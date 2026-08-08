/भारत से कितना अलग है अमेरिका का प्री-स्कूल सिस्टम? फीस इतनी कि आ जाएगी नई कार, लेकिन मिलती हैं ये सुविधाएं

अमेरिका के सिम्सबरी शहर में रहने वाली भारतीय कंटेंट क्रिएटर महिला सोनल चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के प्री-स्कूल सिस्टम की झलक दिखाई है. उन्होंने बताया है कि भारत के मुकाबले वहां प्री-स्कूल एजुकेशन का खर्च इतना ज्यादा है कि कई लोग इसकी तुलना कार खरीदने से कर रहे हैं.
सोनल अपनी दो साल की बेटी का एडमिशन कराने के लिए एक पुराने प्री-स्कूल सेंटर पहुंची थीं. यह सेंटर करीब 68 साल पुराना बताया जा रहा है. वहां मौजूद शेरिल नाम की महिला ने उन्हें स्कूल की फीस, क्लासरूम और बच्चों को पढ़ाने के तरीके के बारे में जानकारी दी. जब सोनल ने फीस स्ट्रक्चर देखा, तो वह काफी हैरान रह गईं. उन्होंने वीडियो में बताया कि अमेरिका में छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ाई का खर्च कई बार लाखों रुपये तक पहुंच जाता है.
स्कूल की तरफ से बताया गया कि वहां बच्चों की देखभाल के लिए खास ध्यान रखा जाता है. सेंटर में हर 8 बच्चों पर 2 टीचर मौजूद रहते हैं. इसका मतलब करीब हर 4 बच्चों की जिम्मेदारी एक टीचर संभालता है. शेरिल ने बताया कि छोटे बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि खेल-खेल में सीखने का माहौल बनाया जाता है. क्लासरूम में बच्चों के लिए गाने, योगा, फोटो एक्टिविटी, नाम लिखने की प्रैक्टिस और अलग-अलग गेम्स कराए जाते हैं. इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए छोटी गाड़ियां, झूले और कई तरह के एक्टिविटी सेटअप भी मौजूद हैं.
सोनल ने वीडियो में स्कूल की तरफ से मिली फीस स्लिप भी दिखाई. इसमें 2026-27 सेशन के लिए 2 से 5 साल तक के बच्चों की फीस और टाइमिंग दी गई थी. फीस स्लिप के अनुसार, बच्चों की क्लास सुबह 8:45 बजे से दोपहर 11:45 बजे तक चलती है. इसका मतलब हर रोज सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई होती है. हालांकि, इसके बाद भी फीस काफी ज्यादा है. स्कूल की फीस पूरे साल के हिसाब से तय की जाती है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चा हफ्ते में कितने दिन स्कूल जाएगा.
फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक, अगर बच्चा 2 साल का है और उसे हफ्ते में 2 दिन स्कूल भेजा जाता है, तो सालाना फीस करीब 5.70 लाख रुपये है. वहीं, हफ्ते में 3 दिन भेजने पर फीस करीब 5.40 लाख रुपये, 4 दिन भेजने पर करीब 7.10 लाख रुपये और 5 दिन भेजने पर करीब 8.44 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. इसका मतलब एक छोटे बच्चे की सिर्फ प्री-स्कूल फीस ही कई भारतीय परिवारों के सालभर के खर्च से ज्यादा हो सकती है.
अगर बच्चा 3 से 5 साल की उम्र का है, तो फीस थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा है. हफ्ते में 2 दिन की क्लास के लिए सालाना फीस करीब 2.91 लाख रुपये है. वहीं, 3 दिन के लिए करीब 4.15 लाख रुपये, 4 दिन के लिए करीब 5.45 लाख रुपये और हफ्ते में 5 दिन क्लास के लिए करीब 6.80 लाख रुपये तक फीस देनी पड़ती है.
जो पैरेंट्स अपने बच्चों को 3 घंटे से ज्यादा समय के लिए स्कूल में रखना चाहते हैं, उनके लिए अलग चार्ज लिया जाता है. सुबह 7:30 बजे से 8:45 बजे तक के एक्स्ट्रा टाइम के लिए करीब 1900 रुपये प्रति दिन देने होते हैं. वहीं, दोपहर 11:45 बजे से 1:30 बजे तक बच्चों को रखने के लिए करीब 2000 रुपये रोजाना का एक्स्ट्रा चार्ज तय किया गया है.
सोनल ने इस फीस की तुलना भारत में मिलने वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा SUV से भी की. भारत में मारुति ब्रेजा की शुरुआती कीमत करीब 7.40 लाख रुपये के आसपास है. ऐसे में अमेरिका में 2 साल के बच्चे की हफ्ते में 4 दिन की प्री-स्कूल फीस करीब 7.10 लाख रुपये है, जिसमें भारत में ब्रेजा का बेस मॉडल खरीदा जा सकता है. वहीं, अगर बच्चा हफ्ते में 5 दिन स्कूल जाता है, तो सालाना फीस करीब 8.44 लाख रुपये हो जाती है, जो ब्रेजा की शुरुआती कीमत से भी ज्यादा है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अमेरिका और भारत के एजुकेशन सिस्टम की तुलना करने लगे. कई यूजर्स ने कहा कि अमेरिका में प्राइवेट प्री-स्कूल महंगे जरूर हैं, लेकिन वहां बच्चों की देखभाल, टीचर-स्टूडेंट रेश्यो और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर काफी ध्यान दिया जाता है. सोनल ने भी कहा कि अमेरिका में किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक के पब्लिक स्कूल ज्यादातर बच्चों के लिए फ्री होते हैं. वहां करीब 90 फीसदी बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं.
लेकिन शुरुआती उम्र के प्राइवेट प्री-स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं की वजह से फीस ज्यादा होती है. यह मामला दिखाता है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में बच्चों की शुरुआती शिक्षा को लेकर खर्च और सुविधाओं में कितना बड़ा अंतर है. भारत में जहां इतनी रकम में लोग कार खरीदने का सपना देखते हैं, वहीं अमेरिका में यही पैसा कई परिवार अपने बच्चों की शुरुआती पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं.
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