35 AM IST
अंबोली वॉटरफॉल में खौफनाक पल: बच्चे को गोद में लिए शख्स के कंधे पर आ गिरा सांप; Video वायरल
Image Credit: बच्चा गोद में था और तभी कंधे पर गिरा सांप! Image credit: X/@desikishu

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वडनगर की चाय से विश्व पटल तक: कहीं जलेंगे लाखों दीये तो कहीं निकलेगी बाइक रैली
2
3
4
5