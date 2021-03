Weird News: Customer ने ऑर्डर किए Dozen Masks, 12 डिलीवर होने पर मांगा Refund

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर कई बार ऐसी चीजें वायरल (Viral Tweet) हो जाती हैं, जिन्हें जानकर आप अपनी हंसी रोक ही नहीं सकते हैं. कुछ ऐसा ही मामला अमेरिका (America) के मिनेसोटा (Minnesota) से सामने आ रहा है. यहां पर एक महिला ने एक दर्जन मास्क (Dozen Masks) ऑर्डर किए थे, लेकिन मैथ (Math) की समझ कम होने की वजह से उसने ऐसा हंगामा किया कि सारी दुनिया हैरान रह गई. आप भी जानिए पूरा मामला (Weird News).

कभी-कभी कस्टमर्स को चीजें समझाना कितना मुश्किल हो जाता है, यह अमेरिका (America) के मिनेसोटा (Minnesota) में आर्ट एंड क्राफ्ट्स स्टोर (Art & Crafts Store) चलाने वाली जेडा (Zada) से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है. उनकी एक कस्टमर ने अपने बेबी शॉवर (Baby Shower) के लिए एक दर्जन मास्क (Dozen Masks) कस्टमाइज करने का ऑर्डर प्लेस किया था. जेडा वॉल्ट (Zada Vault) की मालकिन जेडा मैकक्रे (Zada McCray) ने ऑर्डर के हिसाब से 12 मास्क के साथ 60 डॉलर का बिल भी भेज दिया था. हालांकि, असली मुसीबत तो उसके बाद ही शुरू हुई.

ऑर्डर की डिलीवरी के बाद जेडा के पास एक मेल आया, जिसकी सब्जेक्ट लाइन में 'मास्क का गलत ऑर्डर' (Wrong Mask Order) पढ़कर वे चौंक गईं. उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हुई होगी लेकिन मेल पढ़कर तो वे हैरान रह गईं. दरअसल, उनकी कस्टमर ने मेल में लिखा था कि उन्होंने एक दर्जन मास्क ऑर्डर किए थे, जबकि उन्हें सिर्फ 12 पीस ही मिले. इसलिए वे पूरे ऑर्डर का रिफंड (Refund) चाहती थीं. जेडा ने मेल का जवाब लिखकर कस्टमर को समझाने की कोशिश की, एक दर्जन में 12 मास्क ही आते हैं. लेकिन कस्टमर भी अपनी ही बात पर अड़ी रही. यह देखिए मास्क के इनवॉइस की कॉपी.

A lot of people have asked about the invoice and maybe it was hard to understand. Well here it is. If it is had to understand. Please let me know if it's hard to read so I can adjust it. * my logo is usually transparent. Not sure why it's showing up black *#Dubzen pic.twitter.com/a0J7NrKNR8

— Zada's Vault (@zadasvault) March 12, 2021