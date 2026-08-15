/US में नई कार की पूजा कराने के लिए बुलाया पंडित, ओम बनाया लेकिन स्वस्तिक से किया साफ इनकार; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

भारत में किसी परिवार के लिए नई कार या कुछ भी नया खरीदना बेहद खास होता है. भारत के लोग चाहे जहां रहने लगे, जब भी वो कुछ भी नया खरीदते हैं, तो उसकी पूजा कराते हैं, नारियल फोड़ते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस समय अमेरिका से सामने आया है. जहां एक भारतीय मूल की डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सारिका के लिए भी नई कार खरीदने के बाद कुछ ऐसा ही खास मौका आया.
सारिका ने सोशल मीडिया पर करीब 2 मिनट 41 सेकंड का वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अमेरिका में अपनी नई कार की पूजा कराती नजर आ रही हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूजा का पूरा तरीका देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अमेरिका में नहीं, बल्कि भारत में ही किसी घर के बाहर खड़ी हों.
वीडियो में धोती-कुर्ता पहने पंडित जी कार की पूजा करते दिखाई देते हैं. सबसे पहले कार के बोनट पर सिंदूर से गणेश जी की आकृति बनाई जाती है. इसके बाद उन्हें फूल चढ़ाए जाते हैं और पूजा की बाकी रस्में पूरी की जाती हैं. इसके बाद पंडित जी कार पर गंगाजल भी छिड़कते हैं. बाद में नींबू को कार के टायर के नीचे रखा जाता है. सारिका के पति से कार को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है. भारत में नई गाड़ी की पूजा के दौरान होने वाली इन रस्मों को अमेरिका में देखकर सारिका काफी खुश नजर आती हैं.
पूजा के दौरान सारिका पंडित से कार पर 'ओम' और 'स्वस्तिक' बनाने की इच्छा जाहिर करती हैं. पंडित जी बिना किसी परेशानी के कार के बोनट पर ओम का सिंबल बना देते हैं. लेकिन जब स्वस्तिक बनाने की बात आती है तो वह ऐसा करने से इनकार कर देते हैं. यहीं से इस वीडियो की सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है. सारिका के मुताबिक, पंडित जी का ऐसा करने का फैसला किसी धार्मिक वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका में स्वस्तिक को लेकर बनी गलतफहमी और उससे पैदा होने वाले विवाद के डर से जुड़ा है.
सारिका अपने वीडियो में बताती हैं कि अमेरिका में कई लोग स्वस्तिक को हिंदू धर्म के शुभ चिन्ह के तौर पर नहीं पहचानते. पश्चिमी देशों में इसे अक्सर नाजी जर्मनी के प्रतीक से जोड़ दिया जाता है. यही वजह है कि पंडित ने कार के बाहर स्वस्तिक बनाने से परहेज किया. डर यह था कि अगर किसी व्यक्ति ने कार पर बने इस निशान को नाजी प्रतीक समझ लिया तो वह विरोध कर सकता है या गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है. सारिका के मुताबिक, ऐसी स्थिति से बचने के लिए अमेरिका में कई भारतीय पूजा के दौरान स्वस्तिक को कार पर बनाने की बजाय किसी कागज पर बनवाकर गाड़ी के अंदर रख लेते हैं. कुछ लोग पूजा खत्म होने के बाद कार पर बने निशान को भी हटा देते हैं.
वियोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां एक बड़ी सांस्कृतिक गलतफहमी सामने आती है. हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं में स्वस्तिक हजारों साल पुराना शुभ प्रतीक माना जाता है. इसे मंगल, सुख, समृद्धि और शुभ शुरुआत से जोड़ा जाता है. नई दुकान, घर, गाड़ी या किसी धार्मिक कार्यक्रम में स्वस्तिक बनाने की परंपरा भारत में आम है. वहीं नाजी जर्मनी ने जिस प्रतीक का इस्तेमाल किया था, उसे आम तौर पर हाकेनक्रूज कहा जाता है. उसकी दिशा, डिजाइन और ऐतिहासिक संदर्भ अलग हैं. लेकिन पश्चिमी देशों में दोनों प्रतीकों को लेकर अक्सर भ्रम देखने को मिलता है. यही कारण है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवारों के लिए कभी-कभी एक सामान्य धार्मिक रस्म भी सावधानी से करनी पड़ती है.
सारिका के लिए इस पूरी पूजा का अनुभव भावुक करने वाला भी रहा. वह बताती हैं कि अमेरिका में पूजा देखकर उन्हें कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे वह वापस भारत पहुंच गई हों. उन्होंने बताया कि पूजा के लिए पंडित से पहले ही फोन पर तारीख तय की गई थी. भारत की तरह यहां मंदिर के बाहर पूजा का सामान आसानी से मिलने वाला बाजार नहीं था. इसलिए सारिका खुद नारियल खरीदकर लाई थीं, जबकि फूल पंडित अपने साथ लेकर आए थे. इसके बाद जब गाड़ी पर गंगाजल छिड़का गया और नींबू रखकर पूजा की रस्म पूरी हुई, तो उन्हें भारत की याद आ गई.
सारिका का वीडियो सामने आने के बाद लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा स्वस्तिक वाली बात पर गया. कई लोगों ने कहा कि भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रतीकों को लेकर पश्चिमी देशों में आज भी काफी भ्रम है. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि पंडित का फैसला व्यावहारिक था, क्योंकि वह किसी अनावश्यक विवाद से बचना चाहते थे. वीडियो की खास बात यही है कि इसमें अमेरिका की जमीन पर एक बिल्कुल देसी कार पूजा दिखाई देती है. एक तरफ भारतीय परंपरा की झलक है, तो दूसरी तरफ उस परंपरा को दूसरे देश के सामाजिक माहौल के हिसाब से निभाने की मजबूरी भी दिखाई देती है.
सारिका की नई कार की यह पूजा देखने में भले ही एक सामान्य धार्मिक रस्म लगे, लेकिन इसके पीछे प्रवासी भारतीयों की जिंदगी की एक दिलचस्प तस्वीर छिपी है. विदेश में रहते हुए लोग अपनी परंपराओं को जिंदा रखते हैं, लेकिन कई बार स्थानीय लोगों की समझ और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने तरीके में थोड़ा बदलाव भी करना पड़ता है. कार पर स्वस्तिक नहीं बन पाया, लेकिन ओम, गणेश पूजा, गंगाजल और नींबू की रस्म ने सारिका को अमेरिका में ही भारत की याद दिला दी.