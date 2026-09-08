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अमेरिका में स्कूल बस को ओवरटेक करना पड़ेगा भारी, लगेगा ₹94 हजार तक जुर्माना! भारतीय महिला ने बताया क्यों है इतना सख्त नियम

अमेरिका में स्कूल बस से जुड़ा एक ट्रैफिक नियम भारतीयों को खास तौर पर हैरान कर सकता है. यहां बच्चों को बस में चढ़ाने या उतारने के दौरान अगर स्कूल बस लाल लाइट और स्टॉप साइन चालू कर देती है, तो सड़क पर मौजूद सभी गाड़ियों को रुकना पड़ता है. बस के साइड से निकालने की कोशिश करना भी भारी पड़ सकता है और नियम तोड़ने पर हजारों रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 08, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:37 PM IST
अमेरिका में स्कूल बस को ओवरटेक करना पड़ेगा भारी, लगेगा ₹94 हजार तक जुर्माना! भारतीय महिला ने बताया क्यों है इतना सख्त नियम
Image Credit: अमेरिका में स्कूल बस को ओवरटेक किया तो लगेगा ₹94 हजार तक जुर्माना! Image credit: instagram/@ritu_naveengupta

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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