डिग्री धरी रह जाएगी! इस देश में कपड़े सिलने वाले दर्जी हर दिन कमाते हैं 18,000 रुपये

America Tailor Income: भारत में जब भी टेलर या दर्जी के पेशे की बात होती है, तो ज्यादातर लोग इसे एक सामान्य और कम कमाई वाला काम मानते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि सिलाई-कढ़ाई का काम मेहनत भरा जरूर है, लेकिन इसमें ज्यादा कमाई नहीं होती. हालांकि, दुनिया के कुछ देशों में यही काम लोगों को शानदार कमाई का मौका देता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोमल पांडे वहां के टेलरिंग व्यवसाय से जुड़ी दिलचस्प जानकारी शेयर करती नजर आ रही हैं. वीडियो में बताया गया है कि अमेरिका में सिलाई का काम करने वाले लोगों की कमाई भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा है. यह जानकारी सामने आने के बाद इंटरनेट पर इस विषय को लेकर काफी चर्चा हो रही है. भारत में लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि दर्जी के पेशे में रहने वाला व्यक्ति भी इतने पैसे कमा सकता है.

एक घंटे की सिलाई के मिलते हैं हजारों रुपये

वायरल वीडियो के अनुसार, अमेरिका में एक टेलर को एक घंटे के काम के लिए करीब 25 डॉलर तक पेमेंट किया जाता है. अगर इसे भारतीय रुपये में देखें, तो इसकी कीमत लगभग 2200 से 2300 रुपये के बराबर बैठती है. अगर कोई अच्छा टेलर हर रोज 8 घंटे काम करता है, तो उसकी दिन भर की कमाई 18 हजार रुपये से भी ज्यादा हो सकती है. यही कारण है कि वहां टेक्नोलॉजी और हुनर वाले कामों को काफी सम्मान और अच्छा पेमेंट मिलता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका जैसे देशों में लेबर चार्ज काफी ज्यादा होता है. इसलिए वहां हाथ से किए जाने वाले कामों की कीमत भी ज्यादा होती है.

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कपड़ों की फिटिंग करवाना भी नहीं है आसान

वीडियो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोमल पांडे ने बताया कि अमेरिका में सिर्फ नए कपड़े सिलवाना ही महंगा नहीं है, बल्कि पुराने कपड़ों में मामूली बदलाव करवाना भी जेब पर भारी पड़ सकता है. वीडियो में बताया गया कि किसी ड्रेस, पैंट या शर्ट की फिटिंग ठीक करवाने के लिए भी लोगों को करीब 40 डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं. भारतीय रुपये में यह कीमत लगभग 3500 से 4000 रुपये के बीच बैठती है. भारत में जहां लोग 100 से 500 रुपये में कपड़ों की अल्टरेशन या फिटिंग करवा लेते हैं, वहीं अमेरिका में इसी काम के लिए कई गुना ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है.

क्यों है टेलरिंग की इतनी मांग?

अमेरिका में टेलरिंग को सिर्फ कपड़े सिलने का काम नहीं माना जाता. इसे एक प्रोफेशनल स्किल के रूप में देखा जाता है. शादी-ब्याह, कॉर्पोरेट इवेंट, डिजाइनर ड्रेस, बिजनेस सूट और कस्टम फिटिंग वाले कपड़ों की मांग यहां लगातार बनी रहती है. ऐसे में अनुभवी टेलर्स की जरूरत भी हमेशा रहती है. कई लोग रेडीमेड कपड़े खरीदने के बाद भी उन्हें अपनी बॉडी के हिसाब से फिट करवाते हैं. यही वजह है कि अल्टरेशन और कस्टमाइजेशन का काम वहां एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है.

भारत और अमेरिका में इतना अंतर क्यों?

भारत में बड़ी आबादी और कम लेबर चार्ज के कारण सिलाई का काम वहां के मुकाबले सस्ता है. वहीं अमेरिका में लेबर चार्ज काफी ज्यादा है. इसके अलावा दुकान का किराया, टैक्स, मशीनों का खर्च और कर्मचारियों की सैलरी भी वहां भारत से ज्यादा होती है. इसी वजह से वहां किसी भी सर्विस की कीमत भारत की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है. हालांकि, इसके साथ-साथ काम करने वालों की आय भी काफी बेहतर होती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. कुछ यूजर्स का कहना है कि भारत में भी काम करने वाले दर्जियों को उनकी मेहनत के अनुसार पेमेंट मिलना चाहिए. वहीं, कई लोगों का कहना था कि विदेशों में हुनर पर आधारित कामों को ज्यादा सम्मान मिलता है, इसलिए वहां इस तरह की कमाई संभव हो पाती है. कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि अगर किसी के पास अच्छा कौशल हो, तो दुनिया के किसी भी देश में उसके लिए अवसरों की कमी नहीं होती.

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