/अमेरिका में स्कूल बस को ओवरटेक करना पड़ेगा भारी, लगेगा ₹94 हजार तक जुर्माना! भारतीय महिला ने बताया क्यों है इतना सख्त नियम

अमेरिका में सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई ऐसे ट्रैफिक नियम हैं, जो भारत से आने वाले लोगों को पहली नजर में काफी अलग लग सकते हैं. खासकर स्कूल बस को लेकर वहां के नियम बेहद सख्त हैं. बच्चों की सुरक्षा के लिए बस के रुकते ही आसपास का ट्रैफिक भी रुक जाता है.
हाल ही में अमेरिका में रहने वाली भारतीय महिला रितु गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इसी नियम के बारे में बताया. उन्होंने समझाया कि अगर स्कूल बस सड़क पर रुककर लाल लाइट फ्लैश करने लगे और उसका स्टॉप साइन बाहर आ जाए, तो ड्राइवर को किसी भी हालत में बस को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उनके मुताबिक, सड़क पर जगह होने के बावजूद बस को क्रॉस करना यहां बड़ी गलती मानी जा सकती है. यही बात भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए खास तौर पर ध्यान देने वाली है.
रितु ने अपने वीडियो में बताया कि जब बच्चे स्कूल बस में चढ़ रहे होते हैं या बस से उतर रहे होते हैं, तब ड्राइवर बस को रोककर लाल लाइट चालू करता है. साथ ही बस के किनारे लगा स्टॉप साइन भी बाहर आ जाता है. इसका मतलब साफ होता है कि अब सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों को रुकना है. खास बात यह है कि कई सड़कों पर सामने से आने वाली गाड़ियों को भी रुकना पड़ता है. रितु ने वीडियो में बताया कि बस के दूसरी तरफ काफी जगह दिखाई देने के बावजूद लोग अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते. अगर सड़क के बीच कोई डिवाइडर नहीं है, तो सामने से आने वाला ट्रैफिक भी बस के पास रुक जाता है. इसका मतलब बस बच्चों को उतार रही है तो सड़क पर मौजूद बाकी गाड़ियों के लिए कुछ सेकंड का इंतजार करना जरूरी है.
रितु ने इस नियम की तुलना भारत से भी की. उन्होंने बताया कि भारत में अक्सर सड़क पर खड़ी बस को देखकर ड्राइवर आसपास जगह मिलने पर अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं. खासकर जब बस एक तरफ खड़ी हो और दूसरी तरफ से सड़क खाली दिखाई दे, तो कई लोग बिना ज्यादा सोचे बस को पार कर जाते हैं. लेकिन अमेरिका में स्कूल बस के मामले में ऐसा करना बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. वहां नियम का मकसद सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करना नहीं है. असली वजह बस से उतरने और चढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा है. बच्चा बस के आगे या पीछे से सड़क पार कर सकता है और अगर कोई गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से निकल गई तो बड़ा हादसा हो सकता है.
रितु के मुताबिक, अमेरिका में स्कूल बस को गलत तरीके से क्रॉस करने पर 500 से 1,000 डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 47 हजार से 94 हजार रुपये तक बैठती है. हालांकि, स्कूल बस से जुड़े नियम और जुर्माने की रकम अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है. इसलिए किसी खास राज्य में नियम तोड़ने पर कितनी सजा होगी, यह वहां के स्थानीय कानून पर निर्भर करता है. सिर्फ जुर्माना ही चिंता की बात नहीं है. गंभीर या बार-बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस पर भी कार्रवाई हो सकती है. यही वजह है कि वहां ड्राइविंग टेस्ट और ट्रैफिक नियमों में स्कूल बस से जुड़े इस नियम को काफी अहम माना जाता है.
अब सवाल है कि स्कूल बस के लिए इतना सख्त नियम रखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सीधा जवाब है बच्चों की सुरक्षा. जब बच्चे बस से उतरते हैं तो उन्हें सड़क के दूसरी तरफ अपने घर या किसी दूसरी जगह जाना हो सकता है. ऐसे में अगर बस के पास से गाड़ियां गुजरती रहेंगी तो बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाएगा. बस का स्टॉप साइन और लाल लाइट दूसरे ड्राइवरों को यह संकेत देते हैं कि फिलहाल आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है. कुछ सेकंड के लिए पूरा ट्रैफिक रोककर बच्चों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करने का मौका दिया जाता है. इसका मतलब यहां नियम का मकसद ड्राइवर को परेशान करना नहीं, बल्कि उस बच्चे को सुरक्षित घर पहुंचाना है, जो अभी-अभी स्कूल से बस में आया है.
रितु गुप्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट कर इस नियम पर अपनी राय रखी. कई भारतीय यूजर्स ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत में भी ऐसे नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि भारत में भी स्कूल बसों के आसपास ट्रैफिक को लेकर ज्यादा सख्ती होनी चाहिए. एक दूसरे यूजर ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ बड़ी-बड़ी योजनाएं नहीं, बल्कि सड़क पर लागू होने वाले छोटे और सख्त नियम भी जरूरी हैं.
अमेरिका का स्कूल बस वाला यह नियम देखने में कुछ सेकंड का लगता है, लेकिन इसके पीछे सड़क सुरक्षा की पूरी सोच दिखाई देती है. वहां ड्राइवर से उम्मीद की जाती है कि बच्चों के सामने कुछ सेकंड रुकने में उसे परेशानी नहीं होगी. भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए भी यह नियम याद रखना जरूरी है. सड़क खाली दिखाई दे, बस के दूसरी तरफ जगह हो या आपको लगे कि जल्दी से निकल सकते हैं, फिर भी स्कूल बस का लाल सिग्नल और स्टॉप साइन चालू है तो रुकना ही होगा. आखिर कुछ सेकंड की देरी से अगर किसी बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, तो शायद यह इंतजार कोई बड़ी कीमत नहीं है.