/न बारात, न घंटों की रस्में... अमेरिका की शादी देखकर हैरान रह गई भारतीय व्लॉगर, वीडियो वायरल

व्लॉगर के अनुसार, अमेरिका में शादी की मुख्य रस्म बहुत छोटी होती है. आमतौर पर 20 से 30 मिनट के अंदर पूरा विवाह संपन्न हो जाता है. शादी किसी चर्च, गार्डन या खुले स्थान पर आयोजित की जाती है. इसमें पूरी रस्म एक पादरी या ऑफिशिएंट करवाता है. सबसे खास बात यह है कि यहां दूल्हा-दुल्हन पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते. दोनों अपने शब्दों में एक-दूसरे से जीवनभर साथ निभाने, सम्मान देने और हर परिस्थिति में साथ रहने का वादा करते हैं. इन्हें Wedding Vows कहा जाता है. इसके बाद दोनों एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं और ऑफिशिएंट उन्हें पति-पत्नी घोषित कर देता है.