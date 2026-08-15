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US में नई कार की पूजा कराने के लिए बुलाया पंडित, ओम बनाया लेकिन स्वस्तिक से किया साफ इनकार; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला ने नई कार की पूजा का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर किया है. पूजा के दौरान पंडित जी ने कार के बोनट पर सिंदूर से गणेश जी बनाए, ओम लिखा और गंगाजल भी छिड़का. लेकिन जब महिला ने स्वस्तिक बनाने को कहा तो पंडित ने साफ मना कर दिया. जब इसकी वजह लोगों को पता चली तो सभी हैरान रह गए.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 15, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:04 PM IST
US में नई कार की पूजा कराने के लिए बुलाया पंडित, ओम बनाया लेकिन स्वस्तिक से किया साफ इनकार; वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Image Credit: अमेरिका में भारतीय महिला के कार पूजा का वीडियो वायरल! Image credit: Facebook@SarikaInAmerica

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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