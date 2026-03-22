फोन बजते ही एक्शन में आ गया ड्राइवर, पलक झपकते ही एम्बुलेंस में रखा स्ट्रेचर, लोग बोले- असली हीरो

Viral Video: किसी भी मरीज की जान बचाने में जितनी बड़ी भूमिका डॉक्टर्स की होती है. उतना ही योगदान एम्बुलेंस ड्राइवर का भी होता है. चाहे घटना स्थल से अस्पताल लाना हो या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर करना हो, एम्बुलेंस का सबसे बड़ा रोल होता है. ऐसे में एम्बुलेंस ड्राइवर को जिंदगी बचाने वाला हीरो कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा. एम्बुलेंस ड्राइवर हमेशा सतर्क रहते हैं, कहीं से भी घटना की सूचना मिलते ही घायल मरीज को लेने चल देते हैं. इस दौरान एक एक सेकेंड बहुत मायने रखता है. कुछ पल की देरी किसी एक जिंदगी पर भारी पड़ जाती है. ऐसे में ड्राइवर किसी फौजी की तरह तैनात रहते हैं. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आप भी देखें कैसे फोन बचते ही ड्राइवर एक्शन में आ गया.

वायरल हो रहे फुटेज में देखा जा सकता है कि दो लोग कुर्सी पर आराम से बैठे थे. इस दौरान एक शख्स फोन चला रहा है कि तभी इमरजेंसी कॉल आती है. जैसे ही उसने घटना सुनी पलक झपकते ही दोनों लोग स्ट्रेचर लेकर भागने लगे. बिजली की रफ्तार से बाहर खड़ी एम्बुलेंस में स्ट्रेचर रखा और चला गया.

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वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो बनाता है कि मरीज को बचाने के लिए ड्राइवर खुद को झोंक देते हैं. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jitu_rajoriya नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

“इमरजेंसी कॉल आते ही एम्बुलेंस चालक बिना किसी देरी के एक्शन में आ गया” कैमरे में क़ैद हुई इस क्लिप से मालूम पड़ता हैं इस मरीज की एक एक सांस कितनी क़ीमती है और सच में एम्बुलेंस चालक की सशक्त फुर्ती और समर्पण क़ाबिले तारीफ़ है। pic.twitter.com/gq7XV8lDsT — Jitu Rajoriya (@jitu_rajoriya) March 18, 2026

सम्मानित किया जाना चाहिए

एक यूजर ने लिखा, "ईमानदारी अभी जिंदा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "शायद इसी तरह के समर्पित लोगों के कारण हजारों लोगों जिंदगी बच जाती है. इसे सम्मानित किया जाना चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "देश के असली हीरो यही हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "बेचारा ऐसी परवाह कर रहा है जैसे घर का मरीज हो."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.