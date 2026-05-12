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Hindi Newsजरा हटकेदुनिया की वो जगह जहां 3 महीने तक नहीं होती रात; 24 घंटे सिर पर चमकता है सूरज, फिर कैसे सोते हैं लोग

दुनिया की वो जगह जहां 3 महीने तक नहीं होती रात; 24 घंटे सिर पर चमकता है सूरज, फिर कैसे सोते हैं लोग

Utqiagvik Alaska Midnight Sun 2026: अलास्का के उत्कियागविक (Utqiagvik) शहर में मिडनाइट सन का दौर शुरू हो गया है. यहां सूरज उगने के बाद अब सीधे अगस्त में डूबेगा. आर्कटिक सर्कल में होने के कारण करीब 80 दिनों तक यहां रात नहीं होगी और 24 घंटे दिन का उजाला रहेगा. प्रकृति का यह अनूठा दृश्य देखने में जितना सुंदर है, वहां रहने वालों के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 09:08 AM IST
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दुनिया की वो जगह जहां 3 महीने तक नहीं होती रात; 24 घंटे सिर पर चमकता है सूरज, फिर कैसे सोते हैं लोग

Utqiagvik Alaska Midnight Sun 2026: दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं, जहां प्रकृति अपने सबसे अनोखे रूप में नजर आती है. कहीं महीनों तक बर्फ पड़ती है, तो कहीं सूरज कई दिनों तक दिखाई ही नहीं देता. लेकिन अमेरिका के अलास्का राज्य का एक छोटा सा शहर इन दिनों इसलिए चर्चा में है, क्योंकि यहां सूरज अब अगस्त तक डूबने वाला नहीं है. जी हां, यहां ऐसा समय शुरू हो चुका है, जब कई हफ्तों तक रात नहीं होगी. आधी रात को भी आसमान में धूप दिखाई देगी और लोग बिना अंधेरे के अपनी जिंदगी बिताएंगे. यह अनोखी घटना सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रही है.

आखिर कौन सा है यह शहर?

अलास्का के उत्तरी हिस्से में बसे उत्कियागविक शहर में यह अनोखा नजारा देखने को मिलता है. पहले इस शहर को बैरो नाम से जाना जाता था. यह जगह आर्कटिक सर्कल के बेहद करीब स्थित है. इसी वजह से यहां साल के कुछ महीनों में सूरज बिल्कुल नहीं डूबता, जबकि कुछ महीनों में सूरज निकलता ही नहीं है. अब यहां 'मिडनाइट सन' यानी आधी रात के सूरज का दौर शुरू हो चुका है. इसका मतलब है कि अब यहां लगातार दिन जैसा उजाला रहेगा.

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रात के 12 बजे भी दिखती है धूप

यह सुनने में जितना अजीब लगता है, वहां का नजारा उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला होता है. वहां के लोग बताते हैं कि रात के 12 बजे भी बाहर वैसी ही रोशनी रहती है, जैसी शाम के समय होती है. बच्चे बाहर खेलते दिखाई देते हैं और कई लोग देर रात तक घूमते रहते हैं. यहां रहने वाले लोगों के लिए यह सामान्य बात है, लेकिन पहली बार आने वाले पर्यटक इसे देखकर चौंक जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आधी रात को भी पूरा इलाका रोशनी से भरा हुआ नजर आता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्यों नहीं डूबता सूरज?

इस अनोखी घटना के पीछे पृथ्वी का एक तरफ झुका होना जिम्मेदार माना जाता है. धरती अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है. इसी वजह से साल के कुछ समय आर्कटिक इलाके सूरज की तरफ ज्यादा झुके रहते हैं. जब ऐसा होता है, तब वहां सूरज लगातार दिखाई देता रहता है और कई दिनों तक डूबता नहीं है. इसी तरह सर्दियों में यहां लंबे समय तक अंधेरा भी रहता है. कुछ इलाकों में तो कई हफ्तों तक सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलती.

लोगों की दिनचर्या पर पड़ता है असर

लगातार दिन रहने का असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है. कई लोग बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें सोने में परेशानी होती है, क्योंकि शरीर को लगता है कि अभी दिन है. इसी वजह से वहां के लोग खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाते हैं, जिससे कमरे में अंधेरा किया जा सके. कुछ लोग खास तरह के स्लीप मास्क भी इस्तेमाल करते हैं. हालांकि स्थानीय लोग इस माहौल के आदी हो चुके हैं और अपनी दिनचर्या उसी हिसाब से बना लेते हैं.

पर्यटकों के लिए बन जाता है खास अनुभव

हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक इस अनोखे नजारे को देखने वहां पहुंचते हैं. लोग आधी रात को सूरज देखने का अनुभव लेना चाहते हैं. कई लोग रात में ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और घूमने का मजा लेते हैं. पर्यटकों का कहना है कि यह ऐसा अनुभव है, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है. कुछ लोग इसे 'धरती का सबसे अनोखा दिन' भी कहते हैं. इस खबर के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दीं. एक यूजर ने लिखा कि 'यहां तो अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.' वहीं दूसरे ने कहा कि 'अगर यहां रहना पड़ा, तो मेरा सोने का टाइमटेबल पूरी तरह बिगड़ जाएगा.'

सर्दियों में बिल्कुल उल्टा होता है नजारा

दिलचस्प बात यह है कि जहां गर्मियों में यहां सूरज नहीं डूबता, वहीं सर्दियों में कई दिनों तक सूरज निकलता ही नहीं है. उस दौरान पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहता है. लोगों को दिन में भी स्ट्रीट लाइट और घरों की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है. इसका मतलब है कि सर्दियों में इस शहर में मौसम के साथ जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जहां प्रकृति इंसानों को हैरान कर देती है, लेकिन अलास्का का यह शहर उनमें सबसे अलग माना जाता है. यहां का '70 दिनों का दिन' लोगों को यह एहसास कराता है कि धरती पर अभी भी कई ऐसे रहस्य और नजारे मौजूद हैं, जो किसी फिल्म या साइंस फिक्शन कहानी जैसे लगते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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