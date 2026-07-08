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अमेरिका में बार्बर की सैलरी जानकर रह जाएंगे हैरान, महीने में कमा लेते हैं इतने लाख रुपये; जानिए पूरा हिसाब

सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिका में बार्बर की कमाई को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं दावा किया जा रहा है कि वहां नाई हर महीने लाखों रुपये कमा लेते हैं, तो कहीं कहा जा रहा है कि अपना सैलून हो, तो कमाई की कोई सीमा नहीं रहती. लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? आधिकारिक आंकड़े क्या कहते हैं और किन राज्यों में सबसे ज्यादा कमाई होती है, आइए जानते हैं पूरी कहानी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 08, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:30 AM IST
अमेरिका में बार्बर की सैलरी जानकर रह जाएंगे हैरान, महीने में कमा लेते हैं इतने लाख रुपये; जानिए पूरा हिसाब
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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