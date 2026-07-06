/न बारात, न घंटों की रस्में... अमेरिका की शादी देखकर हैरान रह गई भारतीय व्लॉगर, वीडियो वायरल

भारत में शादी का नाम आते ही हल्दी, मेहंदी, संगीत, बारात, फेरे, विदाई और कई दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम याद आते हैं. लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में शादी का तरीका काफी अलग है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की शादी का अपना पूरा अनुभव शेयर किया है.
वीडियो देखने के बाद कई भारतीय यूजर्स कह रहे हैं कि वहां शादी में दिखावे से ज्यादा रिश्तों और भावनाओं को महत्व दिया जाता है. वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान इस बात ने खींचा कि शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन खुद हर मेहमान के पास जाकर उनका धन्यवाद कर रहे थे.
व्लॉगर के अनुसार, अमेरिका में शादी की मुख्य रस्म बहुत छोटी होती है. आमतौर पर 20 से 30 मिनट के अंदर पूरा विवाह संपन्न हो जाता है. शादी किसी चर्च, गार्डन या खुले स्थान पर आयोजित की जाती है. इसमें पूरी रस्म एक पादरी या ऑफिशिएंट करवाता है. सबसे खास बात यह है कि यहां दूल्हा-दुल्हन पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते. दोनों अपने शब्दों में एक-दूसरे से जीवनभर साथ निभाने, सम्मान देने और हर परिस्थिति में साथ रहने का वादा करते हैं. इन्हें Wedding Vows कहा जाता है. इसके बाद दोनों एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं और ऑफिशिएंट उन्हें पति-पत्नी घोषित कर देता है.
वीडियो में व्लॉगर ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी शादी खत्म होने के बाद हुई. भारत में जहां दूल्हा-दुल्हन अक्सर स्टेज पर बैठकर मेहमानों से मिलते हैं, वहीं अमेरिका में दोनों खुद हर मेहमान के पास जाते हैं. वे हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं और शादी में आने के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहते हैं. व्लॉगर के मुताबिक, यही पल उन्हें सबसे ज्यादा दिल छूने वाला लगा क्योंकि हर मेहमान को खास महसूस कराया जाता है.
शादी की रस्म पूरी होने के बाद रिसेप्शन शुरू होता है. यहां मेहमानों के लिए डिनर रखा जाता है. परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त दूल्हा-दुल्हन के बारे में छोटी-छोटी यादें और शुभकामनाएं शेयर करते हैं. इसके बाद वेडिंग केक काटा जाता है और नवविवाहित जोड़ा पति-पत्नी के रूप में अपना पहला डांस करता है. बाद में बाकी मेहमान भी डांस फ्लोर पर शामिल होकर जश्न मनाते हैं. यह पूरा कार्यक्रम काफी सादगी और आरामदायक माहौल में पूरा होता है.
व्लॉगर ने बताया कि भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार और रिश्तेदारों का बड़ा आयोजन होती है. कई बार इसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं और शादी का खर्च भी लाखों रुपये तक पहुंच जाता है. वहीं अमेरिका में शादी का पूरा फोकस दूल्हा-दुल्हन और उनके करीबी लोगों पर रहता है. यहां कम रस्में होती हैं और दिखावे की बजाय यादगार पल बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है.
अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि कितनी सादगी है... न बारातियों के नखरे, न बेवजह का खर्च. दूसरे ने कहा कि यहां शादी में रिश्तों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, दिखावे को नहीं. एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि अच्छा, इसमें दहेज वाला हिस्सा कहां गया? कई लोगों ने कहा कि भारतीय शादियों की अपनी अलग खूबसूरती है, लेकिन अमेरिका की सादगी भी काफी अच्छी लगी.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि शादी की रस्में हर देश की संस्कृति और समाज के अनुसार अलग होती हैं. भारत में जहां शादी को परिवारों का बड़ा उत्सव माना जाता है, वहीं पश्चिमी देशों में इसे अधिक व्यक्तिगत समारोह के रूप में देखा जाता है. दोनों तरीकों की अपनी-अपनी खासियत है. कहीं रंग-बिरंगी रस्में और पारिवारिक मेल-मिलाप लोगों को आकर्षित करते हैं, तो कहीं सादगी और भावनात्मक जुड़ाव लोगों को पसंद आता है.
यह वायरल वीडियो लोगों को सिर्फ अमेरिका की शादी नहीं दिखाता, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि शादी का सबसे बड़ा मकसद दो लोगों का एक-दूसरे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना है. चाहे शादी भारत में हो या अमेरिका में, रस्में अलग हो सकती हैं, लेकिन रिश्तों की अहमियत और साथ निभाने का वादा हर जगह एक जैसा होता है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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