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भारत से कितना अलग है अमेरिका का प्री-स्कूल सिस्टम? फीस इतनी कि आ जाएगी नई कार, लेकिन मिलती हैं ये सुविधाएं

अमेरिका में बच्चों की शुरुआती पढ़ाई यानी प्री-स्कूल की फीस इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. भारत के मुकाबले वहां प्री-स्कूल एजुकेशन का खर्च इतना ज्यादा है कि कई लोग इसकी तुलना कार खरीदने से कर रहे हैं. अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जब फीस स्ट्रक्चर देखा, तो वह भी हैरान रह गईं. उन्होंने बताया कि कुछ प्राइवेट प्री-स्कूल में सालाना फीस 8 लाख रुपये से ज्यादा तक पहुंच जाती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 08, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:13 AM IST
भारत से कितना अलग है अमेरिका का प्री-स्कूल सिस्टम? फीस इतनी कि आ जाएगी नई कार, लेकिन मिलती हैं ये सुविधाएं
Image Credit: Image credit: instagram/@sonalbisla

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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