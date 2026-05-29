विदेश में सांवले-काले होने का क्रेज, डार्क स्किन पाने के लिए गोरे लोग खर्च कर रहे लाखों! जानें कैसे

Darken Skin Tanning Salons: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला बता रही है कि कैसे USA में इन दिनों लोग गोरे रंग से पीछा छुड़ाने और अपनी त्वचा को सांवला या काला बनाने के लिए लाखों रुपये पानी की तरह बहा रहे हैं. जहां हमारे यहां आज भी एक बड़ा बाजार गोरापन बेचने के नाम पर करोड़ों रुपये कमाता है, तो वहीं अमेरिका में लोग सांवला होने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं.
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Darken Skin Tanning Salons: भारत में जहां ज्यादातर लोग गोरा दिखने के लिए क्रीम, फेस पैक और ब्यूटी ट्रीटमेंट पर खूब पैसे खर्च करते हैं, वहीं अमेरिका में मामला इसका बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है. वहां लोग अपनी स्किन को जानबूझकर टैन यानी सांवला दिखाने के लिए हजारों-लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं. इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं. इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला अमेरिका के टैनिंग कल्चर के बारे में बता रही है. महिला का कहना है कि USA में बड़ी संख्या में लोग स्प्रे टैनिंग करवाते हैं और इसके लिए भारी रकम भी खर्च करते हैं. वीडियो देखने के बाद भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स काफी हैरान हैं. कई लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं, तो कई लोग इसे ब्यूटी स्टैंडर्ड का फर्क बता रहे हैं.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @amrita_life_in_usa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. महिला अक्सर अपने इस अकाउंट पर अमेरिका की लाइफस्टाइल, वहां के कल्चर और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. इस बार उन्होंने अमेरिकी टैनिंग इंडस्ट्री को लेकर वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अभी तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो में महिला एक टैनिंग सैलून का नजारा दिखाती हैं. वहां लोग आराम से लेटकर अपनी स्किन को टैन करवाते नजर आते हैं. महिला बताती हैं कि अमेरिका में गोरी त्वचा पर हल्का ब्राउन टैन काफी आकर्षक माना जाता है. यही वजह है कि लोग इसके लिए पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटते.
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वीडियो में महिला बताती हैं कि अमेरिका में स्प्रे टैनिंग करवाने के लिए लोग 50 डॉलर से लेकर 200 डॉलर तक खर्च करते हैं. भारतीय रुपये में इसकी कीमत करीब 4 हजार से 17 हजार रुपये तक हो सकती है. महिला के अनुसार, कई लोग महीने में कई बार टैनिंग करवाने जाते हैं. ऐसे में सालभर में यह खर्च आसानी से 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक पहुंच जाता है. वीडियो में दिख रहे टैनिंग सैलून में खास मशीनों और स्प्रे के जरिए शरीर को कुछ समय के लिए ब्राउन लुक दिया जाता है.
महिला बताती हैं कि अमेरिका में टैन स्किन को ग्लैमरस और फिटनेस से जोड़कर देखा जाता है. वहां के कई लोग मानते हैं कि हल्की ब्राउन या टैन स्किन शरीर को ज्यादा आकर्षक बनाती है. खासकर बीच कल्चर और समर फैशन में टैन लुक काफी पॉपुलर माना जाता है. यही वजह है कि लोग धूप में समय बिताने के अलावा आर्टिफिशियल स्प्रे टैनिंग का सहारा भी लेते हैं. कई लोग छुट्टियों से पहले या किसी पार्टी और फोटोशूट से पहले टैनिंग जरूर करवाते हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि हम यहां गोरा होने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं और वहां लोग काला दिखने के लिए पैसे दे रहे हैं. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि भारतीय धूप में 10 मिनट खड़े हो जाएं, तो फ्री में टैन हो जाएगा. कुछ लोगों ने इसे अलग-अलग देशों के ब्यूटी स्टैंडर्ड का फर्क बताया. वहीं, कई यूजर्स ने कहा कि दुनिया भर में लोग वही चीज पाने के पीछे भागते हैं, जो उनके पास नहीं होती.
अमेरिका में टैनिंग इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ी है. वहां स्प्रे टैनिंग, टैनिंग बेड और ब्रॉन्जिंग प्रोडक्ट्स का बड़ा बाजार तैयार हो चुका है. कई लोग इसे फैशन और स्टाइल का हिस्सा मानते हैं. हालांकि, डॉक्टर जरूरत से ज्यादा टैनिंग से बचने की सलाह भी देते हैं. इसके बावजूद अमेरिका में यह ट्रेंड लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो लोगों को हैरान करने के साथ-साथ अलग-अलग देशों की सोच और ब्यूटी ट्रेंड का फर्क भी दिखा रहा है.
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