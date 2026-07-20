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जन्म के बाद अस्पताल में बदल गए दो बच्चे, 38 साल तक जीते रहे एक-दूसरे की जिंदगी; DNA टेस्ट से खुला राज

अमेरिका के एक अस्पताल से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हजारों लोगों को हैरान कर दिया. आरोप है कि अस्पताल की एक बड़ी गलती की वजह से दो नवजात बच्चों की अदला-बदली हो गई और दोनों अपने असली माता-पिता की बजाय दूसरे परिवारों में पल-बढ़े. करीब 38 साल तक किसी को इस गलती का पता नहीं चला. अंत में एक साधारण DNA टेस्ट ने ऐसा राज खोल दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 20, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:52 AM IST
जन्म के बाद अस्पताल में बदल गए दो बच्चे, 38 साल तक जीते रहे एक-दूसरे की जिंदगी; DNA टेस्ट से खुला राज
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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