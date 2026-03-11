नेवी में अगर अमेरिका है सबसे पॉवरफुल तो इंडिया किस नंबर पर? जानें टॉप-10 देशों की लिस्ट

Navy Ranking 2026: दुनिया में नौसेनाओं की बात करें तो अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है. अमेरिका नंबर-वन बना हुआ है. ऐसे में क्या आप जानते हैं दूसरे नंबर पर कौन है. चलिए जानते हैं अमेरिका के बाद सबसे ताकतवर नेवी किस देश की है और भारत किस पायदान पर है.
Navy Ranking 2026: किसी भी देश की ताकत में सिर्फ उसकी इकोनॉमी, वायुसेना या थल सेना ही नहीं, बल्कि जल सेना भी बराबर का रोल प्ले करती है. समुद्र की लहरों पर किसका राज होगा इसमें निर्णायक भूमिका जल सेना की ही होती है. 'वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न वॉरशिप्स' (WDMMW) की रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी नौसेना अपनी न्यूक्लियर पावर और विशाल बेड़े के साथ पहले नंबर पर बनी हुई है.
अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी ताकत उसके 11 विशाल वॉरशिप हैं जिसमें से अधिकतर ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं. इससे अमेरिकी जहाज बिना ईंधन की चिंता किए महीनों समंदर में तैनात रह सकते हैं. यही कारण है कि अमेरिका समंदर से दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने की ताकत रखता है. यही तकनीक उसे सुपर पावर बनाने में मदद करती है. आज हम जानेंगे कि अमेरिका के बाद ऐसा कौन-सा देश है जिसके पास सबसे ताकतवर नेवी है और इस रेस में भारत किस नंबर पर है.
वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न वॉरशिप्स (WDMMW) की रिपोर्ट के अनुसार सूची में दूसरे नंबर पर चीन का नाम है. चीन ने इस सूची में दूसरे नंबर पर आकर पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया. रिपोर्ट की माने तो चीन तकनीक के मामले में अमेरिका से ज्यादा पीछे नहीं है, बल्कि अमेरिका के काफी करीब पहुंच चुका है. इतना ही नहीं चौंकाने वाली बात तो ये है कि चीन नेवी की ताकत के मामले में अमेरिका को पछाड़ने की भी ताकत रखता है. चीन अपनी तकनीक को इस तेजी से विकसित कर रहा है कि WDMMW का अनुमान है कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना चीन की होगी.
1. अमेरिका
2. चीन
3. रूस
4. इंडोनेशिया
5. साउथ कोरिया
6. जापान
7. भारत
8. फ्रांस
9. ब्रिटेन
10. तुर्किये
WDMMW का अनुमान भारत की नेवी सातवें स्थान पर है. भारत को 100.5 की ट्रू वैल्यू रेटिंग दी गई है. जानकारी के अनुसार भारत के बेड़े में 19 पनडुब्बियां और 74 फ्लीट कोर हैं. ये बात सच है कि भारत अभी टॉप 5 में शामिल नहीं है, लेकिन हिंद महासागर में भारत की एम्फीबियस असॉल्ट दस्ता एक बेहद प्रभावशाली ताकत बनाता है. भातर के पास दो ताकतवर वॉरशिप INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य मौजूद हैं. लेकिन समुद्र में बढ़ती चीन की ताकत को देखते हुए भारत को भी आधुनिकीकरण की गति को तेजी करने की सख्त जरूरत है.
