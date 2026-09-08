/अमेरिका में स्कूल बस को ओवरटेक करना पड़ेगा भारी, लगेगा ₹94 हजार तक जुर्माना! भारतीय महिला ने बताया क्यों है इतना सख्त नियम

रितु ने अपने वीडियो में बताया कि जब बच्चे स्कूल बस में चढ़ रहे होते हैं या बस से उतर रहे होते हैं, तब ड्राइवर बस को रोककर लाल लाइट चालू करता है. साथ ही बस के किनारे लगा स्टॉप साइन भी बाहर आ जाता है. इसका मतलब साफ होता है कि अब सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों को रुकना है. खास बात यह है कि कई सड़कों पर सामने से आने वाली गाड़ियों को भी रुकना पड़ता है. रितु ने वीडियो में बताया कि बस के दूसरी तरफ काफी जगह दिखाई देने के बावजूद लोग अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते. अगर सड़क के बीच कोई डिवाइडर नहीं है, तो सामने से आने वाला ट्रैफिक भी बस के पास रुक जाता है. इसका मतलब बस बच्चों को उतार रही है तो सड़क पर मौजूद बाकी गाड़ियों के लिए कुछ सेकंड का इंतजार करना जरूरी है.