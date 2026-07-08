/अमेरिका में बार्बर की सैलरी जानकर रह जाएंगे हैरान, महीने में कमा लेते हैं इतने लाख रुपये; जानिए पूरा हिसाब

अमेरिका का उदाहरण यह दिखाता है कि वहां स्किल्ड ट्रेड्स को काफी महत्व दिया जाता है. बार्बर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर जैसे पेशों को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स के रूप में देखा जाता है. यही वजह है कि इन क्षेत्रों में अच्छी कमाई के साथ सम्मान भी मिलता है. हालांकि, यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर बार्बर करोड़ों रुपये कमा रहा है. असली तस्वीर यह है कि कमाई अनुभव, मेहनत, लाइसेंस, ग्राहक और काम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है. फिर भी इतना जरूर है कि अगर किसी के पास मजबूत स्किल और सही अवसर हो, तो अमेरिका में यह पेशा आर्थिक रूप से काफी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.