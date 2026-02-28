Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेईरान में हमले से तबाही, तेहरान से तबरीज तक धुआं-धुआं, देखें वीडियो

ईरान में हमले से तबाही, तेहरान से तबरीज तक धुआं-धुआं, देखें वीडियो

America Israel Attack Iran Video: ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने हवाई और नौसैनिक हमला किया. तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइलों के धमाके, धुएं का गुबार और भगदड़ मची. सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो वायरल हो रहा है.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:16 PM IST
ईरान में हमले से तबाही, तेहरान से तबरीज तक धुआं-धुआं, देखें वीडियो

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के मिलकर किए हमले ने पूरे देश को हिला दिया. जैसे ही मिसाइलें और बम हवा में गूंजे, लोगों की नींद उड़ गई. अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ने भी इस हमले में हिस्सा लिया. तेहरान, इशफहाम, कोम, कराज और तबरीज जैसे शहरों में धमाके महसूस किए गए. एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय समेत कई अहम जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनाई दीं और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखे.

धुएं और भगदड़ का मंजर

सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार फैला हुआ है. लोग इधर-उधर भाग रहे हैं और कई जगहों पर आग और नुकसान का दृश्य नजर आ रहा है. ईरान के राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय और कई मंत्रियों के घरों को भी निशाना बनाया गया. इस हमले ने सिर्फ भौतिक नुकसान ही नहीं बल्कि जनता में डर और हड़कंप भी पैदा कर दिया. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर कर इमरजेंसी स्थिति की जानकारी लोगों तक पहुंचाई.

एयरस्पेस बंद और इमरजेंसी लागू

हमले के मद्देनजर इजरायल ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया और देश में इमरजेंसी लागू कर लोगों को शेल्टर में भेजा. वहीं, ईरान ने भी अपने एयरस्पेस को बंद किया और सुरक्षा कड़ी कर दी. दोनों देशों ने हमले की पुष्टि की है. इस हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी चिंता बढ़ गई है. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है. सोशल मीडिया पर वीडियो और फुटेज हर तरफ शेयर हो रहे हैं, जिससे आम लोग और दुनिया भर के मीडिया भी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

America Israel Attack Iranvideo

