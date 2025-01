कंधे पर डॉगी को रखकर वो नाचने लगा, धधकते अमेरिका का यह वीडियो आंखें नम कर देगा

अमेरिका के लॉस एंजिलिस में भीषण आग लगी हुई है. इंसानों के साथ जानवर भी मर रहे हैं. हजारों घर जलकर राख हो चुके हैं. 24 लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच, धधकते अमेरिका से आया एक वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है. कैलिफोर्निया के रहने वाले एक शख्स का कुत्ता लापता था. वह दिन-रात उसे ढूंढ रहे थे लेकिन चौतरफा आग फैलने के कारण उसका पता नहीं चल रहा था. एक वीडियो में वह रोते भी दिखाई दिए क्योंकि रोड ब्लॉक होने के कारण वह अपने डॉगी को ढूंढने घर नहीं जा सके लेकिन जब वह मिला तो नाचने लगे.

हां, ये रीयूनियन इमोशनल था. कॉल्विन रोते हुए अपने डॉगी को बुलाते हैं और उसे पकड़कर गले लगा लेते हैं. इसके बाद खुशी के कारण कंधे पर रखकर नाचने लगते हैं. वह चिल्ला रहे थे- ओह, थैंक यू जीसस. डॉगी को मिलवाने में एक पत्रकार और दमकल कर्मी ने उनकी मदद की.

The BEST news! Fire victim Casey Colvin, whose home burned down in the Palisades Fire, just found and reunited with his dog, Oreo, who spent 5 nights surviving amidst the rubble @NBCNews pic.twitter.com/rAuJJk3pfa

इस डॉगी का नाम ओरियो है. जब से आग लगी है तब से वह गायब था. जब घर छोड़कर भागने का आदेश जारी हुआ, तब कॉल्विन ऑफिस में थे. वह पांच घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे और अपने दो डॉगी (ओरियो और टिका टिका) को बचाने घर नहीं पहुंच पाए.

उन्होंने लापता डॉगी का पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया. लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले उनके पड़ोसी के सुलगते घर के पास डॉगी को देखा था. एक तस्वीर भी सोशल मीडिया में आ गई.

For those asking, yes this is the same Oreo in the missing dog poster going around! People who had spotted him the last couple days said he appeared to be sleeping in the chimney of Casey’s neighbors home pic.twitter.com/ltdz75aiXB

