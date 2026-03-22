एक-एक सांस की कीमत... ट्रैफिक में फंसी एंबुलेंस के लिए हीरो बनकर आया बाइकर और फिर...

Viral Video: ट्रैफिक जाम मुंबई शहर की मेन प्रॉब्लम्स में से एक है. अक्सर शहर के ट्रैफिक जाम में एंबुलेंस भी फंस जाती है. इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन तभी वहां एक बाइकर फरिश्ता बनकर आया और एंबुलेंस को ट्रैफिक से निकाल लिया. वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ होने लगी.

एक एंबुलेंस के लिए समय पर अस्पताल पहुंचना कितना जरूरी होता है, ये बात सब जानते हैं. एंबुलेंस या तो किसी मरीज को पिक करने के लिए जा रही होती है या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रही होती है. ऐसे में एक-एक सेकंड की बहुत कीमत होती है आखिरकार किसी की जान का सवाल है. ऐसे में एंबुलेंस को रास्ता देना और जाम से निकालना एक नैतिक जिम्मेदारी होती है. इसी का परिचय देते एक बाइकर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस बाइकर ने मुंबई के ट्रैफिक जाम में फंसी एंबुलेंस के लिए रास्ता खाली करवाया. जिससे मरीज समय से अस्पताल पहुंच गया. अब सोशल मीडिया पर हीरो बनकर आए इस बाइकर की जमकर तारीफ हो रही है.

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बाइकर ने कैसे खाली कराया रास्ता?

वीडियो एंबुलेंस के डैशबोर्ड से रिकॉर्ड किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक के बीच हूटर बजाती एंबुलेंस जा रही है. इस दौरान एंबुलेंस के आगे एक बाइक चल रही है जो रास्ता खाली कराती जा रही है. बाइक वाला आसपास चल रही गाड़ियों को इशारे से पीछे हटने को कहता है और रास्ता चौड़ा हो जाता है. जिससे एंबुलेंस बिना रुके चलती रहती है. ये बाइकर आगे जाकर बाकी वाहन को एंबुलेंस आने का इशारा करना है और कई किलोमीटर तक ऐसे करते हुए ही एंबुलेंस को ट्रैफिक से निकाल लेता है.

वायरल हो गया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर @motorcruiser नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 5 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं, 5 लाख से ज्यादा यूजर ने वीडियो लाइक किया है.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने बाइकर की तारीफ करते हुए कहा- उन्होंने जो अच्छा काम किया है, उसका फल उन्हें आर्थिक रूप से नहीं तो किसी अन्य रूप में जरूर मिले. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "यह सायन है. मैंने यह कई बार किया है. मैंने कुछ और लोगों को भी ऐसा करते देखा है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.