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न बारात, न घंटों की रस्में... अमेरिका की शादी देखकर हैरान रह गई भारतीय व्लॉगर, वीडियो वायरल

भारत में जहां शादी कई दिनों तक चलने वाला बड़ा आयोजन मानी जाती है, वहीं अमेरिका में पूरी शादी महज 20 से 30 मिनट में पूरी हो जाती है. एक भारतीय व्लॉगर ने पहली बार अमेरिकी वेडिंग में शामिल होने के बाद वहां की परंपराओं का वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए. व्लॉगर ने बताया कि यहां दूल्हा-दुल्हन खुद मेहमानों का धन्यवाद करते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 06, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:39 PM IST
न बारात, न घंटों की रस्में... अमेरिका की शादी देखकर हैरान रह गई भारतीय व्लॉगर, वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@varasvi_in_usaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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