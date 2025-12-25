एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी

Trending Photos
America Most Expensive Brothel: जब रेड लाइट इलाकों की बात होती है तो अक्सर शोषण और बदहाली की तस्वीर सामने आती है, खासकर साउथ एशिया के संदर्भ में. लेकिन अमेरिका में इससे हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा मॉडल मौजूद है जो खुद को कोठा नहीं बल्कि एक लग्जरी सेक्स रिजॉर्ट और स्पा के तौर पर पेश करता है. यह जगह है शेरीज रैंच (Sheri’s Ranch), जहां कारोबार, सुविधा और वैधता का अनोखा मेल देखने को मिलता है.
शेरीज रांच आखिर स्थित कहां है?
लास वेगास से करीब 100 किलोमीटर दूर, नेवाडा के पाहरंप इलाके के रेगिस्तानी बाहरी हिस्से में यह ठिकाना बसा है. बाहर से यह किसी हाई-एंड रिसॉर्ट जैसा दिखता है, न कि किसी छिपे हुए रेड लाइट एरिया जैसा. बड़े-बड़े साइनबोर्ड पर ब्रोथल कंट्री लिखा होता है, जो यहां की पहचान को बिना किसी झिझक के जाहिर करता है.
एक रात की कीमत 4.5 करोड़ रुपये कैसे पहुंचती है?
यहां अंदर जाने के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है. असली खर्च उन खास अनुभवों से जुड़ा है जो भीतर बेचे जाते हैं. खास मौकों पर, जैसे लास वेगास में होने वाली फॉर्मूला वन रेस के दौरान, यहां VIP पैकेज की कीमत 5 लाख डॉलर यानी करीब 4.5 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. इसमें निजी बंगला, लग्जरी डिनर, प्रीमियम शैंपेन, ड्राइवर के साथ ट्रांसपोर्ट और पूरी रात का पर्सनलाइज्ड अनुभव शामिल होता है.
अंदर का माहौल कैसा है?
करीब 20 एकड़ में फैला यह परिसर किसी फाइव-स्टार रिजॉर्ट जैसा लगता है. अंदर ग्रैंड पियानो, स्पोर्ट्स बार, लग्जरी लाउंज और एटीएम के पास मजाकिया नोटिस लगे होते हैं, जिन पर लिखा होता है नो रिफंड और नो बहसबाजी. यह सब जगह की हाई-प्रोफाइल छवि को और मजबूत करता है. नेवाडा के कानून के तहत यहां सख्त नियम लागू हैं. करीब 80 महिलाएं इस रैंच से जुड़ी हैं, लेकिन किसी भी समय लगभग 25 के पास ही एक्टिव लाइसेंस होता है. वे स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करती हैं, अपनी कीमत खुद तय करती हैं और ग्राहकों से सीधे बातचीत करती हैं.
नेवाडा में वेश्यावृत्ति के लिए सख्त मेडिकल जांच जरूरी है, जिसमें साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षण शामिल हैं. शेरीज रैंच अपनी ब्रांडिंग में इन्हीं नियमों को एक सुरक्षित और प्रीमियम अनुभव के तौर पर पेश करता है. यह जगह उस अमेरिका की तस्वीर दिखाती है जहां ज्यादातर राज्यों में यह गैरकानूनी है, लेकिन नेवाडा एक अलग अपवाद बनकर सामने आता है.