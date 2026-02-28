ईरान में हमले से तबाही, तेहरान से तबरीज तक धुआं-धुआं, देखें वीडियो

America Israel Attack Iran Video: ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने हवाई और नौसैनिक हमला किया. तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइलों के धमाके, धुएं का गुबार और भगदड़ मची. सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो वायरल हो रहा है.
Trending Photos
ईरान पर इजरायल और अमेरिका के मिलकर किए हमले ने पूरे देश को हिला दिया. जैसे ही मिसाइलें और बम हवा में गूंजे, लोगों की नींद उड़ गई. अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन ने भी इस हमले में हिस्सा लिया. तेहरान, इशफहाम, कोम, कराज और तबरीज जैसे शहरों में धमाके महसूस किए गए. एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय समेत कई अहम जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनाई दीं और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखे.
धुएं और भगदड़ का मंजर
सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार फैला हुआ है. लोग इधर-उधर भाग रहे हैं और कई जगहों पर आग और नुकसान का दृश्य नजर आ रहा है. ईरान के राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय और कई मंत्रियों के घरों को भी निशाना बनाया गया. इस हमले ने सिर्फ भौतिक नुकसान ही नहीं बल्कि जनता में डर और हड़कंप भी पैदा कर दिया. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर कर इमरजेंसी स्थिति की जानकारी लोगों तक पहुंचाई.
THIS IS TERRORISM.
pic.twitter.com/YxFtesv2sw
— (@AdameMedia) February 28, 2026
The terrorist state of Israel has launched an illegal and unprovoked bombing campaign against Iran, plunging the region into chaos.
THIS IS TERRORISM.
pic.twitter.com/YxFtesv2sw
— यूनीवार्ता (@univartaindia1) February 28, 2026
According to Israeli media, the operation against Iran was code-named "Shield of Judah."
Senior officials of the Israel Defense Forces confirm that the political and military leadership of Iran is targeted for elimination.
Follow, repost, like, and comment on the posts at… pic.twitter.com/P7XXvyO0sP
— Visioner (@visionergeo) February 28, 2026
The biggest exporter of terrorism is
pic.twitter.com/RxsfxheHbh
— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) February 28, 2026
The attacks on the Islamic Republic of Iran today are a joint effort by Israel and the United States. pic.twitter.com/ALQDiJa7wt
— The Iran Watcher(@TheIranWatcher) February 28, 2026
एयरस्पेस बंद और इमरजेंसी लागू
हमले के मद्देनजर इजरायल ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया और देश में इमरजेंसी लागू कर लोगों को शेल्टर में भेजा. वहीं, ईरान ने भी अपने एयरस्पेस को बंद किया और सुरक्षा कड़ी कर दी. दोनों देशों ने हमले की पुष्टि की है. इस हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी चिंता बढ़ गई है. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है. सोशल मीडिया पर वीडियो और फुटेज हर तरफ शेयर हो रहे हैं, जिससे आम लोग और दुनिया भर के मीडिया भी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं.