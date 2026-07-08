/अमेरिका में बार्बर की सैलरी जानकर रह जाएंगे हैरान, महीने में कमा लेते हैं इतने लाख रुपये; जानिए पूरा हिसाब

भारत में जब करियर की बात होती है, तो ज्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अधिकारी या आईटी प्रोफेशनल बनने की सलाह देते हैं. वहीं प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर या बार्बर जैसे स्किल्ड प्रोफेशन को अक्सर उतनी अहमियत नहीं मिलती. लेकिन दुनिया के कई विकसित देशों में तस्वीर बिल्कुल अलग है. वहां हाथ के हुनर को भी उतना ही सम्मान मिलता है, जितना किसी बड़े प्रोफेशन को.
इसी बीच सोशल मीडिया पर अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया गया है कि अमेरिका में बार्बर यानी हेयरकट करने वाले प्रोफेशनल लाखों रुपये की कमाई करते हैं. इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या सच में अमेरिका में नाई बनकर इतनी कमाई की जा सकती है?
वीडियो में बताया गया है कि अमेरिका में बार्बर की अच्छी मांग है और अगर किसी के पास अच्छी स्किल है, तो वह आराम से शानदार कमाई कर सकता है. यहां तक कि अगर किसी का अपना सैलून हो, तो उसकी आमदनी और भी ज्यादा हो सकती है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस दावे पर भरोसा किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया.
अगर सरकारी आंकड़ों और जॉब वेबसाइट्स की बात करें, तो तस्वीर सोशल मीडिया के दावों से थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन कमाई फिर भी काफी अच्छी मानी जाती है. अमेरिका के यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS), Indeed और ZipRecruiter जैसे प्लेटफॉर्म के 2025-26 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में एक बार्बर की औसत सालाना आय करीब 45,000 से 52,000 अमेरिकी डॉलर के बीच हो सकती है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 38 लाख से 44 लाख रुपये सालाना बैठती है. हालांकि, यह औसत आंकड़ा है. किसी की कमाई इससे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी.
आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में बार्बर आमतौर पर 22 से 29 डॉलर प्रति घंटा तक कमा सकते हैं. अगर किसी बार्बर के पास अच्छा अनुभव हो, ग्राहक ज्यादा हों और वह बड़े शहर में काम करता हो, तो उसकी प्रति घंटे की कमाई इससे भी ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा वहां ग्राहकों से मिलने वाली टिप्स भी कुल कमाई में बड़ा योगदान देती हैं.
अमेरिका में हर राज्य में बार्बर की कमाई एक जैसी नहीं होती. कुछ राज्यों में सैलरी राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है.
कैलिफोर्निया
यहां बार्बर सालाना 70,000 से 84,000 डॉलर तक कमा सकते हैं. भारतीय रुपये में यह करीब 60 लाख से 72 लाख रुपये के बराबर है.
न्यूयॉर्क
यहां औसत कमाई 55,000 से 75,000 डॉलर सालाना तक पहुंच सकती है. इसका मतलब लगभग 47 लाख से 64 लाख रुपये सालाना.
टेक्सास और फ्लोरिडा
इन राज्यों में भी बार्बर की कमाई अच्छी मानी जाती है. यहां सालाना आय करीब 45,000 से 60,000 डॉलर यानी लगभग 39 लाख से 52 लाख रुपये तक हो सकती है.
भारत में जहां सामान्य हेयरकट के लिए 100 से 300 रुपये खर्च होते हैं, वहीं अमेरिका में एक साधारण हेयरकट के लिए ग्राहक 30 से 60 डॉलर तक चुकाते हैं. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 2,500 से 5,000 रुपये बैठती है. अगर हेयरकट के साथ दाढ़ी स्टाइलिंग, हेयर वॉश या दूसरी सर्विस भी ली जाए, तो बिल इससे भी ज्यादा हो सकता है. यही वजह है कि वहां बार्बर की कमाई भारत की तुलना में कहीं ज्यादा दिखाई देती है.
अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के हेयर स्टाइलिस्ट और बार्बर भी काम कर रहे हैं. कई लोगों ने शुरुआत किसी दूसरे के सैलून में नौकरी से की और बाद में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया. जिन लोगों के पास अच्छी स्किल और नियमित ग्राहक हैं, उनकी कमाई औसत से काफी ज्यादा हो सकती है.
अमेरिका में सिर्फ कैंची पकड़ लेना काफी नहीं होता. ज्यादातर राज्यों में बार्बर के तौर पर काम करने के लिए स्टेट लाइसेंस लेना जरूरी होता है. इसके लिए पहले ट्रेनिंग पूरी करनी होती है और फिर लाइसेंस परीक्षा पास करनी पड़ती है. हर राज्य के नियम अलग-अलग हो सकते हैं. इसके अलावा अच्छी हेयरकटिंग, दाढ़ी स्टाइलिंग, ग्राहकों से बातचीत का तरीका और बुनियादी अंग्रेजी का ज्ञान भी जरूरी माना जाता है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी प्रोफेशन की तरह इस क्षेत्र में भी कमाई कई बातों पर निर्भर करती है. अगर शुरुआत में ग्राहक कम हैं, लोकेशन अच्छी नहीं है या अनुभव कम है, तो आमदनी भी कम हो सकती है. वहीं, मशहूर सैलून, बड़े शहर और मजबूत ग्राहक नेटवर्क होने पर कमाई काफी बढ़ सकती है.
बार्बर का काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसमें पूरे दिन खड़े होकर काम करना पड़ता है. हर ग्राहक की पसंद अलग होती है, इसलिए लगातार नई तकनीक सीखनी पड़ती है. प्रतिस्पर्धा भी काफी रहती है और अच्छी पहचान बनाने में समय लगता है.
अमेरिका का उदाहरण यह दिखाता है कि वहां स्किल्ड ट्रेड्स को काफी महत्व दिया जाता है. बार्बर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर जैसे पेशों को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स के रूप में देखा जाता है. यही वजह है कि इन क्षेत्रों में अच्छी कमाई के साथ सम्मान भी मिलता है. हालांकि, यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर बार्बर करोड़ों रुपये कमा रहा है. असली तस्वीर यह है कि कमाई अनुभव, मेहनत, लाइसेंस, ग्राहक और काम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. फिर भी इतना जरूर है कि अगर किसी के पास मजबूत स्किल और सही अवसर हो, तो अमेरिका में यह पेशा आर्थिक रूप से काफी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.
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