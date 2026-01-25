कौन है वो लड़की जिसने ठुकराई 9 करोड़ की नौकरी; जानिए क्यों लोग कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से तुलना?

Advertisement
अमेरिका की वैज्ञानिक साबरीना गोंजालेज पास्टरस्की ने ब्राउन यूनिवर्सिटी की 9 करोड़ रुपये की नौकरी ठुकरा दी. 12 साल में प्लेन बनाने वाली साबरीना MIT और हार्वर्ड की टॉपर हैं और अब क्वांटम ग्रैविटी व ब्लैक होल जैसे विषयों पर रिसर्च कर रही हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:02 AM IST
अगर आपको करोड़ों रुपये की नौकरी का ऑफर मिले तो आप क्या करेंगे? शायद बिना सोचे हां कह देंगे. लेकिन अमेरिका की एक लड़की ने ऐसा ऑफर ठुकरा दिया और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई. इस लड़की का नाम साबरीना गोंजालेज पास्टरस्की हैं, जिन्हें लोग आज का ‘फीमेल अल्बर्ट आइंस्टीन’ कह रहे हैं. सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक काम किए हैं, जिन्हें बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी समझने में सालों लगा देते हैं. ब्राउन यूनिवर्सिटी ने उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए करीब 9 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था, लेकिन साबरीना ने पैसा नहीं, बल्कि विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को चुना. यही वजह है कि आज हर कोई जानना चाहता है  आखिर कौन हैं ये लड़की और इतनी खास क्यों हैं?

12 साल की उम्र में बना दिया खुद का प्लेन

साबरीना गोंजालेज पास्टरस्की का जन्म अमेरिका के शिकागो में हुआ था. बचपन से ही उनका झुकाव विज्ञान और तकनीक की ओर था. महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के गैरेज में एक सिंगल-इंजन वाला विमान बनाना शुरू कर दिया. हैरानी की बात यह है कि 14 साल की उम्र में उन्होंने उसी प्लेन को खुद उड़ाया भी. इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और टॉप किया. आगे चलकर उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की. प्रोफेसरों के मुताबिक, साबरीना दशकों में मिलने वाली सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक हैं. उनके दिमाग की तेज़ी और रिसर्च करने का तरीका उन्हें आम वैज्ञानिकों से अलग बनाता है.

MIT ने पहले किया रिजेक्ट

दिलचस्प बात यह है कि साबरीना को शुरुआत में MIT ने रिजेक्ट कर दिया था. अच्छे नंबर होने के बावजूद उन्हें एडमिशन नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने MIT को अपने बनाए हुए प्लेन का वीडियो भेजा. वीडियो देखने के बाद यूनिवर्सिटी ने खुद संपर्क किया और अगले सेमेस्टर से पढ़ाई शुरू करने का ऑफर दे दिया. तीन साल के अंदर ही साबरीना ने फिजिक्स में टॉप किया और प्रोफेसरों ने उन्हें “दशकों की सबसे बेहतरीन छात्र” बताया. बाद में उन्हें गूगल, फेसबुक और यहां तक कि जेफ बेजोस जैसी बड़ी कंपनियों से भी ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया. उनका कहना था कि उन्हें कॉर्पोरेट जॉब नहीं, बल्कि रिसर्च और खोज में दिलचस्पी है.

9 करोड़ की नौकरी ठुकराकर चुना विज्ञान

32 साल की साबरीना गोंजालेज पास्टरस्की को ब्राउन यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऑफर दिया था. लेकिन उन्होंने यह ऑफर भी ठुकरा दिया. उनका मानना है कि पैसा उनकी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना उनका असली लक्ष्य है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे महान दिमागों में गिना है. फिलहाल साबरीना क्वांटम ग्रैविटी, ब्लैक होल और स्पेस-टाइम जैसे जटिल विषयों पर काम कर रही हैं. कहा जा रहा है कि वह उन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, जिन्हें खुद अल्बर्ट आइंस्टीन भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए थे. यही वजह है कि दुनिया उन्हें आज की ‘अल्बर्ट आइंस्टीन’ कह रही है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Sabrina pasterskinext albert einstein

