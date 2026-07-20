/जन्म के बाद अस्पताल में बदल गए दो बच्चे, 38 साल तक जीते रहे एक-दूसरे की जिंदगी; DNA टेस्ट से खुला राज

अमेरिका के नॉर्थ डकोटा राज्य के ग्राफ्टन शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यह मामला यहां स्थित यूनिटी मेडिकल सेंटर का बताया जा रहा है. यहां 26 जनवरी 1988 को सिर्फ दो बच्चों का जन्म हुआ था.
इन दोनों नवजातों का नाम बाद में काइल बाइलिन और जेरेमी मॉरिसन रखा गया. परिवारों का आरोप है कि जन्म के बाद अस्पताल के कर्मचारियों से ऐसी गलती हुई, जिसने दोनों बच्चों की पूरी जिंदगी बदल दी. दावा किया गया है कि अस्पताल से छुट्टी देते समय दोनों बच्चों की अदला-बदली हो गई और हर बच्चा दूसरे परिवार के साथ अपने घर चला गया. 38 साल बाद एक DNA टेस्ट में इसका खुलासा हुआ. अब दोनों परिवार अस्पताल के खिलाफ अदालत पहुंच गए हैं.
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला अमेरिका के नॉर्थ डकोटा राज्य के ग्राफ्टन शहर का बताया जा रहा है. यहां स्थित यूनिटी मेडिकल सेंटर में 26 जनवरी 1988 को सिर्फ दो बच्चों का जन्म हुआ था. इन दोनों नवजातों का नाम बाद में काइल बाइलिन और जेरेमी मॉरिसन रखा गया. परिवारों का आरोप है कि जन्म के बाद अस्पताल के कर्मचारियों से ऐसी गलती हुई, जिसने दोनों बच्चों की पूरी जिंदगी बदल दी. दावा किया गया है कि अस्पताल से छुट्टी देते समय दोनों बच्चों की अदला-बदली हो गई और हर बच्चा दूसरे परिवार के साथ अपने घर चला गया.
सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े बदलाव का किसी को कई दशक तक पता ही नहीं चला. दोनों बच्चे अपने-अपने परिवारों में बड़े हुए. स्कूल गए, नौकरी की, दोस्त बनाए और अपनी-अपनी जिंदगी जीते रहे. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे जिन लोगों को अपना परिवार समझते हैं, वे उनके असली माता-पिता नहीं हैं. हालांकि, जेरेमी मॉरिसन को बचपन से ही लगता था कि वह परिवार के बाकी लोगों से काफी अलग दिखते हैं.
जेरेमी ने बताया कि उनके परिवार के लगभग सभी लोगों के बाल गहरे रंग के थे, जबकि उनके बाल सुनहरे थे. उन्हें कई बार महसूस होता था कि उनकी शक्ल परिवार के बाकी लोगों से मेल नहीं खाती. उन्होंने कहा कि बचपन में यह बात उन्हें अजीब जरूर लगती थी, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि इसके पीछे इतनी बड़ी वजह हो सकती है. उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह परिवार में सबसे अलग हैं.
करीब दो साल पहले काइल बाइलिन ने सामान्य जिज्ञासा के चलते DNA टेस्ट कराया. उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें अपने परिवार के बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी, लेकिन रिपोर्ट देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. DNA रिपोर्ट में उनका रिश्ता एक ऐसी महिला से सामने आया, जिसे वह जानते तक नहीं थे. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वह महिला उनकी बुआ थीं. यहीं से पूरी कहानी सामने आने लगी.
काइल बाइलिन ने बताया कि उनके पास आज भी अस्पताल की वह पहचान पट्टी मौजूद है, जो जन्म के समय उनके हाथ में बांधी गई थी. दावा किया गया कि उस पट्टी पर भी नाम गलत दर्ज था. परिवारों का कहना है कि यही शुरुआती सबूतों में से एक है, जिसने उनकी शंका को और मजबूत किया.
जेरेमी मॉरिसन का कहना है कि अगर जन्म के समय यह गलती नहीं हुई होती तो शायद उनकी पूरी जिंदगी अलग होती. आज वह अमेरिका के कोलोराडो में रहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर वे अपने असली परिवार के साथ बड़े होते तो नॉर्थ डकोटा में ही रहते. उन्होंने कहा कि वह अपने जैविक बड़े भाई के साथ परिवार की खेती संभाल रहे होते. उनके मुताबिक, अस्पताल की एक गलती ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी.
सच्चाई सामने आने के बाद दोनों पुरुष अपने-अपने माता-पिता से मिले. दोनों परिवारों ने एक-दूसरे का स्वागत जरूर किया, लेकिन इतने लंबे समय बाद अचानक रिश्तों का बदल जाना आसान नहीं था. उन्होंने माना कि पहली मुलाकात भावुक होने के साथ-साथ काफी असहज भी थी. दिलचस्प बात यह है कि दोनों पुरुषों की अब तक आमने-सामने मुलाकात भी नहीं हुई है.
सच्चाई सामने आने के बाद दोनों परिवारों ने अस्पताल से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की. बताया गया कि करीब एक साल तक मुआवजे को लेकर बातचीत चलती रही, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया. इसके बाद दोनों परिवारों ने अस्पताल के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया. उनका आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से दोनों परिवारों को 36 साल तक सच्चाई से दूर रखा गया.
यूनिटी मेडिकल सेंटर ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया भी दी है. अस्पताल ने माना कि इस घटना से जुड़े परिवारों को भावनात्मक तकलीफ हुई होगी, लेकिन उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. अस्पताल ने अदालत से मुकदमा खारिज करने की मांग की है. अब इस मामले में अंतिम फैसला अदालत के सामने आने वाले सबूतों और सुनवाई के बाद ही होगा.
यह मामला सिर्फ अस्पताल की कथित लापरवाही का नहीं, बल्कि उन भावनाओं का भी है, जो 36 साल बाद अचानक बदल गईं. जिन लोगों को दोनों पुरुष अपना परिवार मानते थे, वे उनके असली माता-पिता नहीं निकले. वहीं, जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उन्हें दशकों तक यह पता ही नहीं चला कि उनका बेटा किसी और घर में बड़ा हो रहा है. एक साधारण DNA टेस्ट ने ऐसा सच सामने ला दिया, जिसने दो परिवारों का अतीत, वर्तमान और भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया. अब सभी की नजर अदालत के फैसले पर टिकी है, जो तय करेगा कि इस कथित गलती की जिम्मेदारी किसकी थी और पीड़ित परिवारों को क्या न्याय मिल पाएगा.