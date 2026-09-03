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एक दांत उखाड़ने के ₹2.37 लाख! अमेरिका में डेंटिस्ट का बिल देख उड़े NRI के होश; बोला- 'इससे सस्ता तो...'

अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय मूल के नितिन मल्होत्रा ने दांत निकलवाने के लिए 2,500 डॉलर यानी करीब 2.37 लाख रुपये खर्च किए. इसके बाद नितिन मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर किया है. उनका कहना है कि यह रकम उन्हें इंश्योरेंस होने के बावजूद चुकानी पड़ी. उन्होंने इसी इलाज की तुलना भारत में होने वाले खर्च से की, जहां उनके मुताबिक एक दांत निकालने का काम करीब 15 से 20 हजार रुपये में हो सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 03, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:48 AM IST
एक दांत उखाड़ने के ₹2.37 लाख! अमेरिका में डेंटिस्ट का बिल देख उड़े NRI के होश; बोला- 'इससे सस्ता तो...'
Image Credit: अमेरिका में दांत निकलवाने का खर्च देख NRI के उड़े होश! Image credit: instagram/@desidadinamerica

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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